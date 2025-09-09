Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin puhe unionin tilasta
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on pitänyt puheensa unionin tilasta Euroopan parlamentissa Strasbourgissa.
Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/SPEECH_25_2053
Kaikki puheeseen liittyvät materiaalit löytyvät osoitteesta https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/state-union_fi
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan komission Suomen-edustusto
EU-kommissionen allokerar ett preliminärt anslag på 150 miljarder euro inom ramen för Safe till försvarsberedskap9.9.2025 17:22:04 EEST | Pressmeddelande
I dag har EU-kommissionen fastställt ett preliminärt anslag på 150 miljarder euro i ekonomiskt stöd. Den preliminära tilldelningen för Finlands del är 1 miljard euro. Dessa medel är till för att stärka EU:s försvarsberedskap, hjälpa medlemsländerna att åtgärda kritiska brister samt att möjliggöra gemensamma inköp av försvarsprodukter.
Komissiolta SAFE-ohjelman 150 miljardin euron puolustusrahoituksen alustava jako9.9.2025 17:22:04 EEST | Tiedote
Euroopan komissio on vahvistanut tänään SAFE-ohjelman 150 miljardin euron rahoitustuen alustavan jakautumisen. Rahoituksella on määrä vahvistaa EU:n puolustusvalmiuksia, auttaa jäsenmaita korjaamaan niiden kriittisiä puutteita sekä mahdollistaa puolustustarvikkeiden yhteishankinnat.
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin puhe unionin tilasta 10. syyskuuta8.9.2025 16:58:43 EEST | Tiedote
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää unionin tilaa käsittelevän puheensa keskiviikkona 10. syyskuuta 2025 Euroopan parlamentissa. Puhe alkaa noin klo 10 Suomen aikaa.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens tal om tillståndet i unionen den 10 september8.9.2025 16:41:48 EEST | Pressmeddelande
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt tal om tillståndet i unionen i Europaparlamentet onsdagen den 10 september 2025. Talet börjar ungefär kl. 10 finsk tid.
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin puhe unionin tilasta 10. syyskuuta8.9.2025 16:41:48 EEST | Tiedote
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää unionin tilaa käsittelevän puheensa keskiviikkona 10. syyskuuta 2025 Euroopan parlamentissa. Puhe alkaa noin klo 10 Suomen aikaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme