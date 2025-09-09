Vihreiden Niinistö ja Ohisalo: Euroopan unionin on tehtävä enemmän Gazan ja kestävän tulevaisuuden puolesta

Von der Leyen piti vuosittaisen State of the Union -puheensa tänään keskiviikkona Strasbourgissa. Puhe korosti yhtenäistä tukea Ukrainalle ja Euroopan panostuksia puolustukseen sekä Gazan humanitaarisen kriisin ratkaisemista ja ehdotti uusia pakotteita ja yhteistyön jäädyttämistä Israelin kanssa. Von der Leyen vetosi Eurooppamyönteisen ja demokratiaa puolustavan enemmistön varaan nojaavaan päätöksentekoon ja yhteistyön henkeen samalla kun hän vakuutti ilmasto- ja ympäristötavoitteiden säilyvän vihreän siirtymän ja puhtaan teollisuuden ohjelman lähtökohtana.



“Vihreiden ryhmä on ollut kriittinen siihen, että EU-komissio on lipsunut monessa asiassa Eurooppamyönteisen enemmistön haluamalta linjalta. Kauppasopimus Yhdysvaltain kanssa ei edelleenkään vakuuta, sillä sopimuksessa EU-maiden yrityksille tuli kohtuuttomia tulleja Yhdysvaltain markkinoille pääsyssä ja komission löperöt sitoumukset ostaa energiaa ja puolustusteollisuuden tuotteita Yhdysvalloista olivat huonosti harkittuja ja vastoin EU:n omia ilmastotavoitteita ja strategisen autonomian edistämistä myös puolustusinvestoinneissa. Ympäristö- ja ilmastotavoitteiden osalta on ollut huolta lipsumisesta sääntelyn yksinkertaistamisen nimissä. Gazan etnisen puhdistuksen ja nälänhädän osalta komissio ei ole saanut aikaan mitään EU:n yhteisiä toimia Israelia vastaan. Nyt von der Leyenin puhe merkitsi isoa vastaantuloa vihreiden ryhmän toivomaan suuntaan. Seuraavaksi odotamme tekoja”, Ville Niinistö korostaa.



“Ei riitä, että Ursula von der Leyen vetoaa eurooppamyönteiseen, demokraattiseen enemmistöön päätöksentekijöinä, kun kokoomuksen EPP parlamenttiryhmän Manfred Weber omassa puheenvuorossaan ja ryhmänsä toiminnalla europarlamentissa pyyhkii koko ajatuksella lattiaa. EPP:n on saatava rivinsä suoriksi ja lopetettava kaksilla rattailla ajaminen. Vain näin voimme rakentaa vakaata, turvallista ja ihmisoikeuksia ja ympäristöä kunnioittavaa Eurooppaa,” Maria Ohisalo sanoo.



“On anteeksiantamatonta, ettei komissio ole pystynyt parempaan Gazan tilanteen ratkaisemiseksi ja kansanmurhan lopettamiseksi. Vihdoin von der Leyen esittää edes joitain konkreettisia toimenpiteitä kuten EU:n ja Israelin yhteistyösopimuksen osittaista jäädyttämistä ja sanktioita Israelin ministereille. Nyt myös jäsenmaiden on hoidettava oma vastuunsa ja toimittava”, Maria Ohisalo sanoo.



“Ilmastotavoitteisiin sitoutuminen ja 2040 ilmastotavoitteen vahvistaminen oli tärkeää. Emme kuitenkaan kuulleet konkreettisia keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja komission suuri visio sääntelyn purkamiseksi on toistaiseksi myös tarkoittanut vahvasti ympäristö- ja ilmastosääntelyn heikentämistä, tämän suunnan on muututtava. Kun maailma palaa ympärillä, kunnianhimon tasoksi ei riitä, että emme pakita ilmasto- ja luontotoimissa. Niitä pitää tehdä enemmän ja nopeammin,” Maria Ohisalo sanoo.



“EU on olemassa ihmisiä varten. Ja juuri nyt suuri osa ihmisistä kärsii kasvavasta eriarvoisuudesta, turvattomuudesta, julkisten palvelujen karsimisesta ja asumisen hinnan noususta. Tähän meidän on löydettävä ratkaisuja panostamalla entistä vahvemmin niihin asioihin, jotka ovat merkityksellisiä ihmisten arjessa: koulutus, työllisyys, asuminen, toimeentulo, hyvinvointi. Tämä vaatii EU:lta myös rahoituspohjan laajentamista. Yksi hyvä keino olisi pistää teknologiajätit maksamaan oikeudenmukaista veroa. Komission ja muidenkin eurooppalaisten instituutioiden tehtävä on luoda toivoa tulevaan, eikä rapauttaa uskoa EU:n kykyyn puolustaa eurooppalaisia arvoja ja hyvinvoivia yhteiskuntia,” Maria Ohisalo jatkaa.