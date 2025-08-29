S-Etukortilla ilmainen sisäänpääsy Jukurit – Kiekko-Espoo -otteluun

Osana laajaa yhteistyötä Mikkelin Jukureiden kanssa, Osuuskauppa Suur-Savo tarjoaa asiakasomistajilleen ainutlaatuisen tilaisuuden päästä nauttimaan ilmaiseksi huippujääkiekosta keskiviikkona 8.10.2025 klo 18.30 alkaen Let’s Go Areenalle (Raviradantie 24A, 50100 Mikkeli). Ilmainen sisäänpääsy on mahdollista lunastaa S-Etukortilla kaikkiin Jukurit – Kiekko-Espoo –ottelun lippukategorioihin (enintään 4 lippua / S-Etukortti / ostotapahtuma).

– Haluamme tarjota asiakasomistajillemme mahdollisuuden kokea yhdessä elämyksiä paikallisen urheilun parissa. Jukurien kotiottelu on siihen oiva tilaisuus, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Taina Penttinen.

Ottelutapahtumassa on luvassa myös runsaasti oheisohjelmaa koko perheelle. Paikalla ovat lasten suosikit Apsi Apina ja Onni Orava, ja hallin käytävillä asiakkaita palvelevat Osuuskauppa Suur-Savon asiakasomistajapalvelun ja S-Pankin sekä Suur-Savon ravintoloiden myyntipalvelun promopisteet.

– On hienoa saada halli täyteen ja tarjota koko perheelle viihdyttävä ilta laadukkaan Liiga-kiekon parissa. Yhteistyö Osuuskauppa Suur-Savon kanssa mahdollistaa sen, että nyt yhä useammalla on mahdollisuus tulla kannustamaan Jukureita paikan päälle, iloitsee Jukureiden toimitusjohtaja Tero Kumela.

Otteluliput lunastetaan erillisellä linkillä S-mobiilista, ja asiakasomistajat, joilla ei ole S-mobiilia, voivat lunastaa liput S-Etukorttia näyttämällä Jukurit Shopista Kauppakeskus Stellasta. S-Etukortti tarkastetaan otteluun saapuessa sisäänkäynnin yhteydessä. Mikäli asiakkaalla ei ole lipuntarkastuksen yhteydessä S-Etukorttia, peritään häneltä normaali lipun hinta.

Vastuullisena eteläsavolaisena toimijana Osuuskauppa Suur-Savo tukee monipuolisesti oman toimialueensa kulttuuria, urheilua sekä yhdistys- ja seuratoimintaa. Vuonna 2025 tuemme Etelä-Savossa erilaista yhteiskunnallista ja vapaa-ajan toimintaa yhteensä 300 000 eurolla. Tukea saavat urheiluseurat, järjestöt ja tapahtumat, joista hyötyvät myös asiakasomistajamme esimerkiksi erilaisten lippuetujen kautta. Ilmainen sisäänpääsy 8.10. järjestettävään liigaotteluun on osa Mikkelin Jukureiden ja Osuuskauppa Suur-Savon kumppanuustoimintaa.

Erilaisten kumppanuuksien lisäksi Osuuskauppa Suur-Savo tukee Etelä-Savon lasten ja nuorten harrastustoimintaa Kannustajat-ohjelman kautta. Kannustajat-haku on käynnissä tänäkin vuonna lokakuun ajan.

