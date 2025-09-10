Koskela: Suomen on tuettava Israelin vastaisia EU-pakotteita ensimmäisten joukossa

Komissio esittää EU–Israel-assosiaatiosopimuksen osittaista jäädyttämistä ja sanktioita osalle radikaaleista israelilaisministereistä ja väkivaltaisille siirtokuntalaisille.

– Israelin suorittama kansanmurha Gazassa on saatava pysäytettyä kansainvälisillä toimilla. Kun EU nyt vihdoin ryhtyy toimiin, tulee Suomen ulkopoliittisen johdon selkeästi ja vahvasti tukea kaikkia komission esittämiä pakotteita ja vaatia kansainvälisen oikeuden kunnioittamista, Koskela sanoo.

Von der Leyenin mukaan jäsenmaiden erimielisyys on tähän asti estänyt konkreettiset päätökset, mikä on kasvattanut kansalaisten turhautumista. Koskelan mukaan Suomen ei pidä olla osa jarruttavaa joukkoa.

– On Suomen uskottavuuden ja arvojen mukaista puolustaa ihmisoikeuksia. Nyt on Suomen aika toimia, eikä vain laahata jalkoja, kuten tähän asti on tehty, Koskela vaatii.