Valtion budjetin suuret siirtyvät erät ja hallinnon siiloutuminen saattavat vaikeuttaa hallinnon säästöjen toteuttamista

10.9.2025 14:00:00 EEST | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto | Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnittää tarkastusten perusteella huomiota rakenteellisiin ilmiöihin, jotka saattavat vaikeuttaa hallinnonaloille osoitettujen säästötavoitteiden toteuttamista. VTV on antanut eduskunnalle vuosikertomuksensa eli koosteen tarkastus- ja valvontatoimintansa tuloksista.

Kuva: Jessika Laakkonen
Kuva: Jessika Laakkonen

Valtion hallinnolta odotetaan julkisen talouden tasapainottamiseksi mittavia säästöjä. Rakenteelliset seikat kuten budjetin suuret siirtyvät erät sekä hallinnon siiloutuminen saattavat kuitenkin hidastaa tai vaikeuttaa säästöjen toteuttamista. 

Merkittävä osa valtion talousarvion määrärahoista siirtyy vuosittain seuraavalle vuodelle käytettäviksi. Valtion tilinpäätösten mukaan vuodelle 2024 siirtyi yhteensä 9,80 miljardia euroa ja vuodelle 2025 9,75 miljardia euroa edellisen vuoden määrärahoja. Näin ministeriöiden ja virastojen menot eivät tosiasiallisesti supistu lyhyellä aikavälillä, koska useilla niistä on käytettävissään aikaisemmilta vuosilta siirtyneitä, tiettyihin menoihin sitomattomia eriä. Suuret siirtyvät erät heikentävät myös budjetoinnin läpinäkyvyyttä ja siten eduskunnan budjettivaltaa.

Hallinnon siiloutumiseen on pyritty vastaamaan erilaisilla ohjelmilla ja strategioilla. Niihin kootaan mahdollisimman laajasti toimenpiteitä, joihin voi myöhemmin olla vaikea kohdistaa säästötoimia. Myös parlamentaarisissa työryhmissä saatetaan linjata merkittävistäkin menolisäyksistä budjettiprosessin ulkopuolella. Tällöin säästötarpeet voivat ministeriöissä painottua muihin, jopa lakisääteisiin ydintehtäviin.

”Valtiontalouden tervehdyttämisen pitäisi olla kaikkien yhteinen tavoite. Määrärahojen käytön tehostaminen on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa”, korostaa pääjohtaja Sami Yläoutinen

Tarkastustieto luo pohjaa yhteiselle tilannekuvalle

VTV tuottaa kattavasti luotettavaa tietoa valtiontalouden ja taloudenhoidon kannalta merkittävistä asioista. Vuosikertomukseen on koottu keskeisimmät tulokset kaikista elokuun 2024 jälkeen valmistuneista tarkastuksista. Niiden aihepiireinä ovat olleet muun muassa valtion ympäristönsuojelutoimet, hallinnon ohjaus, kansalaisten osallisuuden edistäminen, finanssipolitiikan tietopohja sekä hallintoon kohdistuvat rikosuhat. Lisäksi vuosikertomus sisältää tilintarkastuksiin perustuvan katsauksen talousarvion noudattamiseen.

”Yhteisen tilannekuvan pohjalta on mahdollista luoda yli vaalikausien ulottuvaa johdonmukaista talouspolitiikkaa, jota tarvitaan valtion talouden rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseen”, sanoo pääjohtaja Yläoutinen.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta voi VTV:n vuosikertomuksen pohjalta esittää havaintoja valtiontalouden hoidosta eduskunnan kannanottoa varten.
 
Tutustu julkaisuun: Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus 2025

 

