S-Etukortilla ilmainen sisäänpääsy Jukurit – Kiekko-Espoo -otteluun
Osuuskauppa Suur-Savo tarjoaa asiakasomistajilleen mahdollisuuden päästä seuraamaan liigaottelua veloituksetta. Huippujääkiekosta ja oheisohjelmasta pääsee nauttimaan ilmaiseksi S-Etukortilla 8.10., kun Jukurit kohtaa Kiekko-Espoon Mikkelissä.
Osana laajaa yhteistyötä Mikkelin Jukureiden kanssa, Osuuskauppa Suur-Savo tarjoaa asiakasomistajilleen ainutlaatuisen tilaisuuden päästä nauttimaan ilmaiseksi huippujääkiekosta keskiviikkona 8.10.2025 klo 18.30 alkaen Let’s Go Areenalle (Raviradantie 24A, 50100 Mikkeli). Ilmainen sisäänpääsy on mahdollista lunastaa S-Etukortilla kaikkiin Jukurit – Kiekko-Espoo –ottelun lippukategorioihin (enintään 4 lippua / S-Etukortti / ostotapahtuma).
– Haluamme tarjota asiakasomistajillemme mahdollisuuden kokea yhdessä elämyksiä paikallisen urheilun parissa. Jukurien kotiottelu on siihen oiva tilaisuus, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Taina Penttinen.
Ottelutapahtumassa on luvassa myös runsaasti oheisohjelmaa koko perheelle. Paikalla ovat lasten suosikit Apsi Apina ja Onni Orava, ja hallin käytävillä asiakkaita palvelevat Osuuskauppa Suur-Savon asiakasomistajapalvelun ja S-Pankin sekä Suur-Savon ravintoloiden myyntipalvelun promopisteet.
– On hienoa saada halli täyteen ja tarjota koko perheelle viihdyttävä ilta laadukkaan Liiga-kiekon parissa. Yhteistyö Osuuskauppa Suur-Savon kanssa mahdollistaa sen, että nyt yhä useammalla on mahdollisuus tulla kannustamaan Jukureita paikan päälle, iloitsee Jukureiden toimitusjohtaja Tero Kumela.
Otteluliput lunastetaan erillisellä linkillä S-mobiilista, ja asiakasomistajat, joilla ei ole S-mobiilia, voivat lunastaa liput S-Etukorttia näyttämällä Jukurit Shopista Kauppakeskus Stellasta. S-Etukortti tarkastetaan otteluun saapuessa sisäänkäynnin yhteydessä. Mikäli asiakkaalla ei ole lipuntarkastuksen yhteydessä S-Etukorttia, peritään häneltä normaali lipun hinta.
Vastuullisena eteläsavolaisena toimijana Osuuskauppa Suur-Savo tukee monipuolisesti oman toimialueensa kulttuuria, urheilua sekä yhdistys- ja seuratoimintaa. Vuonna 2025 tuemme Etelä-Savossa erilaista yhteiskunnallista ja vapaa-ajan toimintaa yhteensä 300 000 eurolla. Tukea saavat urheiluseurat, järjestöt ja tapahtumat, joista hyötyvät myös asiakasomistajamme esimerkiksi erilaisten lippuetujen kautta. Ilmainen sisäänpääsy 8.10. järjestettävään liigaotteluun on osa Mikkelin Jukureiden ja Osuuskauppa Suur-Savon kumppanuustoimintaa.
Erilaisten kumppanuuksien lisäksi Osuuskauppa Suur-Savo tukee Etelä-Savon lasten ja nuorten harrastustoimintaa Kannustajat-ohjelman kautta. Kannustajat-haku on käynnissä tänäkin vuonna lokakuun ajan.
