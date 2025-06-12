Koodikoulun ensimmäiset opiskelijat harjoittelussa Ponssella – kood/Sisun koulutusohjelma tuottaa ohjelmistokehityksen osaajia suoraan metsäteollisuuden tarpeisiin.
Vuosi sitten kood/Sisun ensimmäiset opiskelijat aloittivat matkansa ohjelmistokehittäjiksi. Nyt koulutus on edennyt vaiheeseen, jossa osaaminen viedään suoraan yrityksiin: kolme opiskelijaa aloitti toukokuussa 2025 harjoittelunsa metsäkonevalmistaja Ponssella.
Kood/Sisu helpottaa kumppaniyrityksien harjoittelu- ja rekrytointiprosesseja. Osana yhteistyötä koulu kartoittaa yrityksen tarpeet ja esittelee sopivat ehdokkaat, jolloin yrityksen vastuulle jää vain loppuhaastattelut.
”Kood/Sisu teki valintaprosessin meille todella helpoksi. Saimme vaivattomasti osaavat harjoittelijat ja säästimme samalla merkittävästi työaikaa”, kertoo Ponsse Digital Services Senior Manager Sara-Lotta Moilanen.
OHJELMISTOKEHITYS OSANA TULEVAISUUDEN METSÄTEOLLISUUTTA
Ponsse on yksi kood/Sisun perustajajäsenistä ja ollut mukana kehittämässä koulun opetusohjelmaan sulautettujen järjestelmien erikoistumismoduulia. Ohjelmistokehityksen merkitys metsäkoneissa ja niiden oheispalveluissa kasvaa nopeasti ja koulun kautta yrityksellä on suora väylä osaajiin, jotka täyttävät alan muuttuvat vaatimukset.
”Uusien teknologioiden hyödyntäminen on ratkaisevaa. Meille tärkeintä ei ole yksittäisten kielten hallinta, vaan kyky omaksua ja soveltaa uusia menetelmiä tehokkaasti. Nyt meillä on konkreettista näyttöä siitä, että tämä koulutus tuottaa nykyaikaisia ohjelmistokehityksen osaajia tarpeisiimme,” Ponsse Chief Digital Officer Miika Soininen taustoittaa.
”Mielestäni kood/Sisun opiskelijat eivät ole harjoittelijoita sanan perinteisessä merkityksessä. Näillä opiskelijoilla on valmiina tarvittava projektityöskentelyn ja ohjelmistokehityksen perusosaaminen. He ovat myös tottuneet arvioimaan toistensa työtä. Vain viikon perehdytyksen jälkeen he olivat valmiita aloittamaan itsenäisen työskentelyn tiimeissä”, Moilanen jatkaa.
HARJOITTELIJAT AIDOSTI OSANA TIIMIÄ
Ponsselle on tärkeää, että harjoittelijat otetaan aidoksi osaksi kehitystiimiä. Työtehtävät jaetaan osaamistason mukaan ja kokeneemmat kehittäjät tarjoavat tukea arjessa.
"Olen tuntenut itseni alusta lähtien Ponsselle tervetulleeksi ja työyhteisö on tukenut minua täysillä. Pääsin kehittämään itsenäisesti uutta työkalua ja sen kautta osaksi monia tiimejä. Koulun opetusmenetelmien hyöty korostui, kun aiemmin vieraan ohjelmointikielen edessä tiesin heti, kuinka soveltaa sitä työtehtävissäni,'' koodikoulun opiskelija ja Ponssen harjoittelija Veera Pylkkänen kertoo.
Projektipohjainen tiimityöskentely ja koodikatselmukset, jotka ovat keskeinen osa kood/Sisun koulutusohjelmaa, helpottivat Pylkkäsen mukaan siirtymistä työelämään.
"Yllätyin, että vain vuoden opiskelun jälkeen minulla oli oikeasti annettavaa tiimien sisäisissä palavereissa käydessämme läpi projekteja tai koodia yleisesti. Pelkän harjoittelemisen sijaan minulla oli tunne, että osaan aidosti ohjelmoida ja tiedän mistä puhutaan. Joissain yhteyksissä olen pystynyt jakamaan uutta tietoa ja osaamista kokeneelle tiimille. Harjoittelijan roolissa se on tuntunut upealle'', Pylkkänen lisää.
OSAAJIA YRITYSTEN TARPEISIIN
Harjoittelujakson jälkeen opiskelijat jatkavat puolen vuoden erikoistumismoduuliin, joissa vaihtoehtoina ovat tällä hetkellä muun muassa sulautetut järjestelmät, pilvipalvelut, mobiilisovellukset, generatiivinen tekoäly, kyberturvallisuus ja kehittyneet full stack -opinnot.
kood/Sisu ei rajoita opiskelijoidensa työllistymistä kesken opintojen.
"Olemme saaneet erinomaista palautetta yrityksiltä työelämään siirtyneistä opiskelijoistamme. Kood/Sisun opiskelijat on koettu oma-aloitteisina tiimipelureina, jotka tuovat lisäarvoa jo olemassa oleviin tiimeihin", kood/Sisun kasvujohtaja Roosa Ritvanen kertoo.
