Akkreditointi Huuhkajien lokakuun MM-karsintaotteluihin
Suomi kohtaa MM-karsinnoissa Liettuan Helsingissä (9.10.) ja Hollannin Amsterdamissa (12.10.).
Huuhkajien MM-karsinnat jatkuvat lokakuussa. Suomi isännöi Liettuaa Helsingin Olympiastadionilla torstaina 9. lokakuuta kello 19.00, minkä jälkeen Huuhkajat kohtaa Hollannin Amsterdamissa Johan Cruijff Arenalla sunnuntaina 12. lokakuuta kello 19.00 Suomen aikaa.
Media-akkreditointi Huuhkajien lokakuun otteluihin on nyt avoinna. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluihin viimeistään perjantaina 3. lokakuuta.
Akkreditointi MM-karsintaotteluun Suomi – Liettua 9.10.2025 >>
Akkreditointi MM-karsintaotteluun Hollanti – Suomi 12.10.2025 >>
Löydät Huuhkajien MM-karsintalohkon tilanteen täältä: https://www.uefa.com/european-qualifiers/standings/
Lohkovoittajat etenevät suoraan MM-lopputurnaukseen. Lohkokakkoset pelaavat neljästä jäljellä olevasta kisapaikasta jatkokarsinnoissa.
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Kuvat
