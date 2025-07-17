Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissaVasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

VAS Mepit: Suomen on hyväksyttävä komission ehdotukset Israelin painostamiseksi

10.9.2025 12:59:36 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton europarlamentaarikot Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo pitävät hyvänä alkuna, että Euroopan komissio on ottamassa edes pieniä konkreettisia askeleita painostaakseen Israelia lopettamaan kansainvälisen ja humanitaarisen oikeuden vastaiset toimet Gazassa. Mepit korostavat, että Suomen on asetuttava tukemaan komission ehdotuksia.

Vasemmistoliiton mepit Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo seisovat rivissä vierekkäin vakavat ilmeet kasvoillaan.
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo. The Left

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi tänään aamulla EU:n ajankohtaista tilannetta käsittelevässä puheessaan komission esityksistä Israelin suhteen. Komissio tulee ehdottamaan jäsenmaille assosiaatiosopimuksen osittaista jäädyttämistä sekä pakotteiden asettamista niin äärioikeistolaisille siirtokuntalaisille kuin Israelin ministereille. 

– Vaikka ehdotukset ovat riittämättömiä, ovat ne oikeansuuntaisia ja osoittavat komission heräävän täysin kestämättömään tilanteeseen Gazassa. Nyt meidän tulee huolehtia, että nämä ehdotukset hyväksytään jäsenmaissa. Suomessa pallo on nyt pääministeri Petteri Orpolla ja ulkoministeri Elina Valtosella, sanoo Andersson.

Vasemmistoliiton mepit vaativat EU:lta vielä vahvempia toimia Israelin painostamiseksi.

– EU on reagoinut voimakkaasti ja johdonmukaisesti Venäjän ja Putinin sotarikoksiin ja laittomaan hyökkäyssotaan Ukrainassa. Emme ole kuitenkaan vielä nähneet samanlaista päättäväisyyttä suhteessa Israelin ja sen johtajien rikoksiin. Meidän tulee olla suoraselkäisiä ja esimerkiksi lopettaa kaikki asekauppa Israelin kanssa, sanoo Kyllönen.

Yksi merkittävä painostuskeino on taloudelliset sanktiot niin kauppasuhteiden kuin Israelin poliittisen johdon suhteen. 

– EU on Israelille tärkein kauppakumppani. Assosiaatiosopimus tulee jäädyttää kokonaan ja asettaa taloudellisia pakotteita, jotta pystymme aidosti painostamaan Israelia. Pakotteiden asettaminen ministereille on hyvä alku, mutta myös sotarikoksista etsintäkuulutettu pääministeri Netanjahu tulee asettaa pakotteiden piiriin, sanoo Saramo.

Vasemmistoliiton mepit korostavat, että nyt tarvitaan painetta kansalaisyhteiskunnalta sekä poliittisilta päättäjiltä, jotta komission ehdotukset tulevat hyväksytyiksi jäsenmaissa.

Avainsanat

euroopan unionieuroopan parlamenttivasemmistovasemmistoliittoisraelgazapalestiinanetanjahukomissio

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye