SDP:n Kymäläinen: Kiinteistökauppojen lisäksi myös asunto-osakkeiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden kauppa saatava kuriin kansallisen turvallisuuden takaamiseksi

- Ukrainan esimerkki on osoittanut, miten merkittävä uhka kiinteistöjen, mutta myös asunto-osakkeiden sekä kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden ostaminen ja hallinta voivat olla kansalliselle turvallisuudelle. Tällä hetkellä meillä ei kuitenkaan ole käytettävissä riittävän tarkkoja tietoa, jotta viranomaiset voisivat tehokkaasti valvoa näiden osakkeiden vaihdantaa. Myös puolustusvaliokunta kiinnitti asiaan huomiota mietinnössään aiemmin tänä vuonna ja katsoi, että jatkossa myös tätä kokonaisuutta on tärkeää selvittää, Kymäläinen kertoo.

Kirjallisessa kysymyksessään Kymäläinen tiedustelee hallitukselta, pitääkö paikkansa, ettei millään viranomaisella ole kokonaiskuvaa tai rekisteriä asunto-osakkeiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden vaihdannan valvomiseksi. Lisäksi hän kysyy, mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta asiaa voidaan seurata ja jotta myös kyseisten omistusten vaihdantaa voitaisiin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta rajoittaa kansallisen turvallisuuden takaamiseksi.

- On erittäin hyvä, että Ukrainassa laitonta hyökkäyssotaa käyvän Venäjän kansalaisten kiinteistönhankinnat Suomessa saadaan nyt lainsäädäntömme perusteella kiellettyä. Sääntelyssämme on kuitenkin valtavan iso aukko, mikäli asunto-osakkeiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden vaihdantaa ei millään lailla pystytä rajoittamaan. Emme saa olla tässä asiassa sinisilmäisiä, vaan myös näihin kauppoihin tulee voida puuttua, Kymäläinen päättää.