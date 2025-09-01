Syksyn satoa, ruokaa ja käsitöitä runsaasti esillä Wemmi-sadonkorjuumarkkinat täyttää jälleen Jyväskylän Paviljongin alueen 20.–21.9.

Wemmi-sadonkorjuumarkkinoilta voit ostaa kotimaista ruokaa, syksyn satoa järvistä, pelloilta ja puutarhoista. Herkuttele paikan päällä ravintoloissa ja kahviloissa tai osta tuotteita mukaan kotiin vietäväksi. Mukana on myös runsaasti taidokkaita kotimaisia kädentaidontuotteita ja Suomen käsityöyrittäjien Käsityökortteli. Tänä vuonna mukana on myös Suomen kukkakauppiasliitto ry:n hieno kuvausseinä, jonka äärellä markkinakävijät voivat käydä ikuistamassa itsensä.

Lauantaina ja sunnuntaina porisee heti aamusta Maa- ja kotitalousnaisten aina niin suosittu ja odotettu ruispuuro. Tarjolla myös mm. kahden Suomen parhaiden burgereiden TOP10-listalle nousseiden Grill Roomin ja Fisuburgerin tuotteita. Alueen täyttää myös lettujen, vohveleiden, kahvila- ja leipomotuotteiden houkutteleva tuoksu. Lisäksi lukuisia, lukuisia ja lukuisia näytteilleasettajien upeita tuotteita, jotka kaikki ansaitsevat noston esille.



Sillä on merkitystä, mistä ruoka tulee

Wemmissä suomalainen, maukas ja laadukas ruoka on keskiössä. Se, että ruoka tuotetaan Suomessa vastuullisesti, on merkityksellistä tapahtumalle. Se on myös tärkeä osa Suomen huoltovarmuutta. Viljelijät, ruoan tuottajat, elintarviketeollisuus, pientuottajat ja kauppa huolehtivat siitä, että ottavat huomioon kaikki vastuullisuuden tukijalat: ympäristön, talouden ja sosiaalisen kestävyyden. Siitä syntyy hyviä tuotteita suomalaisten kuluttajien makuun.

Mukana Wemmissä on ensimmäistä kertaa kumppanina Vaasan Oy, joka on yksi vastuullisimmista leipomoista Suomessa. Vaasan Oy kiteyttää vastuullisuutensa ympäristöön, hyvinvointiin ja ihmisiin.

"Leivomme suomalaisten suosikkileivät huolehtien samalla toimintamme kauaskantoisesta kestävyydestä. Vaasanilla on oma tärkeä rooli Suomen huoltovarmuuden ylläpidossa, ja siksi vastuullisuus tulee huomioida kaikessa toiminnassamme, pellolta pöytään”, toteaa Vaasan Oy:n liiketoimintajohtaja Minna Cousins.



Pidetään ruokahävikki minimissä ja vaikutetaan ympäristöön

Kun ruokaa heitetään roskiin, ei hukkaan mene ainoastaan syömäkelpoista ruokaa, vaan myös ruoantuotantoon käytettyjä resursseja kuten energiaa, vettä ja lannoitteita. Lisäksi ruokahävikki kasvattaa elintarvikejätteen määrää ja voi synnyttää loven kuluttajien lompakkoon, jos kotiin ostettu ruoka päätyykin roskiin.

"Wemmissä on esillä la 20.9. ruokahävikkipöytä, jolla havainnollistetaan jokaisen suomalaisen keskimääräinen vuosittainen ruokahävikki, joka on noin 23 kg / henkilö", kertoo toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Kivimäki, Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ry:stä.





Myös pienille kiinnostavaa ohjelmaa

Wemmin ulkoalueella on ensi kertaa mukana Önni Möö ja Peruna. Önni Möö on mato ja Peruna on peruna. Nämä kaverukset tutustuvat siihen, mitä suomalaisella maatilalla tapahtuu ja miten ruokaa tuotetaan. Osastolla voi tutustua Önni Möön ja Perunan maailmaan, opetella maatilan sanastoa, leikkiä leikkejä ja testata taitoja hernepussien heittopelissä.

Luvassa on myös Eurooppa 4:n näyttelijät tuomassa lauantaina 20.9. ensi-iltaan tulevan Kari Hotakaisen lastennäytelmän Hukassa on hyvä paikka tunnelmaa alueelle.



Helppo tulla, olla ja nauttia

Paviljongin lähistöllä on useita pysäköintimahdollisuuksia. Lähimmät pysäköintitalot ovat vain kävelyputken päässä (P-Matkakeskus, P-Asema) sekä Lutakossa (P-Paviljonki 1 ja 2). Keskeisen sijainnin vuoksi Paviljongille on helppo tulla myös kävellen tai julkisilla kulkuvälineillä.

Wemmi-sadonkorjuumarkkinat järjestetään Jyväskylän Paviljongin sisä- ja ulkoalueille la–su 20.–21.9.2025. Tapahtumaan on vapaa pääsy.



Lisätietoja

tapahtumatuottaja Niina Lampinen, ProAgria Tapahtumat Oy, puhelin 043 826 7291, niina.lampinen@proagria.fi



Lue lisää

wemmi.fi

https://www.facebook.com/wemmimarkkinat

https://www.instagram.com/wemmimarkkinat

Mikä on Wemmi?

Ween maan wiljaa -markkinat järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1994 Jyväskylässä. Tapahtuma saavutti nopeasti kävijöiden ja myyjien suosion. Ween maan wiljaa -nimi alkoi kääntyä sekä myyjien että asiakkaiden puheessa Wemmiksi. Lempinimi otettiin virallisesti käyttöön vuonna 2017. Tapahtuman perusajatus on pysynyt ennallaan; tuodaan tarjolle kotimaista ruokaa ja sadonkorjuutuotteita niin järvistä, pelloilta, metsistä kuin puutarhoistakin. Myös laadukkailla kotimaisilla kädentaidon tuotteilla on tärkeä paikkansa Wemmissä.

Paikan päällä ruokailu on alusta saakka ollut osa Wemmiä ja tarjontaa löytyy moneen makuun. Markkinoilla voi herkutella vaikkapa erilaisilla liha- tai kala-annoksilla, lettukahveilla, ihanilla leipomotuotteilla tai perinteisellä ruispuurolla.



Kuka on Wemmin takana?

Wemmi-sadonkorjuumarkkinat järjestää ProAgria Tapahtumat Oy, jonka ydintoimintaa on maatalousalan ammattinäyttelyiden järjestäminen. Sen tunnettuja näyttelyitä ovat KoneAgria ja Farmari-maatalousnäyttely. Lisäksi yhtiö järjestää Jyväskylässä Wemmi – Ween maan viljaa -sadonkorjuumarkkinat. Näyttelyt ovat ProAgrian omistajien eli viljelijöiden haluamia uuden teknologian, tiedon ja menetelmien tutustumispaikkoja ja suosittuja kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoja. proagria.fi/proagriatapahtumatoy