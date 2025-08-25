Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Ainutlaatuinen MediaGuru-sertifikaatti vahvistaa mediasuunnittelun osaamista Suomessa

10.9.2025 09:30:29 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote

MediaGuru on markkinointialan ammattilaisille ja alasta kiinnostuneille suunnattu mediasuunnittelun verkkokoulutus. Se koostuu seitsemästä moduulista, ja kunkin moduulin suorittamisesta saa sertifikaatin. MediaGuru-sertifikaatit ovat toistaiseksi ainoa tapa todentaa mediasuunnittelun osaamista Suomessa.

MediaGuru-banneri

MediaGuru tavoittelee hyötyä sekä yhteiskunnallisella että yksilöllisellä tasolla: Kun mainostajat osaavat sijoittaa mainosrahoja vastuullisella tavalla kotimaisiin medioihin, niiden asema Suomessa vahvistuu. Osaamisen päivittäminen ja sertifiointi taas auttaa yksilöä kehittymään ammatillisesti sekä osoittamaan osaamisensa työnantajille. 

– MediaGuru on Suomessa ensimmäinen koulutus ja sertifikaatti, joka kokoaa kaikki mediaryhmät samaan kokonaisuuteen. Nyt on mahdollista olla edelläkävijä, ja suorittaa sertifikaatit ensimmäisten joukossa, MediaGurun ohjausryhmän puheenjohtaja ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kehityspäällikkö Tarja Autio toteaa.   

Koulutuskokonaisuuteen kuuluvissa moduuleissa käsitellään TV:tä, radiota, uutis- ja aikakausmedioita, out of home -mainontaa, digimediaa, intermediasuunnittelua sekä vastuullisuutta. Jokaisessa moduulissa käydään läpi kuhunkin pääteemaan liittyviä mediasuunnittelun perusteita, strategista käyttöä, vahvuuksia, vuosisuunnittelua, mainonnan muotoja, mittaamista, hinnoittelua, kampanjasuunnittelua, seurantaa, käsitteitä, mediamatematiikkaa sekä luovuutta ja trendejä. 

Kokonaisuus on rakennettu tiiviissä keskustelussa alan huippujen kanssa 

Koulutuksia kehitetään tiiviissä yhteistyössä ja keskusteluyhteydessä alan johtavien asiantuntijoiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. MediaGuru-hankkeen ohjausryhmän jäseniä ja samalla keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Aikakausmedia ry, Screenforce Finland, RadioMedia ry, Outdoor Finland – Suomen ulkomainosliitto sekä MediaMetricsFinland Oy.  

Koulutuksen kehittämisen aikana on aloitettu keskustelu siitä, mitä tarkoittaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullinen mediasijoittaminen. Suomen mainostajat panostavat vuodessa 1,4 miljardia euroa mainostilan ostoon. 

– Koulutukset herättelevät oppijaa ajattelemaan, mihin nämä mainosrahat voisi ohjata mahdollisimman vastuullisesti ja antavat näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen. Toivommekin, että koulutus toimisi keskustelun avaajana ja mahdollisimman monet jakaisivat näkemyksensä kotimaisen median tulevaisuudesta avoimesti ilman vastakkainasettelua, toteaa MediaGuru-hankkeen asiantuntija ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opettaja Sari Haavisto

Mediasuunnittelun osaamisen vahvistaminen ja sertifiointi on tunnistettu tärkeäksi myös kansainvälisellä tasolla: MediaGurua osarahoittaa Euroopan unioni (ESR+). 

MediaGuru-banneri
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Koulutamme liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkimme ja kehitämme näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietojenkäsittely, majoitus-, ravintola- ja matkailuala, journalismin koulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.

