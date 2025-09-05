Syksyn kurakelit likaavat auton sisätilat – näin pidät auton sisätilat helposti puhtaina
Syksyn sateet ja kurakelit tuovat mukanaan haastetta autoilijan arkeen. Moni muistaa pestä säännöllisesti auton ulkopinnat, mutta vaatteiden ja kenkien mukana sisätiloihin kulkeutunut kura, kosteus ja lika jäävät helposti huomiotta. On hyvä muistaa, ettei pinttynyt lika ole vain epäsiistin näköistä, vaan se voi myös kuluttaa pintoja ja aiheuttaa epämiellyttäviä hajuja. Oikeilla tuotteilla auton sisätilojen siistiminen onnistuu nopeasti ja vaivattomasti ja jopa ilman vettä.
Ulkoinen pesu on paljon helpompi muistaa kuin sisätilojen siistiminen, mutta oikeilla tuotteilla auton sisätilatkin saa helposti kiiltävän puhtaaksi. Ota talteen Autoglymin täsmävinkit, joiden avulla muistat huolehtia myös auton sisätilojen puhtaudesta.
Älä anna kuratahrojen pinttyä
Kenkien ja vaatteiden mukana kulkeutuva kura ja kosteus tahraavat nopeasti auton matot ja lattiat. Tahrat kannattaa poistaa ennen kuin ne ehtivät pinttyä pinnoille, sillä pahimmillaan kuran mukana tuleva hiekka voi kuluttaa auton sisätilojen pintoja. Puhdista sisätilojen tahrat hellävaraisesti mutta tehokkaasti esimerkiksi Autoglym Interior Handpads -puhdistustyynyillä yhdessä Autoglym Interior Shampoo -pesuaineen kanssa. Yhdistelmä irrottaa rasvaisen lian tehokkaasti, ilman haitallisia kemikaaleja.
Nahkapinnat kaipaavat huolenpitoa syksylläkin
Kosteus ja lika kuivattavat ja kuluttavat nahkaa. Autoglym Leather Cleaner poistaa lian tehokkaasti, säilyttäen nahan joustavuuden ja pehmeyden. Puhdistusta voi tehostaa pyyhkimällä pinnat ensin kostealla liinalla.
Kosketusnäytön puhdistaminen vaatii varovaisuutta
Uusissa autoissa on runsaasti kosketusnäyttöjä ja muita elektroniikkapintoja. Niiden puhdistamiseen ei pidä käyttää runsaasti nesteitä, vaan puhdistustyynyjä tai pehmeää mikrokuituliinaa. On myös hyvä muistaa, ettei puhdistusainetta saa suihkuttaa suoraan näytölle vaan aina ensin tekstiiliin. Puhdistus tapahtuu pyörivin liikkein ja ilman painamista. Kokeile esimerkiksi Autoglym Glass & Screen Cloths -liinoja, jotka on suunniteltu erityisesti lasien ja näyttöjen puhdistukseen.
Kun pinnat on saatu puhtaaksi, kokonaisuuden voi viimeistellä Autoglym Odour Eliminatorilla, joka poistaa epämiellyttävät hajut eikä vain peitä niitä. Tuotetta voi suihkuttaa myös matoille ja istuinten väliin. Odour Eliminatorista on erityistä hyötyä, jos lomareissulla on ollut mukana lemmikkejä tai ruokaa.
Esimerkiksi Autoglymin Essential Interior Kit sisältää kolme tuotetta (Interior Shampoo, Odour Eliminator -hajunpoistaja ja Fast Glass -lasinpesuaine), joiden avulla auton sisätilat saa nopeasti siistiksi.
Kun auton sisätilat on puhdistettu huolellisesti, syksyinen matkanteko tuntuu taas mukavalta ja raikkaalta!
Tuotteiden saatavuus ja hinnat:
Autoglym Essential Interior Kit -lahjapakkaus – 29,90 euroa
Autoglym Interior Handpads -puhdistustyynyt – 11,90 euroa
Autoglym Interior Shampoo (500 ml) – 9,99 euroa
Autoglym Leather Cleaner -nahanpuhdistusaine (500 ml) – 13,90 euroa
Autoglym Glass & Screen Cloths -lasien- ja näytönpuhdistusliinat (3 kpl) – 14,90 euroa
Autoglym Odour Eliminator (500 ml) – 14,90 euroa
Tuotteet ovat saatavilla Autoglym-jälleenmyyjiltä kautta maan. Lista jälleenmyyjistä löytyy täältä.
Yhteyshenkilöt
Markus HildenViestintäkonsulttiPuh:0443639961markus.hilden@manifesto.fi
Kuvat
Autoglym
Vuonna 1965 perustettu Autoglym on Iso-Britannian suurin autonhoitotuotteiden valmistaja. Kaikki yhtiön kemialliset tuotteet kehitetään, testataan ja valmistetaan sen huipputason tutkimus-, kehitys- ja tuotantolaitoksissa Iso-Britannian Pohjois-Hertfordshiressä. Autoglymin missiona on luoda maailman parhaita autonhoitotuotteita, ja sen tuotteita myydään nykyään yli 45 maassa. Uusin, palkittu tuotesarja sisältää yli 60 tuotetta, jotka kattavat kaikki autonhoitoprosessin osa-alueet. Tuotteet on suunniteltu niin satunnaisia käyttäjiä kuin vannoutuneita autonhoidon harrastajia ajatellen – jokainen Autoglym-tuote on vaivaton ja miellyttävä käyttää ja niiden avulla kuluttaja saa laadukkaan lopputuloksen.
Kuluttajille suunnattujen tuotteiden lisäksi Autoglymilla on oma Professional-tuotesarja, joka on kehitetty erityisesti autonpesuyrityksille ja niille, jotka puhdistavat kooltaan suurempia, julkisessa käytössä olevia kulkuneuvoja, kuten busseja ja junia.
Lue lisää: www.autoglym.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Viestintätoimisto Manifesto Oy
Ecovacs lanseeraa uuden siivousrobottien lippulaivamallin – esittelyssä Deebot X11 entistä nopeammalla latauksella5.9.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Kotitalousrobottien johtava brändi ECOVACS ROBOTICS lanseeraa uuden Deebot X11 Omnicyclon -lippulaivamallin, joka on markkinoiden ensimmäinen PowerBoost-teknologian omaava siivousrobotti. Uuden PowerBoost-teknologian myötä laite latautuu nopeammin ja voi siivota yhdellä latauskerralla pidempään. Lisäksi Deebot X11 sisältää parannellun rullamopin, täysin uuden mekaanisen kiipeämisjärjestelmän sekä pölypussittoman muotoilun.
Ecovacs laajentaa kotitalousrobottiensa valikoimaa Innovation For All -tapahtumassa4.9.2025 15:18:22 EEST | Tiedote
ECOVACS ROBOTICS esittelee Berliinin Innovation For All -tapahtumassa kolme uutta kotitalousrobottia: uuden Deebot X11 Omnicyclon -siivousrobotin parannellulla rullamopilla ja entistä nopeammalla latauksella, uuden Winbot W2S -ikkunanpesurobotin sekä täysin uuden Ultramarine-robotin uima-altaan puhdistamiseen.
Kodin sisustukseen tyyliä valaistuksella – uudet OSRAM-lamput ja -valaisimet Habitaressa1.9.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Sisustustrendeissä on havaittavissa muutosta, kun neutraalit sävyt saavat nyt piristystä värikkäistä elementeistä ja yllättävistä muodoista. Sisutuksesta halutaan persoonallinen ja kodin halutaan tuovan esiin entistä enemmän omaa tyyliä. Tämä näkyy myös valaistusvalinnoissa. LEDVANCE esittelee OSRAM-tuotemerkin trendikkäitä lamppu- ja valaisinuutuuksia Habitare-messuilla 10.–14. syyskuuta. Paljon odotettu uutuusvalaisimien valikoima sisältää esimerkiksi paperimassasta, rottingista ja terrazzosta valmistettuja valaisimia.
Eroon aurinkovoidetahroista ja sormenjäljistä – Näin puhdistat autosi sisätilat tehokkaasti kesän jäljiltä30.7.2025 07:55:00 EEST | Tiedote
Kesä ja pitkät automatkat jättävät usein jälkensä auton sisätiloihin. Aurinkovoiteet, hiekka, pöly ja rasvaiset sormenjäljet näkyvät erityisesti pinnoilla, joita kosketetaan ahkerasti, kuten ovien kahvoissa, näyttöruuduissa, penkeillä ja ratissa. Oikeilla tuotteilla auton sisätilojen siistiminen onnistuu nopeasti ja vaivattomasti ja jopa ilman vettä.
Tutkimus: Jopa 40 prosenttia suomalaisista suunnittelee remonttia kesän aikana30.6.2025 09:33:40 EEST | Tiedote
Neljä kymmenestä suomalaisesta aikoo tarttua remonttiprojektiin, selviää lattiavalmistaja Pergon teettämästä tutkimuksesta. Eniten remontointi kiinnostaa lapsiperheitä, joista peräti kaksi kolmasosaa suunnittelee jonkinlaista remonttia kesällä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme