Atte Harjanne: Suomen sitoutuminen Ukrainan turvatakuisiin on välttämätöntä
Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne totesi keskiviikkona pitämässään, Suomen osallistumista Naton Ukrainalle annettavaan turvallisuus- ja koulutustukeen liittyvää selontekoa käsitelleessä puheessaan, että Ukrainan asia on koko Suomen asia. Viime yön uutiset Venäjän lennokeista Puolan ilmatilassa vahvistavat vahvan toiminnan ja tiukan viestin merkitystä entisestään.
Harjanteen mukaan on tärkeää, että Suomi näyttää esimerkkiä ja osallistuu Ukrainalle annettavaan materiaali- ja koulutustukeen kaikissa kokoonpanoissa: Natossa, EU:ssa, halukkaiden koalitioissa sekä kahdenvälisesti.
– On välttämätöntä, että Suomi sitoutuu Ukrainan turvatakuiden järjestämiseen. Oikeudenmukainen, kestävä rauha on mahdollinen vain, jos Ukraina voi luottaa sen kumppaneiden olevan valmiita, sitoutuneita ja kykeneviä takaamaan sen turvallisuuden, ja jos Venäjä tietää, että länsi on tosissaan, Harjanne totesi puheessaan.
– Suomalaisten enemmistö ymmärtää tämän. Ei olekaan yllättävää, että kansan keskuudessa on vahva tuki Ukrainan turvatakuisiin osallistumiselle myös suomalaisin joukoin, Harjanne huomautti.
Harjanne muistuttaa, että Suomen on kaikissa pöydissä ajettava Ukrainalle voimakkaampaa tukea ja Venäjälle lisää painetta. Pakotteita Venäjää kohtaan on kiristettävä, ja niiden kiertoa tulpattava nykyistä tehokkaammin. Kaikki energian osto Venäjältä on vihdoin lopetettava, venäläisen öljyn hintakattoa laskettava, varjolaivaston vaaralliseen seilaamiseen puututtava tiukemmin ja länsiteknologian valumista Venäjälle padottava.
– Me ymmärrämme, että Ukrainan tuki ei saa hiipua. Valitettavasti kaikki liittolaismaidemme päättäjät eivät jaa samaa kriisitietoisuutta. Suomea tarvitaan yhtenä unilukkareista, eikä pelkkä kellon soittelu riitä. Venäjän rajamaana ja pienenä taloutena emme voi irrottaa valtavia voimavaroja oman puolustuksemme kustannuksella, mutta se ei saa olla tekosyy tehdä vähemmän kuin mihin kykenemme, Harjanne painotti.
Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Venäjän kerrottiin loukanneen Ukrainan naapurimaa Puolan ilmatilaa. Harjanteen mukaan se tekee hänen keskiviikkona pitämästään puheesta entistäkin ajankohtaisemman.
– Ukrainan asia on meidän asiamme. Toimikaamme sen mukaisesti täydellä sisulla ja sydämellä, Harjanne päätti puheensa.
Yhteyshenkilöt
Atte HarjanneKansanedustajaPuh:040 591 5565atte.harjanne@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
