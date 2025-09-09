Koulutusalalla suuri merkitys tulojen kannalta kaikilla koulutusasteilla
Laboren tuoreen analyysin mukaan koulutustaso ja tulot kulkevat yhä tiiviimmin käsi kädessä 35–40-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa. Eri koulutusaloilta valmistuneiden välillä on kuitenkin suuria tuloeroja kaikilla koulutusasteilla – jopa ammatillisen tutkinnon suorittaneet voivat ansaita enemmän kuin yliopistosta valmistuneet.
Koulutusasteiden väliset tuloerot kasvussa
Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin perustuva Laboren analyysi viittaa siihen, että koulutustason nosto tuottaa edelleen merkittävää rahallista hyötyä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden käytettävissä olevat rahatulot olivat viime vuosina keskimäärin yli 80 prosenttia korkeammat kuin taustatekijöiltään samankaltaisilla perusasteen varassa olevilla.
Vuosina 2015–2023 koulutusasteiden väliset tuloerot jopa kasvoivat selvästi 35–40-vuotiaiden ikäryhmässä, vaikka ikäryhmän koulutustaso pysyi pitkälti ennallaan.
– Näyttää siltä, että 1970-luvun puolivälin jälkeen syntyneiden ikäryhmien koulutustasoa olisi voitu kasvattaa toteutunutta enemmän, koska koulutetuille on selvästi riittänyt kysyntää työmarkkinoilla, sanoo Laboren tutkimusjohtaja Tuomo Suhonen.
Koulutusalan valinta ratkaisee
Analyysi nostaa esiin koulutusalan merkityksen tulojen kannalta. Esimerkiksi monet tekniikan alojen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet ansaitsivat viime vuosina keskimäärin enemmän kuin tietyiltä humanistisilta tai taidealoilta maisteriksi valmistuneet.
– Kuvataideala on tulokehityksen kannalta erityisen riskipitoinen: eri koulutusasteilta valmistuneiden kuvataiteilijoiden tulotaso on lähellä pelkän peruskoulun käyneiden tasoa, huomauttaa Laboren tutkimusjohtaja Tuomo Suhonen.
Erittäin tuottavia aloja lääketiede ja hammaslääketiede
Viime vuosina omassa luokassaan ovat olleet lääketieteestä ja hammaslääketieteestä yliopistotutkinnon suorittaneet. Näiden ryhmien keskimääräiset käytettävissä olevat rahatulot ovat olleet yli 2,5-kertaiset verrattuna pelkän perusasteen varassa oleviin.
Myös sotilas- ja puolustusala, suojeluala, kaupan ja hallinnon alat sekä useimmat tekniikan alat näyttäytyvät tuottavina alavalintoina koulutusasteesta riippumatta.
Tuloerot voivat muuttua nopeasti
Tulokset muistuttavat, että koulutusalojen tulonäkymät eivät aina pysy ennallaan. Analyyysissä havaittiin, että tuloero suhteessa perusasteeseen oli kaventunut joillakin aloilla, esimerkiksi ammattikorkeakoulujen palvelualoilla sekä yliopistojen tilastotieteessä.
Samaan aikaan keskimääräistä parempaa tulokehitystä nähtiin muun muassa useilla tekniikan ja maa- ja metsätalouden aloilla sekä lääketieteessä.
– Tulonäkymät voivat muuttua nopeasti, mikä korostaa ajantasaisen tiedon merkitystä koulutusvalintoja tehtäessä, Suhonen painottaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomo Suhonentutkimusjohtaja, tutkimusohjaajaTyömarkkinatPuh:040 940 2916tuomo.suhonen@labore.fi
Juuso VillanenväitöskirjatutkijaJyväskylän yliopistojuuso.p.villanen@jyu.fi
Liitteet
Linkit
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
