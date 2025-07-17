VAS Mepit: Suomen on hyväksyttävä komission ehdotukset Israelin painostamiseksi

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi tänään aamulla EU:n ajankohtaista tilannetta käsittelevässä puheessaan komission esityksistä Israelin suhteen. Komissio tulee ehdottamaan jäsenmaille assosiaatiosopimuksen osittaista jäädyttämistä sekä pakotteiden asettamista niin äärioikeistolaisille siirtokuntalaisille kuin Israelin ministereille.

– Vaikka ehdotukset ovat riittämättömiä, ovat ne oikeansuuntaisia ja osoittavat komission heräävän täysin kestämättömään tilanteeseen Gazassa. Nyt meidän tulee huolehtia, että nämä ehdotukset hyväksytään jäsenmaissa. Suomessa pallo on nyt pääministeri Petteri Orpolla ja ulkoministeri Elina Valtosella, sanoo Andersson.

Vasemmistoliiton mepit vaativat EU:lta vielä vahvempia toimia Israelin painostamiseksi.

– EU on reagoinut voimakkaasti ja johdonmukaisesti Venäjän ja Putinin sotarikoksiin ja laittomaan hyökkäyssotaan Ukrainassa. Emme ole kuitenkaan vielä nähneet samanlaista päättäväisyyttä suhteessa Israelin ja sen johtajien rikoksiin. Meidän tulee olla suoraselkäisiä ja esimerkiksi lopettaa kaikki asekauppa Israelin kanssa, sanoo Kyllönen.

Yksi merkittävä painostuskeino on taloudelliset sanktiot niin kauppasuhteiden kuin Israelin poliittisen johdon suhteen.

– EU on Israelille tärkein kauppakumppani. Assosiaatiosopimus tulee jäädyttää kokonaan ja asettaa taloudellisia pakotteita, jotta pystymme aidosti painostamaan Israelia. Pakotteiden asettaminen ministereille on hyvä alku, mutta myös sotarikoksista etsintäkuulutettu pääministeri Netanjahu tulee asettaa pakotteiden piiriin, sanoo Saramo.

Vasemmistoliiton mepit korostavat, että nyt tarvitaan painetta kansalaisyhteiskunnalta sekä poliittisilta päättäjiltä, jotta komission ehdotukset tulevat hyväksytyiksi jäsenmaissa.