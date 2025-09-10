Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

10.9.2025 12:32:41 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuurta liikenneonnettomuutta varten 10.9.2025 Ysitielle Jyväskylässä. Henkilöauto ajautui tieltä, ja lievästi loukkaantunut kuljettaja vietiin sairaalaan. Liikenne ohjattiin ohituskaistalle 40 minuutin ajan. Lisätietoja antaa päivystävä palomestari, puh. 0500 542 112.

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 10.9.2025

LIIKENNEONNETTOMUUS YSITIE JYVÄSKYLÄ

Pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta liikenneonnettomuudesta klo 12.00. Henkilöauto ajautunut tieltä pois moottoritiellä Tampereen suuntaan Myllylammen kohdalla ennen Keljonkankaan ramppia. Autossa pelkästään kuljettaja, joka loukkaantui lievästi, ja lähti ensihoidon kyydissä tarkastettavaksi sairaalaan. 

Pelastuslaitos ohjasi liikennettä ohituskaistalle toiminnan ajan. Liikennettä ohjattiin n. 40 minuutin ajan kohteessa. 

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

