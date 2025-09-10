Kokkolantiellä tilapäisiä liikennejärjestelyitä 11.9.

Uutta apua opettajille arjen haasteisiin luokassa 10.9.2025 10:48:20 EEST | Tiedote

Vaasan kaupungin palveluksessa on elokuussa aloittanut työnsä kaksi konsultatiivista sairaalaopettajaa. Hanna Ruskin ja Mikaela Stensin tehtävänä on olla opettajien tukena, jos yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän koulunkäynnistä nousee huolia.