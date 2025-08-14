Asuntosäätiö

Milla Kalmi Asuntosäätiön talousjohtajaksi

10.9.2025 12:45:35 EEST | Asuntosäätiö | Tiedote

Asuntosäätiö-konsernin uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 1.10.2025 alkaen Milla Kalmi. Hänellä on usean vuoden laaja-alainen kokemus vaativista talouden tehtävistä. Kalmi on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Milla Kalmi

Milla Kalmi siirtyy Asuntosäätiöön Puumerkki Groupista, jossa hän toiminut talousjohtajana vuodesta 2023 alkaen. Kalmi on työskennellyt aiemmin Espoon Asunnoilla, Marimekolla sekä rakennusalan yrityksissä YIT:llä ja NCC:llä.

”Toivotan Millan lämpimästi tervetulleeksi Asuntosäätiöön. Kohtuuhintaisen asumisen osalta elämme taitekohdassa asuntopolitiikan muutosten vuoksi. Millan vahva talousosaaminen ja liiketoimintalähtöinen toimintatapa tukevat erinomaisesti Asuntosäätiön toiminnan kehittämistä”, sanoo Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.

”Odotan innolla työtä Asuntosäätiössä sekä tutustumista tulevaan tiimiin ja uusiin kollegoihin. On hienoa päästä työskentelemään yhdessä Suomen suurimmista asuinkiinteistöjen omistajista toimialalla, joka vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen, ja tehdä vastuullista työtä”, kertoo Milla Kalmi.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Minna Kalmi
Minna Kalmi
Lataa

Asuntosäätiö on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Tarjoamme yli 18 000 kotia 33 paikkakunnalla; asokoteja, vuokrakoteja ja omistuskoteja. Vuosittain käynnistämme noin 400 uuden asunnon tuotannon. Liikevaihtomme oli 207 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys: emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua.

asuntosaatio.fi

