Herätä uteliaisuutesi syksyn Tiedettä kaikille -tapahtumissa

Syyskuun ohjelmassa on Jyväskylän yliopiston luontoilta 16.9., jossa puretaan kuumaksi kehittyneen kesän 2025 satoa. Mitä lajeja kesä suosi, keitä koetteli? Illassa kurkistetaan myös uhanalaisten raakkujen maailmaan ja tutkimiseen.

Tietokirjaillassa 17.9. keskustellaan siitä, miten tekoälyratkaisut vaikuttavat meihin ja yhteiskuntaamme nyt ja lähitulevaisuudessa – ja mitä kaikki tämä tarkoittaa inhimillisen ajattelun kehittymiselle. Tietokirjaillan vieraana on filosofian tohtori Lauri Järvilehto , joka on kirjoittanut teoksen Konemieli – onko ajattelu ihmisen yksinoikeus?

26.9. Tutkijoiden yö valaisee jälleen Jyväskylän syksyisen illan yhdessä Valon kaupungin kanssa. Luvassa on huippututkimusta ja monitieteellistä ohjelmaa erilaisten toiminnallisten työpajojen, laboratoriovierailujen sekä asiantuntijaluentojen muodossa kaikenikäisille.

Lokakuussa Yliopistopäivillä 10.10. pohditaan kierrätyksen haasteita ja teknologian mahdollisuuksia. Tiedeilta 21.10. avaa monitieteisen ikkunan tekoälyyn: millaiseksi se on kehittynyt ja mitä on luvassa?

Ikääntyvien yliopiston keskiviikkoluennot tarjoavat syksyn mittaan näkökulmia yhteiskuntaan, terveyteen ja kulttuuriin – muun muassa narsismista ja Itämeren historiasta. Luennoilla keskustellaan syksyn aikana yhteiskunnasta, politiikasta, taiteesta ja terveydestä. 29.10. professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen luennolla pohditaan, onko narsismi häiriö vai uusi normi.

Marraskuussa 5.11. professori Atte Korhola pureutuu kristillisen oikeiston ja vallan kytköksiin Yhdysvalloissa.

Joulukuussa Kansalaistieteen Lähde -tapahtumassa 3.12. syvennytään digilaitteiden mahdollisuuksiin oppimisessa ja hyvinvoinnin tutkimisessa sekä keskustellaan digiarjesta. Nobel-illassa 9.12. Jyväskylän yliopiston asiantuntijat esittelevät fysiikan, kemian, lääketieteen, kirjallisuuden ja taloustieteen Nobel-palkitut aiheet. 10.12. uusien professoreiden juhlaluennolla uudet Jyväskylän yliopiston professorit kertovat tieteenalojensa tuoreista tutkimusaiheista ja pohtivat tieteenalansa merkitystä ja tulevaisuutta.

Tiedemuseo 125 vuotta

Jyväskylän yliopiston Tiedemuseo täyttää tänä vuonna 125 vuotta. Tiedemuseon ensimmäiset luonnontieteelliset ja kulttuurihistorialliset kokoelmat syntyivät osana seminaarin opetuskokoelmaa jo 1860-luvulta alkaen. Näyttelykeskus Soihdussa avautuu juhlavuoden kunniaksi 10.9. Opiskelijoiden kotiseutuesineet ennen ja nyt -näyttely, jossa on esillä Jyväskylän seminaarin opiskelijoiden 1900-luvun alussa keräämiä kansatieteellisiä esineitä. Vanhat esineet rinnastetaan yliopiston nykyisten opiskelijoiden kotiseutuesineisiin. Ryijy, Aku Ankka -lehti, käärmeenkäräjäkivi ja graffitikorut asettuvat samaan jatkumoon. Osana juhlavuotta järjestetään museon historiaa käsittelevä paneelikeskustelu 22.10.

Ohjelmaa lapsille ja nuorille

Lasten ja nuorten yliopisto JYUnioreiden syksyn ohjelmassa on tiedekerhoja, työpajoja päiväkoti- ja koululaisryhmille sekä syysloman tiedeleirejä ala- ja yläkouluikäisille. 31.10. luvassa on kaikkea karmivaa JYUnioreiden Halloween -juhlassa Luontomuseolla. 29.11. on kaikille avoin Lasten tiedelauantai, jossa tutustutaan luonnon ihmeisiin.

Tule mukaan tekemään tiedettä!

Tiedettä kaikille -toiminta kutsuu sinut myös osallistumaan tutkimukseen. Kansalaistieteen hankkeissa voit olla mukana keräämässä, luokittelemassa tai analysoimassa aineistoa – ja samalla tutustut siihen, miten tutkimusta tehdään. Jyväskylän yliopistossa etsitään jatkuvasti myös vapaaehtoisia eri tutkimuksiin. Haluatko tietää, millaisia tutkimuksia on käynnissä ja ketä niihin etsitään? Löydä sinua kiinnostava tutkimusaihe Tiedettä kaikille -verkkosivuilta.

Tutustu Tiedettä kaikille -toimintaan verkkosivuillamme ja ja tule haastamaan ajatteluasi:

Tiedettä kaikille -toiminta on näkökulmia, oivalluksia ja tutkittua tietoa. Syvenny ajankohtaisiin teemoihin Jyväskylän yliopiston kaikille avoimissa tiedetapahtumissa, yleisöluennoilla, työpajoissa ja näyttelyissä. Tiedettä kaikille -kattauksesta vastaa Jyväskylän yliopisto yhdessä Jyväskylän Kesäyliopiston ja Keski-Suomen LUMA-keskuksen kanssa.

Yhteystiedot:

Kati Karvonen, Tiedettä kaikille -toiminnan koordinaattori, tiedettakaikille@jyu.fi, kati.a.karvonen@jyu.fi , puh. 050 530 1748