Lisätietoja:
Ville Hyvärinen, myyntipäällikkö, Jukurit
ville.hyvarinen@jukurit.fi p. 040 669 5011
Janne Larinen, ryhmä- ja kehityspäällikkö, Osuuskauppa Suur-Savo
janne.larinen@sok.fi p. 010 764 0020
Leena Vironen, asiakkuuspäällikkö, Osuuskauppa Suur-Savo
leena.vironen@sok.fi p. 010 764 0023
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne LarinenmyyntipäällikköOsuuskauppa Suur-Savo / S-BusinessPuh:040 770 4352janne.larinen@sok.fi
Leena VironenasiakkuuspäällikköOsuuskauppa Suur-SavoPuh:050 330 6613leena.vironen@sok.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Suur-Savo
Mikkelipuistolle jälleen Green Flag Award -palkinto29.8.2025 10:01:12 EEST | Tiedote
Suomessa on palkittu hyvin ylläpidettyjä ja hallinnoituja Green Flag Award -viheralueita. Osuuskauppa Suur-Savon omistama Mikkelipuisto kuului tänäkin vuonna yhteensä 24 Green Flag Award -tunnuksen voittaneiden viheralueiden joukkoon, jotka julkistettiin Lepaan näyttelyssä 14.8.2025.
Tuomas Jääskeläinen Osuuskauppa Suur-Savon johtoryhmään 1.10.2025 alkaen20.8.2025 10:20:00 EEST | Tiedote
Uuteen kehitysjohtajan toimeen nimitetty Tuomas Jääskeläinen tulee vahvistamaan osuuskaupan datalla johtamista Suur-Savon johtoryhmän jäsenenä. Kehitysjohtajan vastuualueita ovat asiakkuus, viestintä, data ja liiketoiminnan tuki ja Tuomaksen monipuolisella tiimillä tulee olemaan vahva rooli Suur-Savon liiketoimintojen datalähtöisessä kehittämisessä.
ABC Pitkäjärven uudistus käynnistyy – polttoainejakelu, sähkölataus ja ABC Carwash palvelevat normaalisti15.8.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Vuonna 2012 Mikkeliin avatun ABC Pitkäjärven sisätilat päivitetään syksyn aikana, ja täysin uudistunut liikenneasema avataan asiakkaille joulukuussa 2025. Uudistustöiden ajan polttoainejakelu, sähkölataus ja ABC Carwash palvelevat normaalisti. ABC Pitkäjärven täydellinen uudistaminen on mittava, noin 3,3 miljoonan euron investointi, joka parantaa palveluja sekä paikallisille asiakkaille että viitostiellä liikkuville. Uudistuksen myötä asiointi nopeutuu, tilat selkeytyvät ja viihtyvyys paranee merkittävästi.
Nopeus on suurin riski – ruokarobotit muistuttavat koulujen alkaessa valppaudesta liikenteessä5.8.2025 09:31:35 EEST | Tiedote
Suomalaisista lähes jokainen pitää tärkeänä, että koulujen lähellä noudatetaan nopeusrajoitusta. Silti Liikenneturvan toteuttamissa tutkauksissa neljä viidestä kuljettajasta ajaa ylinopeudella koulujen lähistöllä oleville suojateille. Kun koulut alkavat, Mikkelin ja Juvan katukuvissa tutuksi tulleet S-kaupat-palvelun ruokarobotit kerääntyvät Mikkelissä Rantakylän ja Saimaanportin yhtenäiskoulujen sekä Juvalla Martti Talvela -kampuksen lähistölle muistuttamaan erityisesti aikuisia valppaudesta, kun liikenteessä on paljon pieniä kulkijoita.
S-market Joroinen uudistuu palvelemaan asiakkaitaan paremmin26.6.2025 08:40:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo aloittaa Joroisten S-marketissa laajan remontin 1. syyskuuta 2025. Myymälä pysyy avoinna koko remontin ajan ja uudistukset valmistuvat joulukuun alussa. Uudistusten myötä kaupan valikoima tulee vastaamaan entistä paremmin sen asiakkaiden toiveita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme