Kuorma-autoalan työehtosopimuksen yleissitovuus jatkuu
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n välillä solmitun kuorma-autoalan työehtosopimuksen yleissitovuus jatkuu. Yleissitovuuden säilyminen on kuorma-autoalalle ensiarvoisen tärkeää.
Uudet työehtosopimukset solmittiin helmikuussa 2025. Työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamislautakunta on todennut 8.9.2025, ettei kuorma-autoalan edustavuudessa tai muissa vahvistamisen edellytyksissä ollut tapahtunut olennaisia muutoksia. Näin ollen yleissitovuus jatkuu aiemman päätöksen mukaisesti.
Kuorma-autoala on työntekijämäärältään AKT:n suurin yksittäinen sopimusala.
Yleissitovuuden säilyminen on kuorma-autoalalle ensiarvoisen tärkeää, koska sopimusalalla on paljon järjestäytymättömiä pieniä yrityksiä.
- Kaikkien työnantajien ja työntekijöiden on noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta. Noudattaminen ei riipu siitä, onko työnantaja järjestäytynyt työehtosopimuksen solmineeseen työnantajaliittoon tai onko työntekijä ammattiliiton jäsen, AKT:n edunvalvontapäällikkö Harri Pasanen kertoo.
Työnantajaliiton jäsenyritykset noudattavat työehtosopimusta normaalisitovuuden perusteella, mikäli yleissitovuutta ei olisi. Järjestäytymättömässä yrityksessä työntekijä taas olisi pitkälti työnantajan armoilla monien työehtojen ja palkkojen osalta.
- Mikäli yleissitovuutta ei olisi, järjestäytymättömien yritysten ei tarvitsisi noudattaa kuin ainoastaan pakottavaa työlainsäädäntöä. Tämä tarkoittaisi sitä, että esim. pekkaspäiviä, sairausajan palkkaa, lomaltapaluurahaa ei olisi työnantajan pakko maksaa, Harri Pasanen kertoo.
AKT:n palkkasaatavariidoista tai muuten työsuhteeseen liittyvistä riidoista noin 80 prosenttia tulee kuorma-autoalalta. Yleissitovaa työehtosopimusta tarvitaan turvaamaan työntekijöille riittävät työehdot, työajat ja kohtuullisen palkkatason kaikissa yrityksissä.
Myös muissa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n välillä solmituissa työehtosopimuksissa yleissitovuus jatkuu.
Yhteyshenkilöt
Harri PasanenedunvalvontapäällikköAuto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ryPuh:+358 40 582 8016harri.pasanen@akt.fi
Linkit
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on n. 40 000 jäsenen ammattiliitto ja vahva edunvalvoja. Liiton jäsenet työskentelevät autoliikenne-, ahtaus-, säiliöauto- ja öljytuote-, matkailu-, huolinta- ja liikenneopetusaloilla sekä huoltokorjaamoissa, terminaaleissa ja lentokoneiden matkustamoissa.
