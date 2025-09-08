Forssalainen Jere Rantaniemi uusi Euroopan mestaruutensa - "Tunne on huikea"
Kiihdytysajon FIA:n Euroopan mestaruussarjan finaali ajettiin sunnuntaina 7. syyskuuta Englannin Santa Podissa.
Pro Modified -luokan hallitseva mestari Jere Rantaniemi lähti kauden päätökseen vain 16 pistettä hollantilaisen Marck Harteveldin perässä. Tilanne merkitsi sitä, että mestaruuden uusimiseen Rantaniemen oli päästävä vähintään yhden pudotuskierroksen verran pidemmälle kuin kilpakumppaninsa.
Edellisviikon Saksan osakilpailussa Hockenheimringillä Rantaniemi ja Harteveld kohtasivat jo finaalissa. Rata ei suosinut turboahdettuja autoja, mutta Rantaniemi taisteli voitosta loppuun saakka. Saksassa onni oli kuitenkin hollantilaisen puolella, ja täysi pistepotti meni hänen tiimilleen.
Santa Podin perjantaina alkaneet aika-ajot kertoivat heti, kuinka kovatasoisesta viikonlopusta oli kyse: kahdeksan parasta kuljettajaa alittivat kuuden sekunnin rajan. Rantaniemi kellotti turboahdetulla, yli 3000-hevosvoimaisella hiilikuitu-Camarollaan ajan 5,8659 sekuntia vauhdin ollessa reilu 400 kilometriä tunnissa. Tulos riitti aika-ajojen kuudenteen sijaan.
Ensimmäisellä pudotuskierroksella Rantaniemi voitti ranskalaisen Jean Dulamonin, kun taas Harteveld kaatoi britti John Debenhamin. Toisella kierroksella Rantaniemi kukisti äärimmäisen tasaisessa lähdössä Hollannin David Vegterin, joka oli yksi kilpailun suurimmista voittajasuosikeista. Harteveld sen sijaan putosi jatkosta hävittyään englantilaiskonkari Andy Robinsonille.
Semifinaalissa Rantaniemi sai vastaansa kotiradallaan ajaneen englantilaisen Robinsonin, joka jäi selvästi suomalaisen vauhdista. Finaalissa vastus koveni, sillä virolainen Andres Arnover oli ajanut aika-ajoissa viikonlopun nopeimman ajan.
Finaalilähdöstä tuli uskomattoman tiukka, ja Rantaniemi vei voiton vain kolmen tuhannesosasekunnin marginaalilla – yli 400 km/h vauhdissa se tarkoittaa maaliviivalla vain joidenkin kymmenien senttien eroa.
Vaikka Rantaniemen loppuaika jäi Arnoveria heikommaksi, hänen huippuluokan reaktioaikansa ratkaisi mestaruuden.
"Viime vuonna mestaruuden voittoa ei meinannut edes heti ymmärtää. Nyt olin siihen jo paljon valmiimpi. Tunne on huikea. Tiimi ja tukijamme ovat olleet uskomattomia", Rantaniemi kertoi.
Lähde: ProMod88-tiedote
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972.
