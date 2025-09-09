Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin puhe unionin tilasta

Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:

- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.

- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä

toimia EU-komission edustajana Suomessa.

- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.

Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi