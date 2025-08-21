Porvoon K-Citymarketin rakennustyömaa sai elävöitystä taiteesta

Jatke rakentaa parhaillaan Porvoon Länsirannalle Taidetehtaan alueelle uutta korttelikokonaisuutta, johon kuuluu K-Citymarket, asuntoja sekä hotelli. K-Citymarketin ja hotellin rakentamisesta vastaa Jatke Toimitilat Oy ja asuntojen Jatke Uusimaa Oy. Kokonaisuuden rakentaminen etenee aikataulussaan, ja sen on määrä valmistua vuoden 2027 keväällä.



Tästä viikosta eteenpäin K-Citymarketin työmaa tulee tarjoamaan alueen asukkaille ja ohikulkijoille piristystä taide-elämyksien muodossa, sillä työmaa-aitaan on kiinnitetty paikallisen taiteilijaryhmän, Ateljee Eivorin, tuottamia maalauksia. Ateljee Eivor on erityistä tukea tarvitsevien taitelijoiden ja taiteen tekijöiden työtila Porvoon Taidetehtaalla.



Työmaa-aitaan luotuun taidegalleriaan kuuluu yhteensä 12 maalausta, jotka muodostavat yhdessä ehyen kokonaisuuden. Jokainen taiteilija on luonut aitaan oman, henkilökohtaisen teoksensa. Maalausten tekijöitä ovat olleet Anna-Stina Helander, Maarit Henriksson, Nea Huhta, Anne Kinnunen, Sanna Käkelä, Timppa Lintunen, Lea Metsola, Piritta Niskanen, Sakari Söderström, Petri Teränen, Elina Toivonen ja Kenneth Wallenius.



Taiteilijat toivovat, että maalaukset viestivät tärkeää sanomaa: vaikka tekijöillä on tuen tarvetta, he ovat samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin.

”Hanke oli inspiroiva ja se tarjosi kaikille uudenlaisen kokemuksen. Tekijät kokivat tärkeäksi mahdollisuuden tuoda osaamisensa näkyväksi. Taiteen kautta syntyi vahva tunne osallisuudesta ja kuulumisesta yhteiskuntaan”, kuvailee projektia Ateljee Eivorin taideohjaaja Nelli Nio.



Idea yhteisölliseen aitamaalaushankkeeseen tuli Jatkeen työmaan henkilökunnan aloitteesta. Se sai inspiraationsa alueesta, jonne kokonaisuus rakentuu: onhan Taidetehdas Porvoossa tunnettu taiteen ja kulttuurin keskittymä. Aitamaalaukset eivät ainoastaan ilahduta ohikulkijoita, mutta tuovat väriä ja eläväisyyttä myös työmaan arkeen.



”Idea aitamaalauksiin syntyi työmaamme henkilökunnan aloitteesta, kun taidetta ja paikallista kulttuuria haluttiin tuoda osaksi rakentamista. Porvoon Taidetehdas antoi tähän luontevan inspiraation. On hienoa, että voimme tuoda iloa ohikulkijoille ja samalla tehdä työmaasta viihtyisämmän myös työntekijöille”, Jatke Toimitilat Oy:n yksikönjohtaja Juho Varelius kommentoi.