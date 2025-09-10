Aluevaltuusto päätti hyvinvointialuestrategiasta 9.9.2025 20:54:46 EEST | Tiedote

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 9.9. hyvinvointialuestrategiasta. Strategiassa näkyy entistä vahvemmin talouden ja toiminnan yhteensovittamisen näkökulma. Nykyiset tavoitteet – hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palveluiden saavutettavuus sekä sujuvuuden kehittäminen – säilyvät taloustavoitteen rinnalla, ja tavoitteita on täydennetty kustannusvaikuttavuuden ja taloudellisen sopeutumisen näkökulmalla.