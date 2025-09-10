Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Ruoka kärähti hellalla Jämsässä. Ei paloa.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 10.9.2025
Rakennuspalo, keskisuuri, Linnakatu, Jämsä
Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Linnakadulle Jämsään. Kohteessa ruoka kärähtänyt hellalla. Ei paloa. Pelastuslaitos tuulettaa asunnon kärystä. Henkilövahinkoja ei tullut.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
