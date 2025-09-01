Valtion budjetin suuret siirtyvät erät ja hallinnon siiloutuminen saattavat vaikeuttaa hallinnon säästöjen toteuttamista
Valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnittää tarkastusten perusteella huomiota rakenteellisiin ilmiöihin, jotka saattavat vaikeuttaa hallinnonaloille osoitettujen säästötavoitteiden toteuttamista. VTV on antanut eduskunnalle vuosikertomuksensa eli koosteen tarkastus- ja valvontatoimintansa tuloksista.
Valtion hallinnolta odotetaan julkisen talouden tasapainottamiseksi mittavia säästöjä. Rakenteelliset seikat kuten budjetin suuret siirtyvät erät sekä hallinnon siiloutuminen saattavat kuitenkin hidastaa tai vaikeuttaa säästöjen toteuttamista.
Merkittävä osa valtion talousarvion määrärahoista siirtyy vuosittain seuraavalle vuodelle käytettäviksi. Valtion tilinpäätösten mukaan vuodelle 2024 siirtyi yhteensä 9,80 miljardia euroa ja vuodelle 2025 9,75 miljardia euroa edellisen vuoden määrärahoja. Näin ministeriöiden ja virastojen menot eivät tosiasiallisesti supistu lyhyellä aikavälillä, koska useilla niistä on käytettävissään aikaisemmilta vuosilta siirtyneitä, tiettyihin menoihin sitomattomia eriä. Suuret siirtyvät erät heikentävät myös budjetoinnin läpinäkyvyyttä ja siten eduskunnan budjettivaltaa.
Hallinnon siiloutumiseen on pyritty vastaamaan erilaisilla ohjelmilla ja strategioilla. Niihin kootaan mahdollisimman laajasti toimenpiteitä, joihin voi myöhemmin olla vaikea kohdistaa säästötoimia. Myös parlamentaarisissa työryhmissä saatetaan linjata merkittävistäkin menolisäyksistä budjettiprosessin ulkopuolella. Tällöin säästötarpeet voivat ministeriöissä painottua muihin, jopa lakisääteisiin ydintehtäviin.
”Valtiontalouden tervehdyttämisen pitäisi olla kaikkien yhteinen tavoite. Määrärahojen käytön tehostaminen on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa”, korostaa pääjohtaja Sami Yläoutinen.
Tarkastustieto luo pohjaa yhteiselle tilannekuvalle
VTV tuottaa kattavasti luotettavaa tietoa valtiontalouden ja taloudenhoidon kannalta merkittävistä asioista. Vuosikertomukseen on koottu keskeisimmät tulokset kaikista elokuun 2024 jälkeen valmistuneista tarkastuksista. Niiden aihepiireinä ovat olleet muun muassa valtion ympäristönsuojelutoimet, hallinnon ohjaus, kansalaisten osallisuuden edistäminen, finanssipolitiikan tietopohja sekä hallintoon kohdistuvat rikosuhat. Lisäksi vuosikertomus sisältää tilintarkastuksiin perustuvan katsauksen talousarvion noudattamiseen.
”Yhteisen tilannekuvan pohjalta on mahdollista luoda yli vaalikausien ulottuvaa johdonmukaista talouspolitiikkaa, jota tarvitaan valtion talouden rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseen”, sanoo pääjohtaja Yläoutinen.
Eduskunnan tarkastusvaliokunta voi VTV:n vuosikertomuksen pohjalta esittää havaintoja valtiontalouden hoidosta eduskunnan kannanottoa varten.
Tutustu julkaisuun: Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus 2025
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sami YläoutinenPääjohtaja, generaldirektörPuh:040 735 1778etunimi.sukunimi@vtv.fi
Visa PaajanenTuloksellisuustarkastusneuvos, effektivitetsrevisionsrådPuh:040 734 8402etunimi.sukunimi@vtv.fi
Linkit
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti lakeja ja sääntöjä noudattaen. Lisäksi VTV tukee toiminnallaan läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa.
VTV tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valvoo finanssipolitiikkaa, puolue- ja vaalirahoitusta ja avoimuusrekisterin käyttöä. VTV on ylin riippumaton tarkastusviranomainen. Se toimii eduskunnan yhteydessä, ja sen asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa.
Statens revisionsverk säkerställer att statens tillgångar används i enlighet med riksdagens beslut, effektivt och med efterlevnad av lagar och regler. Med sin verksamhet stödjer revisionsverket dessutom ett transparent be-slutsfattande och demokrati.
Revisionsverket granskar lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspo-litiken och användningen av öppenhetsregistret samt utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Revis-ionsverket är den högsta oberoende revisionsmyndigheten. Revisionsverket fungerar i anslutning till riksdagen och dess ställning och uppgifter föreskrivs i grundlagen.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Användningen av öppenhetsregistret blir allt mer etablerad – 150 anmälningar saknades under den tredje anmälningsperioden1.9.2025 09:33:23 EEST | Pressmeddelande
Till öppenhetsregistret gjordes sammanlagt 1044 anmälningar om lobbning som bedrivits under det första halvåret 2025. 150 det vill säga 13 % av de registrerade, gjorde inte anmälan om sin påverkanskommunikation i tid. Statens revisionsverk uppmanar de registrerade att göra anmälan.
Avoimuusrekisterin käyttö vakiintuu – kolmannella ilmoituskaudella 150 ilmoitusta jäi puuttumaan1.9.2025 09:33:23 EEST | Tiedote
Avoimuusrekisteriin ilmoitettiin vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla tehdystä lobbauksesta yhteensä 1044 ilmoituksella. 150 eli noin 13 % rekisteröityneistä ei ilmoittanut vaikuttamistoiminnastaan ajoissa. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) kehottaa toimijoita tekemään ilmoituksen.
Understödet till civilsamhällesorganisationer följer de utvecklingspolitiska riktlinjerna – villkoren för understödet gynnar stora organisationer28.8.2025 06:45:00 EEST | Pressmeddelande
Stödet för civilsamhällesorganisationernas arbete utgör en ökande andel av utvecklingssamarbetet. Förvaltningen av understödet fungerar väl, men stödvillkoren och de administrativa kraven gynnar stora etablerade organisationer.
Kansalaisjärjestöt saavat tukea kehityspoliittisten linjausten mukaisesti – tuen ehdot suosivat suuria järjestöjä28.8.2025 06:45:00 EEST | Tiedote
Kansalaisjärjestöjen työn tukeminen on kasvava osa kehitysyhteistyötä. Tuen hallinnointi on toimivaa, mutta tuen ehdot ja hallinnolliset vaatimukset suosivat suuria, toimintansa vakiinnuttaneita järjestöjä.
Upphandlingar från anknutna enheter ger statliga myndigheter många fördelar, men bolagen är ofta beroende av staten som kund25.8.2025 06:45:00 EEST | Pressmeddelande
Statliga organisationer kan undvika en arbetsdryg konkurrensutsättningsprocess genom upphandlingar från anknutna enheter. Upphandlingarna medför dock även juridiska risker, och i vissa fall har upphandlingarna genomförts i strid med upphandlingsbestämmelserna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme