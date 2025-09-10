Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutta apua opettajille arjen haasteisiin luokassa

10.9.2025 10:48:20 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupungin palveluksessa on elokuussa aloittanut työnsä kaksi konsultatiivista sairaalaopettajaa. Hanna Ruskin ja Mikaela Stensin tehtävänä on olla opettajien tukena, jos yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän koulunkäynnistä nousee huolia.

Mikaela Stens (vas.) ja Hanna Rusk ovat molemmat ammatiltaan erityisluokanopettajia. Hanna on työskennellyt aiemmin muun muassa viisi vuotta Norjassa ja Mikaela sairaalaopetuksessa Vaasassa.
Mikaela Stens (vas.) ja Hanna Rusk ovat molemmat ammatiltaan erityisluokanopettajia. Hanna on työskennellyt aiemmin muun muassa viisi vuotta Norjassa ja Mikaela sairaalaopetuksessa Vaasassa. Kuva: Vaasan kaupunki / Susanna Saari

Konsultatiivisen sairaalaopettajan toimet ovat uusia. Taustalla on valtakunnallinen oppimisen tuen muutos, jonka myötä myös sairaalaopetusta uudistettiin.

- Teemme ennaltaehkäisevää työtä ja autamme opettajaa auttamaan oppilasta. Kun voimme auttaa opettajaa puuttumaan ongelmiin luokan tai oppilaan kanssa varhaisessa vaiheessa, vältytään raskaammilta toimenpiteiltä, kuten esimerkiksi sairaalajaksolta, Rusk ja Stens kertovat.

Pedagoginen help desk

Apua voi saada sekä isoihin että pieniin asioihin, esimerkiksi opettajan arjen helpottamiseen omassa luokassa.

- Voimme tarjota työkaluja ja ideoita esimerkiksi siihen, miten oppilaat saadaan istumaan ja rauhoittumaan välitunnin jälkeen tai miten luokka saadaan kävelemään ruokasaliin ilman että joku karkaa ryhmästä. Ohjaamme opettajia myös vakavammissa tilanteissa.

Opettajille ei ole tarkoitus antaa työkalujen myötä lisää töitä, vaan mahdollisuus tehdä asioita eri tavalla ja tehokkaammin.

Eniten kuormittavat käytöksen haasteet, poissaolot ja ahdistus

Ruskiin ja Stensiin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.

- Lupaamme myös vastata nopeasti! Työstämme 90 prosenttia tapahtuu kentällä, eli tulemme konkreettisesti paikan päälle kouluun ja luokkaan tarkkailemaan tilannetta, tarvittaessa useampaan kertaan.

Eniten opettajia kuormittavat tänä päivänä kouluissa käytöksen haasteet, poissaolot sekä ahdistus.

- Meidän työtämme on auttaa rakentamaan koulupäivä turvallisemmaksi kaikille.

Hanna Ruskilla ja Mikaela Stensillä on tärkeä viesti kaikille opettajille:

- Ota mielellään yhteyttä liian nopeasti ja pienistä asioista kuin liian myöhään, ettei tilanne pääse kärjistymään. Yksin ei tarvitse jäädä.

Yhteyshenkilöt

konsultatiivinen sairaalaopettaja Hanna Rusk, puh. 040 616 3842, hanna.rusk@edu.vaasa.fi

konsultatiivinen sairaalaopettaja Mikaela Stens, tfn 040 1535201, mikaela.stens@edu.vaasa.fi

