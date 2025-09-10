Uutta apua opettajille arjen haasteisiin luokassa
Vaasan kaupungin palveluksessa on elokuussa aloittanut työnsä kaksi konsultatiivista sairaalaopettajaa. Hanna Ruskin ja Mikaela Stensin tehtävänä on olla opettajien tukena, jos yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän koulunkäynnistä nousee huolia.
Konsultatiivisen sairaalaopettajan toimet ovat uusia. Taustalla on valtakunnallinen oppimisen tuen muutos, jonka myötä myös sairaalaopetusta uudistettiin.
- Teemme ennaltaehkäisevää työtä ja autamme opettajaa auttamaan oppilasta. Kun voimme auttaa opettajaa puuttumaan ongelmiin luokan tai oppilaan kanssa varhaisessa vaiheessa, vältytään raskaammilta toimenpiteiltä, kuten esimerkiksi sairaalajaksolta, Rusk ja Stens kertovat.
Pedagoginen help desk
Apua voi saada sekä isoihin että pieniin asioihin, esimerkiksi opettajan arjen helpottamiseen omassa luokassa.
- Voimme tarjota työkaluja ja ideoita esimerkiksi siihen, miten oppilaat saadaan istumaan ja rauhoittumaan välitunnin jälkeen tai miten luokka saadaan kävelemään ruokasaliin ilman että joku karkaa ryhmästä. Ohjaamme opettajia myös vakavammissa tilanteissa.
Opettajille ei ole tarkoitus antaa työkalujen myötä lisää töitä, vaan mahdollisuus tehdä asioita eri tavalla ja tehokkaammin.
Eniten kuormittavat käytöksen haasteet, poissaolot ja ahdistus
Ruskiin ja Stensiin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.
- Lupaamme myös vastata nopeasti! Työstämme 90 prosenttia tapahtuu kentällä, eli tulemme konkreettisesti paikan päälle kouluun ja luokkaan tarkkailemaan tilannetta, tarvittaessa useampaan kertaan.
Eniten opettajia kuormittavat tänä päivänä kouluissa käytöksen haasteet, poissaolot sekä ahdistus.
- Meidän työtämme on auttaa rakentamaan koulupäivä turvallisemmaksi kaikille.
Hanna Ruskilla ja Mikaela Stensillä on tärkeä viesti kaikille opettajille:
- Ota mielellään yhteyttä liian nopeasti ja pienistä asioista kuin liian myöhään, ettei tilanne pääse kärjistymään. Yksin ei tarvitse jäädä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
konsultatiivinen sairaalaopettaja Hanna Rusk, puh. 040 616 3842, hanna.rusk@edu.vaasa.fi
konsultatiivinen sairaalaopettaja Mikaela Stens, tfn 040 1535201, mikaela.stens@edu.vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Lärare får ny hjälp med vardagens utmaningar i klassrummet10.9.2025 10:51:47 EEST | Pressmeddelande
Två konsultativa sjukhuslärare började jobba för Vasa stad i augusti. Hanna Rusk och Mikaela Stens har i uppgift att stöda lärare när det gäller bekymmer med en enskild elev eller en elevgrupp.
Pohjanmaalta Pariisiin – kansanmusiikki ja klassinen kohtaavat kaupunginorkesterin konsertissa8.9.2025 14:30:02 EEST | Tiedote
Vaasan kaupungintalo täyttyy musiikista perjantaina 12. syyskuuta, kun kaupunginorkesteri johdattaa yleisön matkalle Pohjanmaan lakeuksilta aina Pariisin konserttisaleihin asti. Konserttia johtavat viulistivirtuoosit Minna Pensola ja Antti Tikkanen, joiden energinen ote lupaa vauhdikasta iltaa.
Från Österbotten till Paris – folkmusik möter klassiskt i stadsorkesterns konsert8.9.2025 14:29:51 EEST | Pressmeddelande
Vasa stadshus fylls av musik fredagen den 12 september när stadsorkestern tar publiken med på en resa från de österbottniska slätterna ända till Paris konserthus. Konserten leds av violinvirtuoserna Minna Pensola och Antti Tikkanen, vars energi lovar en fartfylld kväll.
Gör en god gärning: gå ut med äldre personer!8.9.2025 09:06:46 EEST | Pressmeddelande
Vasa äldreråd utmanar alla att delta i Äldreinstitutets kampanj Gå ut med den äldre 8–21.9.2025
Tee hyvä teko: vie vanhus ulos!8.9.2025 09:01:18 EEST | Tiedote
Vaasan vanhusneuvosto haastaa kaikki osallistumaan Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanjaan 8.-21.9.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme