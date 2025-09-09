Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin puhe unionin tilasta

10.9.2025 12:22:49 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on pitänyt puheensa unionin tilasta Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. 

Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/SPEECH_25_2053

Kaikki puheeseen liittyvät materiaalit löytyvät osoitteesta https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/state-union_fi

