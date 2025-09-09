Veikkaus Oy

Pihtiputaalle 223 000 euron potti Toto75-pelistä - voitto osui 9,60 euron systeemiin

10.9.2025 13:23:00 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Lauantaina Kaustisen Toto75-kierroksella löytyi vain yksi täysosuma. Voittorivi löytyi pihtiputaalaisen nettipelaajan 9,60 euron systeemistä.

- Isot onnittelut taitavalle ja onnekkaalle ravipelaajalle Pihtiputaalle, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

Lauantaina Kaustisen ravien Toto75-kierros muodostui niin hankalaksi, että oikeita rivejä löytyi vain yksi kappale. Rivin sai kiinni nettipelaaja Pihtiputaalta 9,60 euron systeemillään:

6
5,11
2,8,11,14
1,3
8,11
1,11,12
3,7

Alavoittoineen pihtiputaalaisen potti kasvoi 223 128 euroon.

Voittorivissä oli varmana avauskohteen jättisuosikki V.G. Voitto (91,76 %). Viidennen kohteen jättiyllättäjä Rose Doree (0,73 %) löytyi pelaajan rivistä kahteen merkkiin. 

Vuoden suurin totovoitto on 274 053 euroa. Tuo voitto osui maaliskuussa savonlinnalaiselle nettipelaajalle.

Tämän viikon lauantaina Suomen Toto75-kierros ravataan Teivossa. Kierroksella on 70 000 euron jackpot.

