Koskela: Suomen on tuettava Israelin vastaisia EU-pakotteita ensimmäisten joukossa
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli tänään uusia toimenpiteitä vastauksena Israelin toimille Gazassa ja Länsirannalla. Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela vaatii, että Suomi sitoutuu aikailematta hyväksymään komission esittämät toimet.
Komissio esittää EU–Israel-assosiaatiosopimuksen osittaista jäädyttämistä ja sanktioita osalle radikaaleista israelilaisministereistä ja väkivaltaisille siirtokuntalaisille.
– Israelin suorittama kansanmurha Gazassa on saatava pysäytettyä kansainvälisillä toimilla. Kun EU nyt vihdoin ryhtyy toimiin, tulee Suomen ulkopoliittisen johdon selkeästi ja vahvasti tukea kaikkia komission esittämiä pakotteita ja vaatia kansainvälisen oikeuden kunnioittamista, Koskela sanoo.
Von der Leyenin mukaan jäsenmaiden erimielisyys on tähän asti estänyt konkreettiset päätökset, mikä on kasvattanut kansalaisten turhautumista. Koskelan mukaan Suomen ei pidä olla osa jarruttavaa joukkoa.
– On Suomen uskottavuuden ja arvojen mukaista puolustaa ihmisoikeuksia. Nyt on Suomen aika toimia, eikä vain laahata jalkoja, kuten tähän asti on tehty, Koskela vaatii.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
