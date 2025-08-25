Ainutlaatuinen MediaGuru-sertifikaatti vahvistaa mediasuunnittelun osaamista Suomessa

MediaGuru tavoittelee hyötyä sekä yhteiskunnallisella että yksilöllisellä tasolla: Kun mainostajat osaavat sijoittaa mainosrahoja vastuullisella tavalla kotimaisiin medioihin, niiden asema Suomessa vahvistuu. Osaamisen päivittäminen ja sertifiointi taas auttaa yksilöä kehittymään ammatillisesti sekä osoittamaan osaamisensa työnantajille.

– MediaGuru on Suomessa ensimmäinen koulutus ja sertifikaatti, joka kokoaa kaikki mediaryhmät samaan kokonaisuuteen. Nyt on mahdollista olla edelläkävijä, ja suorittaa sertifikaatit ensimmäisten joukossa, MediaGurun ohjausryhmän puheenjohtaja ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kehityspäällikkö Tarja Autio toteaa.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluvissa moduuleissa käsitellään TV:tä, radiota, uutis- ja aikakausmedioita, out of home -mainontaa, digimediaa, intermediasuunnittelua sekä vastuullisuutta. Jokaisessa moduulissa käydään läpi kuhunkin pääteemaan liittyviä mediasuunnittelun perusteita, strategista käyttöä, vahvuuksia, vuosisuunnittelua, mainonnan muotoja, mittaamista, hinnoittelua, kampanjasuunnittelua, seurantaa, käsitteitä, mediamatematiikkaa sekä luovuutta ja trendejä.

Kokonaisuus on rakennettu tiiviissä keskustelussa alan huippujen kanssa

Koulutuksia kehitetään tiiviissä yhteistyössä ja keskusteluyhteydessä alan johtavien asiantuntijoiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. MediaGuru-hankkeen ohjausryhmän jäseniä ja samalla keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Aikakausmedia ry, Screenforce Finland, RadioMedia ry, Outdoor Finland – Suomen ulkomainosliitto sekä MediaMetricsFinland Oy.

Koulutuksen kehittämisen aikana on aloitettu keskustelu siitä, mitä tarkoittaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullinen mediasijoittaminen. Suomen mainostajat panostavat vuodessa 1,4 miljardia euroa mainostilan ostoon.

– Koulutukset herättelevät oppijaa ajattelemaan, mihin nämä mainosrahat voisi ohjata mahdollisimman vastuullisesti ja antavat näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen. Toivommekin, että koulutus toimisi keskustelun avaajana ja mahdollisimman monet jakaisivat näkemyksensä kotimaisen median tulevaisuudesta avoimesti ilman vastakkainasettelua, toteaa MediaGuru-hankkeen asiantuntija ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opettaja Sari Haavisto.

Mediasuunnittelun osaamisen vahvistaminen ja sertifiointi on tunnistettu tärkeäksi myös kansainvälisellä tasolla: MediaGurua osarahoittaa Euroopan unioni (ESR+).

Lisätietoa Haaga-Helian sivuilla