Applen uutuus iPhone Air kiihdyttää eSIMin käyttöä Suomessa – ”mobiilivarmenne toimii kuten perinteisellä simmillä”
Apple julkisti uusimman iPhone-sukupolven, ja malliston erityisin uutuus iPhone Air nojaa maailmanlaajuisesti eSIM-teknologiaan. Tällä hetkellä Telian digitaalinen eSIM on käytössä noin 100 000 laitteella.
Telia oli ensimmäinen operaattori, joka toi markkinoille digitaalisen eSIMin vuonna 2016 Pohjoismaissa. Tämän jälkeen teknologiaa hyödyntävien laitteiden ja käyttäjien määrä on kasvanut tasaisesti.
”eSIM oli aluksi älykellojen hyödyntämä teknologia, mutta vuosien aikana sen piiriin on tullut myös älypuhelimet ja tabletit. Tällä hetkellä Telian verkossa on noin 100 000 laitetta, joissa on käytössä eSIM. Applen uutuuspuhelimen myötä asiakkaiden siirtyminen eSIMiin tulee kiihtymään merkittävästi”, arvioi Telian mobiililiiketoimintojen johtaja Tuukka Tolonen.
Apple iPhone Air ei sisällä enää lainkaan perinteistä fyysistä SIM-korttipaikkaa, vaan liittymä otetaan käyttöön täysin digitaalisesti. Tämä mahdollistaa ohuemman puhelimen ja mahdollisesti suuremman akun. eSIMin käytöstä on hyötyä asiakkaalle ja ympäristölle.
”Puhelinliittymän aktivoiminen eSIMille tapahtuu minuuteissa, eikä vaadi SIM-kortin postittamista tai noutamista myymälästä. Hyötynä on myös tarpeettoman muovin väheneminen, kun perinteisestä simmistä aiheutuva korttikehikoiden muoviroska vähenee”, sanoo Tolonen.
Asiakkaille tärkeä mobiilivarmenne toimii Telialla myös eSIMillä
Telian mobiilivarmenne on muodostunut suomalaisille tärkeäksi vahvan tunnistautumisen välineeksi. Digitaalinen eSIM ei tuo tämän käyttöön muutoksia.
”Kaikki puhelinliittymien perinteiset lisäpalvelut ja ominaisuudet toimivat Telian eSIMissä. Olemme varmistaneet myös mobiilivarmenteen toimivuuden eSIM-teknologiassa, yhtä helposti ja turvallisesti kuin perinteisellä SIM-kortilla”, kertoo Tuukka Tolonen.
Mobiilivarmenteen käyttäjämäärät ovat kasvaneet vauhdilla viimeisen parin vuoden aikana, ja sama kehitys jatkuu edelleen.
”Tällä hetkellä noin viidennes puhelinasiakkaistamme on ottanut mobiilivarmenteen käyttöön. Tämän vuoden aikana kasvu on jatkunut vakaana ja käyttäjämäärä on kasvanut noin 20 prosenttia”, avaa Tolonen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viestintä, TeliaPuh:02040 54000communications-fi@telia.fi
Linkit
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3300 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,4 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2024 oli 8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Telia Finland Oyj
Tutkimus: Turvallisuushuolet ovat vahvistaneet kuntapäättäjien näkemyksiä mobiili-infran tärkeydestä4.9.2025 09:20:21 EEST | Tiedote
Kuntapäättäjät suhtautuvat suopeasti mobiili-infrastruktuurin eli esimerkiksi telemastojen rakentamiseen kuntien alueelle. Päättäjien tietotaso verkkoinfrasta kuitenkin vaihtelee. Näkemykset käyvät ilmi Telia Towers Finlandin kuntapäättäjille teettämästä kyselytutkimuksesta.
Koulujen alku vauhditti puhelinmyyntiä elokuussa – lasten kellopuhelinten suosio huippulukemissa1.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Telian puhelinmyynnin kärkeen nousi useita Android-malleja, kun perheissä varustauduttiin uuteen lukuvuoteen. Kellopuhelinten myynti on kasvanut vuodessa lähes 130 prosenttia.
Yrityksistä kalasteltiin tietoja kesällä ennätystahtiin – rikolliset yrittivät hyödyntää lomakautta ympäröiviä ruuhkaviikkoja28.8.2025 09:35:00 EEST | Tiedote
Telian tietoturvavalvomo havaitsi kesän aikana ennätysmäärän yrityksiin kohdistunutta tietojenkalastelua. Kesä on tyypillisesti tietojenkalastelun sesonkiaikaa ja huijausyrityksiä nähdään tavanomaista enemmän.
Telian verkkodata paljastaa: tänne suomalaiset pakenivat heinäkuun helteitä19.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Heinäkuun helteet ja vilkas lomakausi näkyivät verkkoliikenteeseen perustuvassa liikkumistilastossa: lomailijat suuntasivat pois Pohjois-Suomesta sekä pääkaupunkiseudulta. Saaristo taas veti puoleensa kesänviettäjiä. Mobiiliverkot palvelivat kesänviettäjiä hyvin myös suosituilla alueilla.
Kännykkäkielto ja kellopuhelimet värittävät koulujen alkua – Pelastakaa Lasten vinkit vanhemmille4.8.2025 07:55:00 EEST | Tiedote
Käynnistyvä lukuvuosi tarjoaa pohdittavaa kouluihin ja lasten vanhemmille. Elokuun alusta alkaen laki kieltää mobiililaitteiden käytön oppituntien aikana. Tavoitteena on vähemmän ruutuaikaa ja enemmän rauhaa opiskeluun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme