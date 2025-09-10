Kivelä: Hallituksen tulee vaatia Global Sumud Flotilla -laivueeseen tiettävästi kohdistuneiden drooni-iskujen tutkintaa

– Mikäli iskut kyetään todentamaan, kyseessä on jälleen yksi väkivaltainen, kansainvälisen oikeuden vastainen yritys pitää humanitaarinen apu poissa Gazasta. On ensiarvoisen tärkeää, että teko tutkitaan ja tekijät saadaan vastuuseen, Kivelä sanoo.

Kansanedustaja Mai Kivelän kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:

Kirjallinen kysymys

Global Sumud Flotilla -avustuslaivueeseen kohdistetuista drooni-iskuista

Eduskunnan puhemiehelle

Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen järjestäjät ovat raportoineet, kuinka viimeisen kahden päivän aikana kaksi laivueen aluksista on joutunut drooni-iskujen kohteeksi. Iskut ovat tapahtuneet Tunisian aluevesillä. Ensimmäisestä drooni-iskusta laivueen Family-nimiselle alukselle on runsaasti videomateriaalia, ja se on tallentunut laivueen turvakameroihin. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n todentamispalvelu on kertonut kyenneensä vahvistamaan useiden iskusta kuvattujen videoiden aitouden.

Mikäli iskut kyetään todentamaan, kyseessä on jälleen yksi väkivaltainen, kansainvälisen oikeuden vastainen yritys pitää humanitaarinen apu poissa Gazasta. On ensiarvoisen tärkeää, että teko tutkitaan ja tekijät saadaan vastuuseen. Suomen hallituksen tulee reagoida drooni-iskuihin ja vaatia, että iskut tutkitaan ja niiden tekijät selvitetään. Samalla hallituksen tulee osaltaan varmistaa, että Global Sumud Flotilla -avustuslaivue, jolla on mukana myös useita suomalaisia, pääsee turvallisesti Gazaan toimittamaan avustustarvikkeita.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo reagoida Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen aluksiin tiettävästi kohdistuneisiin väkivaltaisiin drooni-iskuihin,

aikooko hallitus vaatia iskujen tutkimista ja tekijöiden vastuuseen asettamista ja

miten hallitus aikoo varmistaa, että avustuslaivue, jossa on mukana myös suomalaisia siviilejä, pääsee turvallisesti perille?

Helsingissä 10.9.2025

Mai Kivelä (vas)