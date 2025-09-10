Kokoomuksen Kiuru: Urheilijoiden sosioekonomista asemaa vahvistetaan, vihdoin.
Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru on tyytyväinen hallituksen budjettiriihen päätökseen käynnistää laaja selvitystyö urheilijoiden sosioekonomisen aseman parantamiseksi. ”Tämä ei ainoastaan tue yksittäisiä urheilijoita, vaan vahvistaa koko suomalaista urheilukenttää ja sen kansainvälistä kilpailukykyä”, Kiuru toteaa.
”Tavoitteenamme on turvata urheilijoille nykyistä vahvempi taloudellinen ja sosiaalinen perusta sekä luoda entistä oikeudenmukaisemmat edellytykset urheilu-uran ja sen jälkeisen elämän yhdistämiseen”, Kiuru toteaa.
Selvityksessä tarkastellaan urheilijoiden eläke- ja tapaturmavakuutusjärjestelmää. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten nykyistä järjestelmää voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin urheilijoiden elämäntilanteita ja urheilu-uran erityispiirteitä.
”Selvitystyö urheilijoiden sosioekonomisen aseman parantamiseksi on odotettu. On tärkeää, että urheilijoiden sosioekonomista asemaa vahvistetaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti”, Kiuru sanoo.
Yhtenä vaihtoehtona arvioidaan urheilija-apurahojen eläkevakuuttamista.
”Apurahat muodostavat useille huippu-urheilijoille merkittävän osan toimeentulosta, mutta niiden osalta eläketurva on jäänyt puutteelliseksi. Nyt tavoitteena on selvittää mahdollisuudet kattavamman turvan rakentamiseen”, Kiuru sanoo.
Samassa yhteydessä tarkastellaan urheilijarahaston tulouttamisen enimmäisaikarajan poistamista. Rahasto on tarkoitettu urheilu-uran päättymisen jälkeisen ajan toimeentulon turvaamiseksi.
”Nykyinen aikarajoitus ei aina huomioi urheilijoiden yksilöllisiä urapolkuja ja siirtymiä työelämään. Muutoksella pyrittäisiin lisäämään joustavuutta ja tukemaan urheilijoiden sujuvaa siirtymistä urheilu-uran jälkeiseen elämään”, Kiuru täsmentää.
Kiurun mukaan on oleellista, että kehitystyö tehdään tiiviissä yhteistyössä urheilijoiden, lajiliittojen sekä muiden alan toimijoiden kanssa.
”Tavoitteena on, että Suomi voi tarjota urheilijoilleen kestävän ja turvallisen pohjan menestymiselle. Tämä ei ainoastaan tue yksittäisiä urheilijoita, vaan vahvistaa koko suomalaista urheilukenttää ja sen kansainvälistä kilpailukykyä”, Kiuru päättää.
Yhteyshenkilöt
Pauli Kiuru
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
