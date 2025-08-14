Milla Kalmi Asuntosäätiön talousjohtajaksi

Milla Kalmi siirtyy Asuntosäätiöön Puumerkki Groupista, jossa hän toiminut talousjohtajana vuodesta 2023 alkaen. Kalmi on työskennellyt aiemmin Espoon Asunnoilla, Marimekolla sekä rakennusalan yrityksissä YIT:llä ja NCC:llä.

”Toivotan Millan lämpimästi tervetulleeksi Asuntosäätiöön. Kohtuuhintaisen asumisen osalta elämme taitekohdassa asuntopolitiikan muutosten vuoksi. Millan vahva talousosaaminen ja liiketoimintalähtöinen toimintatapa tukevat erinomaisesti Asuntosäätiön toiminnan kehittämistä”, sanoo Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.

”Odotan innolla työtä Asuntosäätiössä sekä tutustumista tulevaan tiimiin ja uusiin kollegoihin. On hienoa päästä työskentelemään yhdessä Suomen suurimmista asuinkiinteistöjen omistajista toimialalla, joka vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen, ja tehdä vastuullista työtä”, kertoo Milla Kalmi.