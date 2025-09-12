Apetit ja Suomen Ampumahiihtoliitto jatkavat yhteistyötä

”Olemme erittäin iloisia, että pääsemme jatkamaan yhteistyötä Apetitin kanssa. Apetit on ollut mukana tukemassa meitä vahvassa nousussa kohti kansainvälistä menestystä. On hienoa, että tällä seuraavalla kaudella voimme jatkaa myös yhteistyömme kehittämistä” Ampumahiihtoliiton toiminnanjohtaja Tapio Pukki kommentoi.

Apetit on suomalainen elintarvikealan yritys, joka perustaa toimintansa kotimaiseen alkutuotantoon, kestävien ruokaratkaisujen kehittämiseen sekä vastuullisiin toimintatapoihin. Yrityksen arvot "Toimimme vastuullisesti", "Uudistumme rohkeasti" ja "Menestymme yhdessä" heijastavat sitoutumista laatuun ja turvallisuuteen, kehityshalua sekä yhteisöllisen toimintakulttuurin vaalimista.

Apetitin ja Ampumahiihtoliiton yhteiset arvot luovat luontevan perustan yhteistyölle, jossa vahvistetaan molempien toimintaa ja näkyvyyttä. Molemmat toimijat perustavat toimintonsa vastuullisuuteen sekä kestäviin toimintatapoihin, joissa panostetaan laatuun ja turvallisuuteen.

”Olemme tyytyväisiä yhteistyön jatkumiseen. Meitä yhdistää myös kiinnostus hyvinvointia edistävään syömiseen. Yhteistyö ampumahiihtomaajoukkueiden kanssa on myös mainio paikka Apetitin näkyvyyden edistämiselle sekä kotimaassa että kansainvälisesti” Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki kommentoi.

Apetit näkyy Suomen maajoukkueen asuissa harjoitus- ja kilpailukausilla 2025–2026 sekä 2026–2027. Ampumahiihdon kansainvälinen kilpailukausi alkaa maailmancupin osalta marraskuussa Ruotsin Östersundista, ja IBU-cup käynnistyy joulukuussa Itävallan Obertilliachista. Tulevan kauden päätapahtuma on Milano-Cortinan talviolympialaiset helmikuussa Italiassa.