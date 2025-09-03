Botnia Industrial Day -tapahtumassa avattiin teollisuuden menestyksen tekijöitä
Uusi teollisuustapahtuma Botnia Industrial Day (BID) sai innostuneen vastaanoton tiistaina 9.9. Vaasassa. Tapahtuma keräsi viitisensataa teollisuuden ammattilaista yhteen kuulemaan tulevaisuuden näkymiä ja menestystarinoita. BID on raikas ja ajankohtainen lisä teollisuustapahtumien kenttään – katse vahvasti tulevaisuudessa.
Länsirannikon investoinnit merkityksellisiä koko Euroopalle
Tapahtuman avauspuheenvuorossa kansanedustaja Janne Jukkola korosti Vaasan ja länsirannikon merkitystä Suomen talouskasvulle. Tällä hetkellä käynnissä on yli 20 miljardin euron arvoisia teollisuuden suurinvestointeja, joiden toteutuminen edellyttää myös valtion tukea ja joiden onnistuminen on koko EU:n etu. ”Pohjanmaan vahva sydän sykkii koko Suomen ja Euroopan hyväksi,” Jukkola tiivisti.
Valtio panostaa TKI-toimintaan
Teollisuusneuvos Maija Lönnqvist Työ- ja elinkeinoministeriöstä avasi puheenvuorossaan miten ja miksi valtio tukee TKI-toimintaa. Tavoitteena on nostaa TKI-menot neljään prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. ”Valtio investoi merkittävästi TKI-toimintaan, koska näkee, että sillä voidaan edistää tuottavuuskasvua, hakea ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja vahvistaa resilienssiä tämän päivän geopoliittisessa tilanteessa, “ selventää Lönnqvist.
Lönnqvist muistutti, että valtion rahoituksen lisäksi tarvitaan myös yritysten panostusta. Vastauksena tähän, tapahtumassa esiteltiin myös alueen suurprojekteja.
Paljon on työn alla, mutta tahdosta onnistuminen ei jää kiinni
Teollisuuden suurprojekteja esiteltiin Pohjanmaan Kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilän johdolla. Erkkilä kannusti yrityksiä verkostoitumaan, osallistumaan keskusteluun sekä tutustumaan meneillään oleviin suurprojekteihin ja yhteistyömahdollisuuksiin. ”Paljon on työtä, mutta tahdosta tämä ei jää kiinni”, Erkkilä painotti.
Esillä olivat muun muassa jo käynnistyneet Hitachi Energy Park ja Wärtsilän Sustainable Technology Hub. Lisäksi Arctial tekee esiselvitystä vähähiilisen alumiinin tuotantolaitoksesta, jonka suunnittelu etenee vuoden loppuun mennessä.
(Hankkeiden tiivistelmät →)
Osaajat ratkaisevassa roolissa
Jasmin Granholmin luotsaamassa paneelikeskustelussa: Osaajapula selätetty? Yritysten tarinoita onnistumisista, kuultiin kolmen henkilöstöjohtajan näkemyksiä siitä, miten osaavia tekijöitä saadaan ja pidetään.
Kohtaamiset mahdollistavat uutta ja tuloksellista yhteistyötä
Expomark Oy:n Business Manager Marko Valli on tyytyväinen ensimmäiseen Botnia Industrial Day -tapahtumaan. ”BID tarjoaa foorumin teollisuusyritysten verkostoitumiselle ja liiketoiminnan kehittämiselle. Verkostoitumisen lisäksi tapahtumassa halutaan nostaa esille teollisuuden ajankohtaisia aiheita. Osallistujilta saatu palaute oli positiivista. Arvokkaat kohtaamiset ja monipuoliset asiantuntijapuheenvuorot sekä paneelikeskustelut tarjosivat kävijöille juuri sitä, mitä tapahtumalta odottivat. Tästä on hyvä jatkaa tapahtuman kehittämistä,” kertoo Valli.
Botnia Industrial Day järjestetään vuosittain, ja seuraavan kerran tapaamme teollisuuden ajankohtaisten ratkaisujen ja aiheiden parissa 8.9.2026 Vaasassa.
Marko ValliBusiness managerExpomark OyPuh:040 753 8408marko.valli@expomark.fi
Taina HiekkataipaleMarketing and communication specialistExpomark OyPuh:+358 40 550 5950taina.hiekkataipale@expomark.fi
Botnia Industrial Day -tapahtuman järjestää Expomark Oy, joka on osa Suomen Messut -konsernia. Expomarkilla on yli 30 vuoden kokemus huipputapahtumien järjestämisestä eri puolilla Suomea.
