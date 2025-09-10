Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kokkolantiellä tilapäisiä liikennejärjestelyitä 11.9.

10.9.2025 15:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Kokkolantien kevyen liikenteenväylä tullaan sulkemaan tilapäisesti 11.9.2025 Konepajakatu 22:n kohdalla rakennuksen julkisivutöiden takia. Liikenne ohjataan kiertotielle.

Kokkolantiellä Konepajakatu 22:n kohdalla kävely- ja pyörätie suljetaan tilapäisesti torstaina 11.9.2025 kohteessa tehtävien rakennuksen julkisivutöiden vuoksi. Töitä tehdään torstaina klo 8–16 välillä. 

Töissä käytetään nostolava-autoa, joten kevyen liikenteenväylä suljetaan ahtaan väylän ja yleisen turvallisuuden vuoksi. Liikenne ohjataan töiden ajaksi kiertotielle Sepänkyläntien ja Tammikaivontien kautta takaisin Kokkolantielle.

Avainsanat

vaasan kaupunkiliikennevaasa

Yhteyshenkilöt

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye