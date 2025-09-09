Suomen Palloliitto

Akkreditointi Huuhkajien lokakuun MM-karsintaotteluihin

10.9.2025 16:00:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Suomi kohtaa MM-karsinnoissa Liettuan Helsingissä (9.10.) ja Hollannin Amsterdamissa (12.10.).

Kuva: Elna Rikkinen / SPL

Huuhkajien MM-karsinnat jatkuvat lokakuussa. Suomi isännöi Liettuaa Helsingin Olympiastadionilla torstaina 9. lokakuuta kello 19.00, minkä jälkeen Huuhkajat kohtaa Hollannin Amsterdamissa Johan Cruijff Arenalla sunnuntaina 12. lokakuuta kello 19.00 Suomen aikaa.

Media-akkreditointi Huuhkajien lokakuun otteluihin on nyt avoinna. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluihin viimeistään perjantaina 3. lokakuuta.

Akkreditointi MM-karsintaotteluun Suomi – Liettua 9.10.2025 >>

Akkreditointi MM-karsintaotteluun Hollanti – Suomi 12.10.2025 >>

Löydät Huuhkajien MM-karsintalohkon tilanteen täältä: https://www.uefa.com/european-qualifiers/standings/

Lohkovoittajat etenevät suoraan MM-lopputurnaukseen. Lohkokakkoset pelaavat neljästä jäljellä olevasta kisapaikasta jatkokarsinnoissa.

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

