Porvoon K-Citymarketin rakennustyömaa sai elävöitystä taiteesta
Jatkeen rakentaman Taidetehtaan K-citymarketin työmaa-aitaan kiinnitettiin maanantaina Ateljee Eivorissa tehtyjä maalauksia. Aitamaalaukset tuovat iloa niin työmaan arkeen kuin ohikulkijoiden päiviin.
Jatke rakentaa parhaillaan Porvoon Länsirannalle Taidetehtaan alueelle uutta korttelikokonaisuutta, johon kuuluu K-Citymarket, asuntoja sekä hotelli. K-Citymarketin ja hotellin rakentamisesta vastaa Jatke Toimitilat Oy ja asuntojen Jatke Uusimaa Oy. Kokonaisuuden rakentaminen etenee aikataulussaan, ja sen on määrä valmistua vuoden 2027 keväällä.
Tästä viikosta eteenpäin K-Citymarketin työmaa tulee tarjoamaan alueen asukkaille ja ohikulkijoille piristystä taide-elämyksien muodossa, sillä työmaa-aitaan on kiinnitetty paikallisen taiteilijaryhmän, Ateljee Eivorin, tuottamia maalauksia. Ateljee Eivor on erityistä tukea tarvitsevien taitelijoiden ja taiteen tekijöiden työtila Porvoon Taidetehtaalla.
Työmaa-aitaan luotuun taidegalleriaan kuuluu yhteensä 12 maalausta, jotka muodostavat yhdessä ehyen kokonaisuuden. Jokainen taiteilija on luonut aitaan oman, henkilökohtaisen teoksensa. Maalausten tekijöitä ovat olleet Anna-Stina Helander, Maarit Henriksson, Nea Huhta, Anne Kinnunen, Sanna Käkelä, Timppa Lintunen, Lea Metsola, Piritta Niskanen, Sakari Söderström, Petri Teränen, Elina Toivonen ja Kenneth Wallenius.
Taiteilijat toivovat, että maalaukset viestivät tärkeää sanomaa: vaikka tekijöillä on tuen tarvetta, he ovat samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin.
”Hanke oli inspiroiva ja se tarjosi kaikille uudenlaisen kokemuksen. Tekijät kokivat tärkeäksi mahdollisuuden tuoda osaamisensa näkyväksi. Taiteen kautta syntyi vahva tunne osallisuudesta ja kuulumisesta yhteiskuntaan”, kuvailee projektia Ateljee Eivorin taideohjaaja Nelli Nio.
Idea yhteisölliseen aitamaalaushankkeeseen tuli Jatkeen työmaan henkilökunnan aloitteesta. Se sai inspiraationsa alueesta, jonne kokonaisuus rakentuu: onhan Taidetehdas Porvoossa tunnettu taiteen ja kulttuurin keskittymä. Aitamaalaukset eivät ainoastaan ilahduta ohikulkijoita, mutta tuovat väriä ja eläväisyyttä myös työmaan arkeen.
”Idea aitamaalauksiin syntyi työmaamme henkilökunnan aloitteesta, kun taidetta ja paikallista kulttuuria haluttiin tuoda osaksi rakentamista. Porvoon Taidetehdas antoi tähän luontevan inspiraation. On hienoa, että voimme tuoda iloa ohikulkijoille ja samalla tehdä työmaasta viihtyisämmän myös työntekijöille”, Jatke Toimitilat Oy:n yksikönjohtaja Juho Varelius kommentoi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juho VareliusyksikönjohtajaJatke Toimitilat OyPuh:040 774 0002juho.varelius@jatke.fi
Nelli NioTaideohjaajaAteljee EivorPuh:0505431265nelli@nellinio.com
Kuvat
Jatke lyhyesti
Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 482 miljoonaa euroa.
Ateljee Eivor
Ateljee Eivor on työtila, joka mahdollistaa kuvataiteen tekemisen henkilöille, jotka tarvitsevat siihen tukea. Ateljeen ohjaajina toimii erityistaidetoimintaan perehtyneitä ammattitaitelijoita. Ateljeen toiminta käynnistyi vuonna 2018 Porvoon Taidetehtaalla. Toiminta rahoitetaan kulttuuriavustuksilla ja kurssimaksuilla ja sitä pyörittää Ateljee Eivor ry. Lisätiedot: https://kettuki.fi/ateljee-eivor/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jatke Oy
Jatke rakentaa Lietoon alueellisesti merkittävän logistiikkarakennuksen21.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Bruttoalaltaan noin 12 500 neliömetrin logistiikkarakennus tulee sisältämään merkittävän määrän pakkas- ja lämpösäädeltyjä tiloja. Keskuksen rakennuttaa Logicenters Warasto Finland Oy:n käyttöön.
Ammattiopisto Varian uusi toimipiste valmistui Jatkeen rakentamana15.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Elokuussa 2025 valmistunut Varian Vehkalan toimipiste tarjoaa uudet viihtyisät ja modernit tilat sosiaali- ja terveysalan, sähkö- ja automaatioalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan alan, autoalan, lentokonealan ja logistiikka-alan opiskelijoille. Toimipiste on rakennettu palvelemaan ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden tarpeita.
Jatke rakensi 100 uutta Avaran vuokrakotia Keski-Pasilaan – asukkaat muuttavat tänään27.6.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Tulistimenkadulle kesäkuussa valmistuneet Avaran vuokrakodit ovat herättäneet jo ennen valmistumistaan ennätyksellisen suurta kiinnostusta. Taloyhtiöistä löytyy monipuolisia kestäviä ratkaisuja kuten viherkatot, yhteiskäyttöauto ja imujätejärjestelmään liitetty kierrätyshuone.
Jatkeen uudet kerrostalot valmistuivat Verkkosaareen virheettöminä18.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Jatke Uusimaa Oy on urakoinut samaan korttelikokonaisuuteen kuuluvat Hitas-kohteet Helsingin Saran ja Capellan sekä asumisoikeustalo Verkkoneula 4:n Kalasataman kupeessa olevalle Verkkosaaren alueelle. Kaikki uudiskohteet luovutettiin uusille asukkaille toukokuussa 2025 virheettöminä.
Jatke rakentaa Tampereen Vuokra-asunnot Oy:lle kolme uutta kerrostaloa Ruotulaan16.6.2025 10:00:06 EEST | Tiedote
Jatke Pirkanmaa ja TVA ovat sopineet kolmen uuden kerrostalon rakentamisesta Torninmäenkadulle Tampereen Ruotulaan. Kyseessä on kerrostalokorttelin täydennysrakennushanke, joka valmistuu loppuvuodesta 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme