Koodikoulun ensimmäiset opiskelijat harjoittelussa Ponssella – kood/Sisun koulutusohjelma tuottaa ohjelmistokehityksen osaajia suoraan metsäteollisuuden tarpeisiin.

Kood/Sisu helpottaa kumppaniyrityksien harjoittelu- ja rekrytointiprosesseja. Osana yhteistyötä koulu kartoittaa yrityksen tarpeet ja esittelee sopivat ehdokkaat, jolloin yrityksen vastuulle jää vain loppuhaastattelut.

”Kood/Sisu teki valintaprosessin meille todella helpoksi. Saimme vaivattomasti osaavat harjoittelijat ja säästimme samalla merkittävästi työaikaa”, kertoo Ponsse Digital Services Senior Manager Sara-Lotta Moilanen.





Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta. Videolla Ponsse Senior Manager Sara-Lotta Moilanen, sekä kood/Sisun opiskelija Veera Pylkkänen kertovat harjoittelujaksosta.

OHJELMISTOKEHITYS OSANA TULEVAISUUDEN METSÄTEOLLISUUTTA

Ponsse on yksi kood/Sisun perustajajäsenistä ja ollut mukana kehittämässä koulun opetusohjelmaan sulautettujen järjestelmien erikoistumismoduulia. Ohjelmistokehityksen merkitys metsäkoneissa ja niiden oheispalveluissa kasvaa nopeasti ja koulun kautta yrityksellä on suora väylä osaajiin, jotka täyttävät alan muuttuvat vaatimukset.

”Uusien teknologioiden hyödyntäminen on ratkaisevaa. Meille tärkeintä ei ole yksittäisten kielten hallinta, vaan kyky omaksua ja soveltaa uusia menetelmiä tehokkaasti. Nyt meillä on konkreettista näyttöä siitä, että tämä koulutus tuottaa nykyaikaisia ohjelmistokehityksen osaajia tarpeisiimme,” Ponsse Chief Digital Officer Miika Soininen taustoittaa.

”Mielestäni kood/Sisun opiskelijat eivät ole harjoittelijoita sanan perinteisessä merkityksessä. Näillä opiskelijoilla on valmiina tarvittava projektityöskentelyn ja ohjelmistokehityksen perusosaaminen. He ovat myös tottuneet arvioimaan toistensa työtä. Vain viikon perehdytyksen jälkeen he olivat valmiita aloittamaan itsenäisen työskentelyn tiimeissä”, Moilanen jatkaa.

HARJOITTELIJAT AIDOSTI OSANA TIIMIÄ

Ponsselle on tärkeää, että harjoittelijat otetaan aidoksi osaksi kehitystiimiä. Työtehtävät jaetaan osaamistason mukaan ja kokeneemmat kehittäjät tarjoavat tukea arjessa.



"Olen tuntenut itseni alusta lähtien Ponsselle tervetulleeksi ja työyhteisö on tukenut minua täysillä. Pääsin kehittämään itsenäisesti uutta työkalua ja sen kautta osaksi monia tiimejä. Koulun opetusmenetelmien hyöty korostui, kun aiemmin vieraan ohjelmointikielen edessä tiesin heti, kuinka soveltaa sitä työtehtävissäni,'' koodikoulun opiskelija ja Ponssen harjoittelija Veera Pylkkänen kertoo.

Projektipohjainen tiimityöskentely ja koodikatselmukset, jotka ovat keskeinen osa kood/Sisun koulutusohjelmaa, helpottivat Pylkkäsen mukaan siirtymistä työelämään.

"Yllätyin, että vain vuoden opiskelun jälkeen minulla oli oikeasti annettavaa tiimien sisäisissä palavereissa käydessämme läpi projekteja tai koodia yleisesti. Pelkän harjoittelemisen sijaan minulla oli tunne, että osaan aidosti ohjelmoida ja tiedän mistä puhutaan. Joissain yhteyksissä olen pystynyt jakamaan uutta tietoa ja osaamista kokeneelle tiimille. Harjoittelijan roolissa se on tuntunut upealle'', Pylkkänen lisää.

OSAAJIA YRITYSTEN TARPEISIIN

Harjoittelujakson jälkeen opiskelijat jatkavat puolen vuoden erikoistumismoduuliin, joissa vaihtoehtoina ovat tällä hetkellä muun muassa sulautetut järjestelmät, pilvipalvelut, mobiilisovellukset, generatiivinen tekoäly, kyberturvallisuus ja kehittyneet full stack -opinnot.



kood/Sisu ei rajoita opiskelijoidensa työllistymistä kesken opintojen.

"Olemme saaneet erinomaista palautetta yrityksiltä työelämään siirtyneistä opiskelijoistamme. Kood/Sisun opiskelijat on koettu oma-aloitteisina tiimipelureina, jotka tuovat lisäarvoa jo olemassa oleviin tiimeihin", kood/Sisun kasvujohtaja Roosa Ritvanen kertoo.



Ponsselle harjoittelujaksot ovat osoitus siitä, että koulutusohjelma on jo vuodessa onnistunut tuottamaan työelämässä tarvittavaa osaamista.

”Alusta asti oli selvää, että tämä ei ole pelkkä koulutus, vaan tapa rakentaa osaamista yritysten tarpeista käsin. Yleensä koulutus suunnitellaan ensin, ja yritykset pääsevät mukaan vasta lopuksi. Tässä olemme olleet mukana alusta asti”, Moilanen summaa.