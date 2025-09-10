Vasemmistoliitto

Koskela: Suomen on tuettava Israelin vastaisia EU-pakotteita ensimmäisten joukossa

10.9.2025 11:35:14 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli tänään uusia toimenpiteitä vastauksena Israelin toimille Gazassa ja Länsirannalla. Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela vaatii, että Suomi sitoutuu aikailematta hyväksymään komission esittämät toimet.

Kansanedustaja Minja Koskela
Kuva: Antti Yrjönen

Komissio esittää EU–Israel-assosiaatiosopimuksen osittaista jäädyttämistä ja sanktioita osalle radikaaleista israelilaisministereistä ja väkivaltaisille siirtokuntalaisille.

– Israelin suorittama kansanmurha Gazassa on saatava pysäytettyä kansainvälisillä toimilla. Kun EU nyt vihdoin ryhtyy toimiin, tulee Suomen ulkopoliittisen johdon selkeästi ja vahvasti tukea kaikkia komission esittämiä pakotteita ja vaatia kansainvälisen oikeuden kunnioittamista, Koskela sanoo.

Von der Leyenin mukaan jäsenmaiden erimielisyys on tähän asti estänyt konkreettiset päätökset, mikä on kasvattanut kansalaisten turhautumista. Koskelan mukaan Suomen ei pidä olla osa jarruttavaa joukkoa.

– On Suomen uskottavuuden ja arvojen mukaista puolustaa ihmisoikeuksia. Nyt on Suomen aika toimia, eikä vain laahata jalkoja, kuten tähän asti on tehty, Koskela vaatii.

Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen järjestäjät ovat raportoineet, kuinka viimeisen kahden päivän aikana kaksi laivueen aluksista on joutunut drooni-iskujen kohteeksi Tunisian aluevesillä. Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä jätti eduskunnalle kirjallisen kysymyksen, jossa kysyy aikooko hallitus vaatia iskujen tutkimista ja tekijöiden vastuuseen asettamista.

