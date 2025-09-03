Kotimainen verkkokauppa elpymässä – toisella vuosineljänneksellä kasvua lähes viisi prosenttia
Suomessa toimivien verkkokauppojen myynti kasvoi lähes viisi prosenttia huhti-kesäkuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Jatkossa verkkokaupat odottavat kasvua varsinkin kansainvälisiltä markkinoilta, vaikka geopolitiikan käänteet huolestuttavatkin. Suurimmiksi kansainvälisen kasvun esteiksi verkkokaupat näkevät muun muassa markkinointiresurssit ja -osaamisen. Myös verkkokauppatoimitusten hinnoittelua ihmetellään.
Digital Commerce Finlandin, Erikoiskaupan liitto Edun ja Kaupan liiton Verkkokauppapulssin* mukaan Suomessa toimiva verkkokauppa kasvoi vuoden toisella neljänneksellä lähes viisi prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Samaan aikaan koko vähittäiskaupan myynti kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 1,4 prosenttia ja erikoiskaupan myynti 0,9 prosenttia.
Jatkossa verkkokaupat odottavat myynnin kasvavan varsinkin ulkomailla. Edellisen Verkkokauppapulssin yrityskyselyssä huhtikuussa kolmasosa kansainvälisille markkinoille myyvistä verkkokaupoista odotti nopeaa, yli 10 prosentin kasvua seuraavalle 12 kuukaudelle. Nyt nopeaa kasvua ulkomaille myynnissä odottaa jo 59 prosenttia.
”Vaikka verkkokauppojen myynti etenkin Yhdysvaltoihin on kutistunut tullisotien ja yleisen geopoliittisen epävarmuuden vuoksi, moni verkkokauppa tähtää nyt kansainvälisille markkinoille ja varsinkin Eurooppaan,” Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja avaa Verkkokauppapulssin tuloksia.
Myös kotimaan verkkomyynnin odotetaan kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana, vaikka odotukset ovat maltillisemmat kuin kansainvälisiltä markkinoilta saatavassa kasvussa. Kotimaan markkinoilla nopeaa, yli 10 prosentin kasvua seuraavalle 12 kuukaudelle odottaa 36 prosenttia verkkokaupoista. Vaikka verkkokauppiaitten usko kasvun vauhdittumiseen on vahvistunut keväästä, Suomen taloudellinen tila nähdään edelleen ongelmaksi myös online-kaupassa.
”Verkkokaupat kokevat suurimmiksi kasvun esteiksi Suomessa kuluttajien heikon luottamuksen ja ostovoiman sekä kiinalaisen halpakaupan kilpailun. Ostovoimaisempaa asiakaskuntaa tähyillään maan rajojen ulkopuolelta”, Kurjenoja kertoo.
Verkkokaupan kansainvälistymisessä on myös esteitä
Kasvuodotuksista huolimatta Verkkokauppapulssin tulosten mukaan kansainvälistymisessä on kuitenkin omat hankaluutensa. Laajasta valikoimasta on vaikeaa erottua, vaikka myytävä tuote olisi laadukas. Siksi markkinoinnin osaaminen ja resurssointi ovat kansainvälistymisessä olennaisia. Osa verkkokaupoista hyödyntää jo sujuvasti tekoälyn tuomia mahdollisuuksia esimerkiksi tilausten ennustamisessa, mainonnan automaatiossa ja kielikäännösten tekemisessä, mutta osa on vasta alkutekijöissä.
”Verkkokauppojen on joskus vaikea löytää tutkimustietoa kohdemaan kuluttajista ja oikeita kumppaneita tukemaan kansainvälistymiseen vaadittavassa kehitystyössä”, Digital Commerce Finlandin digitaalisen kaupan johtaja Mirva Sandström kuvaa kansainvälistyvien verkkokauppojen haasteita.
Myös rahti- ja toimituskustannukset koetaan kansainvälisen myynnin hidasteina, ja osa verkkokaupoista ihmetteleekin toimitusten hinnoittelua.
”Toimitukset ulkomailta Suomeen ovat heidän kokemustensa mukaan halvempia kuin lähetykset Suomesta ulkomaille. Oma lukunsa on sitten vielä kiinalainen halpakauppa, johon toimitusmaksuja ei aina näyttäisi sisältyvän ollenkaan”, Sandström summaa verkkokauppiaiden tuntoja.
Sisustuksen verkkokaupassa ristiriitaisia odotuksia
Kosmetiikka-alan globaali kasvutrendi näyttää Verkkokauppapulssin mukaan jatkuvan Suomessa, mutta ulkomaisessa kasvussa suurimmat odotukset ovat sisustuksen ja muodin verkkokaupoilla.
”Meillä Suomessa on mielenkiintoisia sisustuksen ja muodin brändejä ja verkkokauppoja, jotka uskovat siihen, että laadukkailla tuotteilla voitetaan kansainvälisiä markkinoita myös globaalin hintakilpailun ja halpakaupan puristuksessa”, Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen korostaa.
Kotimaisissa odotuksissa sisustusala on hyvin kahtiajakautunut. Osa sisustuksen verkkokaupoista odottaa huomattavaakin kotimaisen kysynnän kasvua, mutta osa näkee verkkokauppansa myynnin olevan sidoksissa rakennusalan suhdannealhoon – kuten myös rautakauppa.
”Kun uusien asuntojen rakentaminen on vähäistä, eikä asuntokauppakaan ole lähtenyt kunnolla vauhtiin, se heijastuu huonekalu- tai rautakaupan myyntiin kaikissa kanavissa”, Pöllänen toteaa.
*Verkkokauppapulssi on vuosineljänneksittäin toteutettava verkkokauppojen yrityskysely, johon vastaa tyypillisesti noin 100–200 yritystä. Vastaajille toimitetaan verkkokaupparaportti, joka käsittelee verkkokaupan kehitystä kyselyn tuloksia laajemmin ja hyödyntää myös muita tietolähteitä. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja vastaa yrityskyselyn tulosten analysoinnista ja verkkokaupparaportin sisällön tuottamisesta.
Yhteyshenkilöt
Jaana Kurjenoja, pääekonomisti, Kaupan liitto
Puh. 040 820 5378, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi
Mirva Sandström, Digital Commerce Director, Digital Commerce Finland
Puh. 0400 984 141, mirva.sandstrom(at)digitalcommerce.fi
Ulla Pöllänen, toimitusjohtaja, Erikoiskaupan liitto ETU ry
Puh. 050 300 1660, ulla.pollanen(at)etu.fi
Tietoja julkaisijoista
Erikoiskaupan liitto Etu auttaa erikoiskaupan toimijoita menestymään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 1920 perustettu Erikoiskaupan liitto edustaa 13 kaupan ja terveyden toimialaa. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 900 yritystä, jotka työllistävät yli 40 000 työntekijää. www.etu.fi
Kaupan liitto on elinkeinoelämän suurimman toimialan kaupan ääni yhteiskunnassa. Yhdistämme koko alan vähittäis- ja tukkukaupasta digitaaliseen kauppaan. Neuvottelemme kaupan työehtosopimukset ja elinkeinopolitiikan ratkaisut. Teemme työtä, jotta Suomessa toimiva kauppa ja palvelut kukoistavat ja pärjäävät kovassa kansainvälisessä kilpailussa. www.kauppa.fi
Digital Commerce Finland on digitaalisen kaupan yhteisö ja yhteisöllinen yritys, joka auttaa digitaalista kauppaa kasvamaan nopeammin. Yhteisön toiminta koostuu verkkokaupoille tarjottavista maksuttomista valmennuksista, eCom Summit & Awards huipputapahtumasta, datapalveluista, klubitoiminnasta sekä digikauppiaiden yhteisestä fyysisestä kohtaamistilasta. www.digitalcommerce.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Erikoiskaupan liitto Etu ry
Hallitukselta varovainen budjettiesitys – lisää kasvutoimia olisi tarvittu3.9.2025 09:40:25 EEST | Tiedote
Erikoiskaupan liitto peräänkuuluttaa hallitukselta rohkeampia toimia talouskasvun vauhdittamiseksi. Nuorten työllistämisen tukeminen tärkeää vaikeassa suhdannetilanteessa.
Hallituksen pidettävä kiinni kasvua edistävistä toimista26.8.2025 08:25:25 EEST | Tiedote
Hallituksen budjettiriihessä tehdään päätöksiä isoista asioista syyskuun alussa. Erikoiskaupan liitto katsoo tärkeäksi, että hallitus pitää kiinni kasvua edistävistä ja suomalaisten ostovoimaa parantavista toimista.
ETU Terveysalat: Trendikartta kartoittaa terveydenhuollon tulevaisuuden suuntia19.8.2025 11:32:35 EEST | Tiedote
ETU Terveysalat on julkaissut trendikartan, joka kokoaa yhteen terveydenhuollon keskeisiä ilmiöitä ja auttaa yrityksiä, päättäjiä ja asiantuntijoita näkemään, mitä on jo käynnissä, mitä on nousemassa – ja mitä kannattaa seurata tarkasti.
Erikoiskaupan liikevaihto kääntyi laskuun – kuluttajien luottamus edelleen heikolla tasolla13.8.2025 08:05:00 EEST | Tiedote
Erikoiskaupan liiton tilastopalvelu ennustaa erikoiskauppojen liikevaihdon kasvavan loppuvuoden aikana. Toukokuu kääntyi miinukselle usean positiivisen kuukauden jälkeen.
Erikoiskauppa nousussa – varovainen toiveikkuus palaa pitkän laskun jälkeen26.5.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Erikoiskaupan kentällä on näkyvillä piristymisen merkkejä pitkään jatkuneen epävarmuuden jälkeen. Vuoden 2025 ensimmäinen neljännes toi kasvulukuja useille erikoiskaupan toimialoille. Erikoiskaupan liiton tilastopalvelu ennakoi liikevaihdon kasvua koko vuodelle, joskin nousu jäänee maltilliseksi, vajaaseen prosenttiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme