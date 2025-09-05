Syksyn kurakelit likaavat auton sisätilat – näin pidät auton sisätilat helposti puhtaina

Ulkoinen pesu on paljon helpompi muistaa kuin sisätilojen siistiminen, mutta oikeilla tuotteilla auton sisätilatkin saa helposti kiiltävän puhtaaksi. Ota talteen Autoglymin täsmävinkit, joiden avulla muistat huolehtia myös auton sisätilojen puhtaudesta.

Älä anna kuratahrojen pinttyä

Kenkien ja vaatteiden mukana kulkeutuva kura ja kosteus tahraavat nopeasti auton matot ja lattiat. Tahrat kannattaa poistaa ennen kuin ne ehtivät pinttyä pinnoille, sillä pahimmillaan kuran mukana tuleva hiekka voi kuluttaa auton sisätilojen pintoja. Puhdista sisätilojen tahrat hellävaraisesti mutta tehokkaasti esimerkiksi Autoglym Interior Handpads -puhdistustyynyillä yhdessä Autoglym Interior Shampoo -pesuaineen kanssa. Yhdistelmä irrottaa rasvaisen lian tehokkaasti, ilman haitallisia kemikaaleja.

Nahkapinnat kaipaavat huolenpitoa syksylläkin

Kosteus ja lika kuivattavat ja kuluttavat nahkaa. Autoglym Leather Cleaner poistaa lian tehokkaasti, säilyttäen nahan joustavuuden ja pehmeyden. Puhdistusta voi tehostaa pyyhkimällä pinnat ensin kostealla liinalla.

Kosketusnäytön puhdistaminen vaatii varovaisuutta

Uusissa autoissa on runsaasti kosketusnäyttöjä ja muita elektroniikkapintoja. Niiden puhdistamiseen ei pidä käyttää runsaasti nesteitä, vaan puhdistustyynyjä tai pehmeää mikrokuituliinaa. On myös hyvä muistaa, ettei puhdistusainetta saa suihkuttaa suoraan näytölle vaan aina ensin tekstiiliin. Puhdistus tapahtuu pyörivin liikkein ja ilman painamista. Kokeile esimerkiksi Autoglym Glass & Screen Cloths -liinoja, jotka on suunniteltu erityisesti lasien ja näyttöjen puhdistukseen.

Kun pinnat on saatu puhtaaksi, kokonaisuuden voi viimeistellä Autoglym Odour Eliminatorilla, joka poistaa epämiellyttävät hajut eikä vain peitä niitä. Tuotetta voi suihkuttaa myös matoille ja istuinten väliin. Odour Eliminatorista on erityistä hyötyä, jos lomareissulla on ollut mukana lemmikkejä tai ruokaa.

Esimerkiksi Autoglymin Essential Interior Kit sisältää kolme tuotetta (Interior Shampoo, Odour Eliminator -hajunpoistaja ja Fast Glass -lasinpesuaine), joiden avulla auton sisätilat saa nopeasti siistiksi.

Kun auton sisätilat on puhdistettu huolellisesti, syksyinen matkanteko tuntuu taas mukavalta ja raikkaalta!

Tuotteiden saatavuus ja hinnat:

Autoglym Essential Interior Kit -lahjapakkaus – 29,90 euroa

Autoglym Interior Handpads -puhdistustyynyt – 11,90 euroa

Autoglym Interior Shampoo (500 ml) – 9,99 euroa

Autoglym Leather Cleaner -nahanpuhdistusaine (500 ml) – 13,90 euroa

Autoglym Glass & Screen Cloths -lasien- ja näytönpuhdistusliinat (3 kpl) – 14,90 euroa

Autoglym Odour Eliminator (500 ml) – 14,90 euroa

Tuotteet ovat saatavilla Autoglym-jälleenmyyjiltä kautta maan. Lista jälleenmyyjistä löytyy täältä.