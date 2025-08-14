Milla Kalmi Asuntosäätiön talousjohtajaksi
Asuntosäätiö-konsernin uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 1.10.2025 alkaen Milla Kalmi. Hänellä on usean vuoden laaja-alainen kokemus vaativista talouden tehtävistä. Kalmi on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.
Milla Kalmi siirtyy Asuntosäätiöön Puumerkki Groupista, jossa hän toiminut talousjohtajana vuodesta 2023 alkaen. Kalmi on työskennellyt aiemmin Espoon Asunnoilla, Marimekolla sekä rakennusalan yrityksissä YIT:llä ja NCC:llä.
”Toivotan Millan lämpimästi tervetulleeksi Asuntosäätiöön. Kohtuuhintaisen asumisen osalta elämme taitekohdassa asuntopolitiikan muutosten vuoksi. Millan vahva talousosaaminen ja liiketoimintalähtöinen toimintatapa tukevat erinomaisesti Asuntosäätiön toiminnan kehittämistä”, sanoo Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.
”Odotan innolla työtä Asuntosäätiössä sekä tutustumista tulevaan tiimiin ja uusiin kollegoihin. On hienoa päästä työskentelemään yhdessä Suomen suurimmista asuinkiinteistöjen omistajista toimialalla, joka vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen, ja tehdä vastuullista työtä”, kertoo Milla Kalmi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna Otranenviestintä- ja henkilöstöjohtajaPuh:020 161 2292Puh:040 747 2461johanna.otranen@asuntosaatio.fi
Kuvat
Asuntosäätiö on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Tarjoamme yli 18 000 kotia 33 paikkakunnalla; asokoteja, vuokrakoteja ja omistuskoteja. Vuosittain käynnistämme noin 400 uuden asunnon tuotannon. Liikevaihtomme oli 207 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys: emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Asuntosäätiö
Asuntosäätiö-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi Jukka Helminen14.8.2025 10:40:00 EEST | Tiedote
Jukka Helminen on nimitetty Asuntosäätiö-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi, ja seuraa tehtävässä eläkkeelle loppuvuodesta 2025 jäävää toimitusjohtaja, rakennusneuvos Esa Kankaista. Helminen aloittaa työnsä Asuntosäätiössä lokakuussa varatoimitusjohtajana.
Asuntosäätiöltä uusia asumisoikeusasuntoja Helsingin Herttoniemeen12.8.2025 09:57:40 EEST | Tiedote
Asuntosäätiö rakennuttaa Laivalahdenkatu 6:een 31 asumisoikeusasuntoa. Pohjola Rakennus Suomi Oy aloitti rakentamisen toukokuussa ja kohteen on määrä valmistua loppukesästä 2026.
Lomalle levollisin mielin – huolehdi koti lomakuntoon23.6.2025 11:46:23 EEST | Tiedote
Lomakauden kynnyksellä monessa kodissa valmistaudutaan reissuun tai mökille lähtöön. Koti saattaa olla viikkojakin tyhjillään, joten se kannattaa valmistella lomakuntoon. Jopa neljä viidestä suomalaisesta pelkää kodille aiheutuvia vahinkoja, yleisimmin huolta aiheuttavat tulipalo ja vesivahinko.
Asuntosäätiöltä uusia asumisoikeustaloja Espoon Säteriin17.6.2025 14:38:06 EEST | Tiedote
Asuntosäätiö ja Rakennusliike Soimu Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen uuden asumisoikeuskohteen rakennuttamisesta Espoon Säteriin. Kohteen rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa ja hanke valmistuu loppuvuodesta 2026.
Asuntosäätiö rakennuttaa uusia asumisoikeusasuntoja Pirkkalaan13.6.2025 10:30:00 EEST | Tiedote
Asuntosäätiö ja Lujatalo ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen kuusikerroksisen asumisoikeuskohteen rakennuttamisesta Pirkkalaan. Kohteen rakennustyöt käynnistyvät kesällä 2025 ja hanke valmistuu arviolta elokuun lopulla 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme