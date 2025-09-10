Ikääntyminen ja toimintakyky: uusi tutkijayhteisö vastaa maailmanlaajuiseen haasteeseen
Jyväskylän yliopistossa aloitti uusi tutkimuksen profilointialue, jossa etsitään aiempaa avarammalla katseella keinoja ikääntyneiden toimintakyvyn ja sairauksista toipumisen tueksi. Liikunta- ja terveystieteiden sekä biologian tutkijat tiivistivät yhteistyötään. Uusi tutkijayhteisö vastaa maailmanlaajuiseen haasteeseen: moni taho maailmassa hallitse tieteenalarajoja ylittävää vanhuudentutkimusta.
Vanheneminen ei ole kuin ennen. Elinolosuhteet ovat parantuneet. Ihmisten elinaika on pidentynyt. Ikääntyvien toimintakyky on parantunut ja moni nauttii hyvästä toimintakyvystä ja aktiivisesta elämästä aiempia sukupolvia pidempään.
”Iäkkäiden toimintakyvyssä on edelleen eriarvoisuutta, ja se kertoo siitä, että parantamisen varaa on”, sanoo tutkijayhteisöä johtava professori Taina Rantanen Jyväskylän yliopistosta.
Uusi tutkijayhteisö vastaa maailmanlaajuiseen haasteeseen kokoamalla yhteen laaja-alaisesti vanhenemisen toimintakyvyn ja terveyden, ympäristövaikutusten ja biologisten mekanismien tutkijat.
”Kysymykset vanhuuden terveysmuutosten ja toimintakyvyn taustalla ovat monimutkaisia, eikä kovin moni taho maailmassa hallitse tieteenalarajoja ylittävää vanhuudentutkimusta”, Rantanen korostaa.
ENVIS-AGE -profilointialueen tutkimukset vahvistavat ikääntymiseen liittyvien solutason muutosten tutkimista, kun tutkimuksia ja tutkimusaineistoja yhdistetään, arvioi professori Lotta-Riina Sundberg.
”Voimme myös mennä syvemmälle solutasolla, esimerkiksi ihmisen mikrobiomin ja solujen vuorovaikutuksen tutkimisessa.”
Sundberg sanoo, että liikunnan molekyylitason vaikutuksissa on vielä paljon tutkittavaa ja mustia aukkojakin.
”Meitä kiinnostaa, löytyykö uusia keinoja vaikuttaa kohdemolekyyleihin.”
Lisää tiedejutussa Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla: https://www.jyu.fi/fi/artikkeli/pikkuruinen-biopankki-ja-tiivistyva-yhteistyo-odotettavissa-uutta-tietoa-ikaantymisen-tueksi