Ponsselle harjoittelujaksot ovat osoitus siitä, että koulutusohjelma on jo vuodessa onnistunut tuottamaan työelämässä tarvittavaa osaamista.
”Alusta asti oli selvää, että tämä ei ole pelkkä koulutus, vaan tapa rakentaa osaamista yritysten tarpeista käsin. Yleensä koulutus suunnitellaan ensin, ja yritykset pääsevät mukaan vasta lopuksi. Tässä olemme olleet mukana alusta asti”, Moilanen summaa.
Katso video, jossa Ponsse Senior Manager Sara-Lotta Moilanen, sekä kood/Sisun opiskelija Veera Pylkkänen kertovat harjoittelujaksosta lisää
Yhteyshenkilöt
Laura Nykänenkoodikoulun johtajakood / SisuPuh:+35840 822 2685laura.nykanen@koodsisu.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Koodi / Sisu ry on joulukuussa 2022 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistyksen perustajajäseniin kuuluvat Istekki, Normet, Novapolis, Kuopion alueen kauppakamari, OP Ryhmä, Osuma Henkilöstöpalvelut, Ponsse sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Yhdistyksen tavoitteena on perustaa Pohjois-Savoon yksityinen, yritysvetoinen koodikoulu sekä johtaa ja hallinnoida koulun toimintaa.
Yhdistys koordinoi Koodi/Sisu - koodikoulu Pohjois-Savoon -hanketta. Hankkeella tuetaan koulun toiminnan käynnistämistä vaiheittain ja vastataan yritysten osaajapulaan. Etelä-Savon ELY-keskus rahoittaa hanketta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+). Hankkeen toteutusaika on 17.3.2023–30.6.2026. Novapolis ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä toimivat hankkeen osatoteuttajina.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Koodi / Sisu ry
Automaatioharppaus Istekin ja kood/Sisun voimin – opiskelijaratkaisu vakuutti12.6.2025 13:52:00 EEST | Tiedote
Istekki ja kood/Sisu järjestivät ensimmäisen yhteisen hackathonin, jossa syntyi innovatiivinen automaatiotyökalu todelliseen työelämän tarpeeseen.
Kood/Sisu kouluttaa tulevaisuuden ohjelmisto-osaajia – toinen opiskelijaryhmä aloitti opintonsa tällä viikolla17.1.2025 09:41:46 EET | Tiedote
Yritysvetoinen koodikoulu kood/Sisu vahvistaa osaajapooliaan, kun sen toinen opiskelijaryhmä aloitti opintonsa 15. tammikuuta. Koulun suosio näkyy paitsi hakijamäärissä, myös kasvaneessa yrityskumppaniverkostossa. Ensimmäisen vuoden aikana kouluun on hakenut jo yli 6 000 henkilöä. Seuraava valintakoejakso pidetään toukokuussa 2025.
Normet ja Ponsse ratkovat osaajien saatavuushaasteita – yhteistyössä kehitetty erikoistumismoduuli avautuu kood/Sisun opiskelualustalle20.12.2024 09:47:15 EET | Tiedote
Ohjelmistokehityksen koulutukseen avautuu uusia mahdollisuuksia, kun Normet ja Ponsse julkaisevat yhteistyössä koodikoulu kood/Sisun kanssa kehittämänsä sulautettujen järjestelmien erikoistumismoduulin. Uusi moduuli on suunniteltu vastaamaan yritysten konkreettisiin osaajatarpeisiin ja on osa kood/Sisun kaksivuotista koulutuskokonaisuutta. Noin puoli vuotta kestävä, vapaavalintainen erikoistumismoduuli on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo edenneet erikoistumisopintoihin.
Koodikoulun toinen opiskelijahaku käynnistyi – ennätysmäärä hakijoita jo alkuvaiheessa7.8.2024 15:24:37 EEST | Tiedote
Kood/Sisu, vuonna 2024 toimintansa aloittanut ohjelmistokehittäjien koulu, on avannut verkkosivuillaan toisen opiskelijahakunsa. Haku käynnistyi heinäkuun puolivälissä. Sprinttitapahtumiin on avoinna rajattu määrä paikkoja ja niitä on jäljellä enää muutama. Uusi opiskelijaryhmä aloittaa opintonsa koodikoulussa tammikuussa 2025.
Koodikoulu kood/Sisu avasi uudet tilat Kuopiossa – seuraava sprinttihaku käynnistyy heinäkuussa10.6.2024 15:45:36 EEST | Tiedote
Yksityinen, yritysvetoinen koodikoulu, kood/Sisu, on avannut uudet toimitilansa Kuopion Savilahteen, Viestikatu 1:seen. Opiskelijat pääsivät siirtymään tiloihin toukokuussa, ja koulun virallisia avajaisia vietetään tällä viikolla yhdessä kumppaniverkoston kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme