Kirjasto panostaa toisen asteen opiskelijoiden palveluihin
Helsingin kaupunginkirjasto tuo syksystä 2025 alkaen käyttöön uusia, lukiolaisille ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille räätälöityjä palveluita. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden lukutaitoa, tehdä kirjastoa ja kirjallisuutta tutuksi sekä vahvistaa yhteistyötä oppilaitosten kanssa.
Helsingin kaupunginkirjasto panostaa entistä vahvemmin toisen asteen opiskelijoille suunnattuihin palveluihin. Tuore tutkimustieto kertoo, että nuorten lukutaito eriytyy ja heikosti lukevien määrä kasvaa. Kirjasto on reagoinut tilanteeseen kehittämällä palveluja, jotka vastaavat opiskelijoiden tarpeisiin ja tarjoavat opettajille tukea lukutaitotyössä. Yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa näkyy konkreettisesti myös henkilöstön työnkuvien uudistamisessa.
”Yksittäiset kirjastot ovat tehneet yhteistyötä oppilaitosten kanssa jo aiemmin, mutta havahduimme huomaamaan, että toiselle asteelle suunnatut palvelumme kaipasivat lisää työaikaa, yhtenäisiä rakenteita ja näkyvyyttä. Haluamme varmistaa, että jokaisella opiskelijalla on yhdenvertainen pääsy kirjaston palveluihin kaikkialla Helsingissä”, kertoo hankekoordinaattori Milla Bergström.
Kirjasto tutuksi opiskelijoille
Toiselle asteelle kehitetyt palvelut tekevät kirjastoa ja kirjallisuutta erilaisin tavoin tutuksi. Kirjastoesittelyjä järjestetään sekä kirjaston tiloissa että pop up -vierailuina jalkautumalla oppilaitoksiin. Kirjavinkkauksia tehdään etäyhteyksillä sekä paikan päällä kirjastoissa. Opettajille puolestaan tarjotaan kirjapakettipalvelua, jossa kirjasto kasaa opettajan tarpeiden mukaisen kokoelman kirjoja valmiiksi.
Keskustakirjasto Oodi järjestää omia tutustumiskierroksiaan, joiden teemoja ovat Kaupunkiverstaan palvelut, Oodi vapaa-ajanviettopaikkana sekä Oodi opiskelijan näkökulmasta. Toiselle asteelle suunnatun palvelupaletin yhteisenä tavoitteena on, että opiskelijat oivaltavat, miten kirjastosta voisi olla iloa ja hyötyä heille itselleen.
”Olemme Ammattiopisto Livessä käyttäneet pop up -kirjastoa, ja opiskelijoilta on tullut positiivista palautetta. He ovat saaneet vaikuttaa siihen, mitä kirjallisuutta pop upeissa on ollut tarjolla. Tärkeitä ovat olleet myös kohtaamiset ja keskustelut. Kynnys kirjastoon menemiselle madaltuu, kun vastassa saattaa olla tuttu aikuinen. Ammattikoululaiset usein unohdetaan lukutaitokampanjoissa, mutta yhteistyöllä kirjaston kanssa olemme saaneet näkyvyyttä lukutaidon ja lukemisen tärkeydelle", iloitsee äidinkielen opettaja Pipsa Lainas.
Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen korostaa toisen asteen opiskelijoihin panostamisen tärkeyttä:
"Opiskeluaika on monella tavalla paineinen elämänvaihe. Nyt käynnistyneellä yhteistyöllä toivomme, että toisen asteen opiskelijat löytävät kirjastosta paikan, joka tukee opiskelua, innostaa lukemaan ja tarjoaa vapaa-ajalle rentoutumisen hetkiä."
Toiselle asteelle suunnattu suomenkielinen palvelutarjonta on koottu verkkoon osoitteeseen hel.fi/kirjastojatoinenaste
Milla BergströmHankekoordinaattori
Helsingin kaupunginkirjasto
Helsingin kaupunginkirjasto on Suomen suurin yleinen kirjasto. 38 kirjastoa ja 2 kirjastoautoa tarjoavat tietoa, tarinoita, tapahtumia ja tiloja kaupunkilaisten käyttöön.
Helmet on pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen kirjastoverkko. Siihen kuuluvat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastot.
