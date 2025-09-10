Kokkolantiellä tilapäisiä liikennejärjestelyitä 11.9.
Kokkolantien kevyen liikenteenväylä tullaan sulkemaan tilapäisesti 11.9.2025 Konepajakatu 22:n kohdalla rakennuksen julkisivutöiden takia. Liikenne ohjataan kiertotielle.
Kokkolantiellä Konepajakatu 22:n kohdalla kävely- ja pyörätie suljetaan tilapäisesti torstaina 11.9.2025 kohteessa tehtävien rakennuksen julkisivutöiden vuoksi. Töitä tehdään torstaina klo 8–16 välillä.
Töissä käytetään nostolava-autoa, joten kevyen liikenteenväylä suljetaan ahtaan väylän ja yleisen turvallisuuden vuoksi. Liikenne ohjataan töiden ajaksi kiertotielle Sepänkyläntien ja Tammikaivontien kautta takaisin Kokkolantielle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jori LöfbackaLiikennejärjestelypäällikköPuh:+358403543494jori.lofbacka@vaasa.fi
Linkit
