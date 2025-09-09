Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 11.9.2025
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 25.9.2025
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 9.9.20259.9.2025 20:01:38 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 9.9.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Renoveringen av Mannerheimvägen blir klar tre månader i förtid9.9.2025 13:14:00 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors hittills största gaturenovering blir klar i förtid i september. Det ursprungliga slutdatumet för renoveringen var i slutet av år 2025. Spårvägstrafiken återvänder mellan Runebergsgatan och Grejusgatan måndagen den 8 september.
Mannerheimintien remontti valmistuu kolme kuukautta etuajassa9.9.2025 13:14:00 EEST | Tiedote
Helsingin tähän asti suurin kadun peruskorjaus valmistuu etuajassa syyskuussa. Alkuperäinen valmistumisaika oli vuoden loppu 2025. Raitioliikenne palasi Runeberginkadun ja Reijolankadun välille maanantaina 8. syyskuuta.
Nedre Malms park renoveras för att betjäna användare i olika åldrar8.9.2025 13:32:58 EEST | Pressmeddelande
Målet är att öka aktiviteter, trivseln och attraktiviteten i parken för olika användare såsom barnfamiljer och äldre. Arbetet inleds i mitten av september och blir klart i slutet av nästa år.
Ala-Malmin puisto peruskorjataan palvelemaan eri-ikäisiä käyttäjiä8.9.2025 13:32:58 EEST | Tiedote
Tavoitteena on lisätä puistoon tekemistä, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta erilaisille käyttäjille kuten lapsiperheille ja ikääntyneille. Työ alkaa syyskuun puolivälissä ja valmistuu vuoden 2026 lopulla.
