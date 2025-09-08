Kausirokotukset järjestetään Kymenlaaksossa 4.–17.10.2025

Maksutonta influenssarokotetta ja koronarokotteen tehosteannosta tarjotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemille kohderyhmille. Rokotteita annetaan kaikilla Kymenlaakson hyvinvointialueen terveysasemilla kahden viikon ajan 4.–17.10.2025. Rokotukseen tullaan ajanvarauksella, joka tehdään Oma Kymenlaakso -palvelussa. Lisäksi hyvinvointialue järjestää kaksi walk in -rokotuspäivää, jolloin rokotukseen voi tulla ilman ajanvarausta.

Walk in -rokotukset järjestetään Haminan, Kotkan Karhulan ja Kouvolan Ratamokeskuksen terveysasemilla

lauantaina 4.10.2025 kello 10–18 ja

lauantaina 11.10.2025 kello 10–18.

Asumisyksiköiden asukkaat ja kotihoidon asiakkaat rokotetaan asumisyksiköissä ja kotihoidon toimesta. Heitä tiedotetaan rokotusjärjestelyistä erikseen, eikä heidän tarvitse ottaa rokotetta terveysasemalla.

Alle 7-vuotiaat lapset ja raskaana olevat henkilöt saavat influenssarokotteen neuvolassa viikoilla 47–48. Neuvoloiden ajanvaraus rokotukseen aukeaa myöhemmin syyskuussa. Koululaiset ja opiskelijat rokotetaan koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Maksuton influenssarokote voidaan antaa terveysasemalla myös muun hoitajakäynnin yhteydessä.

Kymenlaakson hyvinvointialue suosittelee vahvasti kaikkien kohderyhmiin kuuluvien kymenlaaksolaisten ottavan tarjottavat rokotteet. Influenssa- ja koronarokotteet vähentävät riskiä sairastua vakavaan influenssa- ja koronatautiin tai jälkitauteihin. Rokotteet vähentävät myös taudeista johtuvia kuolemia sekä sairaala- ja laitoshoitoja.

Ajanvaraus rokotukseen

Aika rokotukseen varataan Oma Kymenlaakso -palvelussa. Ajanvaraus aukeaa 22.9.2025. Näin ajanvaraus tehdään:

Kirjaudu Oma Kymenlaaksoon vahvasti tunnistautuen osoitteessa www.omakymenlaakso.fi tai mobiilisovelluksella. Valitse Ajanvaraukset. Tässä kohtaa sinua voidaan pyytää tunnistautumaan uudelleen. Valitse Siirry varaamaan aikoja. Valitse Kausirokotukset 2025 ja Siirry varaamaan aika. Valitse sinulle sopivin asiointipiste ja rokotusaika ja varaa aika.

Keille rokotteita tarjotaan?

Maksuttoman influenssarokotteen saavat hyvinvointialueelta:

Kaikki 65 vuotta täyttäneet

Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri

Raskaana olevat

Alle 7-vuotiaat lapset

Varusmiespalveluksensa aloittavat tai vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat henkilöt.

Koronarokotteen tehosteannosta tarjotaan:

Hoivakodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa oleville iäkkäille sekä omaishoidettaville iäkkäille henkilöille

Kaikille 75 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille

Kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille

Yli 18-vuotiaille, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävä sairaus.

Rokotuskierroksen aikana voi ottaa myös koronarokotteen perussarjan.

Hyvinvointialueen tietopaketti verkossa

Kymenlaakson hyvinvointialue kerää ajankohtaiset tiedot kausirokotusten tietopakettiin, joka löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Tietopaketista löytää muun muassa tarkempia tietoja rokotteiden kohderyhmistä, terveysasemien yhteystiedot sekä ohjeita rokotukseen tulijoille.

Tietopakettiin voi tutustua osoitteessa kymenhva.fi/kausirokotukset2025.