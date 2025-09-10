SDP EDUSKUNTA

SDP:n Kymäläinen: Kiinteistökauppojen lisäksi myös asunto-osakkeiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden kauppa saatava kuriin kansallisen turvallisuuden takaamiseksi

10.9.2025 09:10:43 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Hyökkäyssotaa käyvän Venäjän kansalaisten kiinteistöhankinnat Suomessa on lainsäädännön keinoin vihdoin saatu pysäytettyä. Asunto-osakkeiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden kauppa kuitenkin jatkuu entisenlaisena, koska niiden osalta ei ole käytettävissä rekisteriä, jonka kautta osakkeiden vaihdantaa voitaisiin riittävän tehokkaasti valvoa. Kansanedustaja Suna Kymäläinen on jättänyt eduskunnalle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee, mitä hallitus aikoo tehdä asialle.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

- Ukrainan esimerkki on osoittanut, miten merkittävä uhka kiinteistöjen, mutta myös asunto-osakkeiden sekä kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden ostaminen ja hallinta voivat olla kansalliselle turvallisuudelle. Tällä hetkellä meillä ei kuitenkaan ole käytettävissä riittävän tarkkoja tietoa, jotta viranomaiset voisivat tehokkaasti valvoa näiden osakkeiden vaihdantaa. Myös puolustusvaliokunta kiinnitti asiaan huomiota mietinnössään aiemmin tänä vuonna ja katsoi, että jatkossa myös tätä kokonaisuutta on tärkeää selvittää, Kymäläinen kertoo.

Kirjallisessa kysymyksessään Kymäläinen tiedustelee hallitukselta, pitääkö paikkansa, ettei millään viranomaisella ole kokonaiskuvaa tai rekisteriä asunto-osakkeiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden vaihdannan valvomiseksi. Lisäksi hän kysyy, mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta asiaa voidaan seurata ja jotta myös kyseisten omistusten vaihdantaa voitaisiin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta rajoittaa kansallisen turvallisuuden takaamiseksi.

- On erittäin hyvä, että Ukrainassa laitonta hyökkäyssotaa käyvän Venäjän kansalaisten kiinteistönhankinnat Suomessa saadaan nyt lainsäädäntömme perusteella kiellettyä. Sääntelyssämme on kuitenkin valtavan iso aukko, mikäli asunto-osakkeiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden vaihdantaa ei millään lailla pystytä rajoittamaan. Emme saa olla tässä asiassa sinisilmäisiä, vaan myös näihin kauppoihin tulee voida puuttua, Kymäläinen päättää. 

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Hallituksen on laadittava konkreettinen toimenpideohjelma alfa-PVP huumeen leviämisen pysäyttämiseksi9.9.2025 14:26:47 EEST | Tiedote

SDP:n sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat vaativat hallitukselta kiireellisiä toimia ja toimenpideohjelman laatimista alfa-PVP huumeen pysäyttämiseksi. Sisäministeri Mari Rantanen ja sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen keskustelivat 5.9. viranomaisten ja asiantuntijoiden kesken alfa-PVP-huumeesta. SDP:n valiokuntaryhmän edustajat pitävät vuoropuhelua ministereiden ja viranomaisten välillä tärkeänä, mutta keskustelun lisäksi tarvitaan nopeita ja konkreettisia ratkaisuja.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye