Loistoduuniin!-tapahtumassa kävijät pääsevät tutustumaan alueen rekrytoiviin työnantajiin ja TAKKin koulutuksiin

10.9.2025 10:26:18 EEST | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK | Tiedote

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen järjestämässä koulutus- ja rekrytointitapahtumassa on esillä koulutuksia ja työpaikkoja laajasti eri aloilta.    

Kuvassa TAKKin Nirvan kampuksen pääovi. Suuria lasiseiniä. Aurinkoinen sää.

Kaikille avoin ja ilmainen Loistoduuniin! -koulutus- ja rekrytointitapahtuma järjestetään torstaina 18.9.2025 klo 13–15.30 TAKKin Nirvan kampuksella (Kurssikeskuksenkatu 11).

Tapahtumassa kaikki opiskelusta kiinnostuneet pääsevät tutustumaan TAKKin Nirvan kampuksen oppimisympäristöihin sekä koulutuksiin. Työtä etsiville tapahtuma tarjoaa tilaisuuden tutustua pirkanmaalaisiin rekrytoiviin työnantajiin ja avoimiin työpaikkoihin.  

– Toiveenamme on, että kävijät saisivat uusia ideoita aloista, joille hakeutua, ja pääsisivät etenemään uratavoitteissaan, kertoo TAKKin yrityspalvelupäällikkö Rosa Hyvönen.

– Tapahtumassa kävijät pääsevät tapaamaan työnantajia sekä TAKKin henkilökuntaa henkilökohtaisesti ja tutustumaan opetustiloihin. Tällöin kynnys hakeutua koulutukseen tai työpaikkaan madaltuu.

TAKKin koulutusaloista tapahtumassa mukana ovat Nirvan kampuksella opiskeltavat alat eli kone- ja tuotantotekniikka, kotoutumiskoulutus, kuljetus ja logistiikka, liiketalous ja kauppa, puhtauspalveluala, kiinteistöpalvelut ja talotekniikka, rakentaminen, sähköala ja yrittäjyys.

Työnantajat rekrytoivat esimerkiksi myyjiä, linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajia, koneistajia, hitsaajia, siivoojia, sähkö- ja voimajohtoasentajia, rakennustyöntekijöitä sekä putki- ja ilmanvaihtoasentajia.

Rekrytoivat työnantajat

  • Talenom
  • Bauhaus
  • JYSK
  • Länsilinjat
  • ED-Logistiikka
  • Tampereen kaupunkiliikenne
  • Jakopalvelu
  • Koiviston Auto Tampere
  • Vekka
  • Katsa
  • Atagears
  • Telatek Service
  • Riikonen Group
  • Winclean
  • HH-Kiinteistöpalvelut
  • N-Clean
  • Sodexo
  • WorkPower Rakennus Otava
  • Rekry Group
  • Adecco Finland
  • Staffpoint
  • NJC Henkilöstöpalvelut
  • RD Palvelut
  • Teampa Henkilöstöpalvelut
  • Enersense International
  • Tampereen Vera

Tapahtuman järjestää Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK. Loistoduuniin-tapahtumia on järjestetty vuodesta 2016 alkaen. Vuosien varrella rekrytoimassa on ollut yli 700 eri alojen työnantajaa.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 13 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 300. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut.

