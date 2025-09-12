Apetit ja Suomen Ampumahiihtoliitto jatkavat yhteistyötä
Apetit jatkaa Suomen ampumahiihtomaajoukkueiden pääyhteistyökumppanina. Uusi kaksivuotinen yhteistyösopimus on tehty kausille 2025–2026 sekä 2026–2027. Sopimus kattaa näkyvyyden kaikessa maajoukkuetoiminnassa.
”Olemme erittäin iloisia, että pääsemme jatkamaan yhteistyötä Apetitin kanssa. Apetit on ollut mukana tukemassa meitä vahvassa nousussa kohti kansainvälistä menestystä. On hienoa, että tällä seuraavalla kaudella voimme jatkaa myös yhteistyömme kehittämistä” Ampumahiihtoliiton toiminnanjohtaja Tapio Pukki kommentoi.
Apetit on suomalainen elintarvikealan yritys, joka perustaa toimintansa kotimaiseen alkutuotantoon, kestävien ruokaratkaisujen kehittämiseen sekä vastuullisiin toimintatapoihin. Yrityksen arvot "Toimimme vastuullisesti", "Uudistumme rohkeasti" ja "Menestymme yhdessä" heijastavat sitoutumista laatuun ja turvallisuuteen, kehityshalua sekä yhteisöllisen toimintakulttuurin vaalimista.
Apetitin ja Ampumahiihtoliiton yhteiset arvot luovat luontevan perustan yhteistyölle, jossa vahvistetaan molempien toimintaa ja näkyvyyttä. Molemmat toimijat perustavat toimintonsa vastuullisuuteen sekä kestäviin toimintatapoihin, joissa panostetaan laatuun ja turvallisuuteen.
”Olemme tyytyväisiä yhteistyön jatkumiseen. Meitä yhdistää myös kiinnostus hyvinvointia edistävään syömiseen. Yhteistyö ampumahiihtomaajoukkueiden kanssa on myös mainio paikka Apetitin näkyvyyden edistämiselle sekä kotimaassa että kansainvälisesti” Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki kommentoi.
Apetit näkyy Suomen maajoukkueen asuissa harjoitus- ja kilpailukausilla 2025–2026 sekä 2026–2027. Ampumahiihdon kansainvälinen kilpailukausi alkaa maailmancupin osalta marraskuussa Ruotsin Östersundista, ja IBU-cup käynnistyy joulukuussa Itävallan Obertilliachista. Tulevan kauden päätapahtuma on Milano-Cortinan talviolympialaiset helmikuussa Italiassa.
Yhteyshenkilöt
Katja TättäläinenViestinnän asiantuntijaApetit OyjPuh:+358104024045katja.tattalainen@apetit.fi
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Apetit Oyj
Apetitin Kasvisjauhis Burgerpihvissä yhdistyvät uudenlainen rakenne, maku sekä ravitsemus12.9.2025 10:00:54 EEST | Tiedote
Yksi Apetitin syksyn ammattikeittiöille suunnatuista uutuuksista on Kasvisjauhis Burgerpihvi. Pihvi sisältää Apetit BlackGrain from Yellow Fields® -rapsinsiemenjauhetta, joka on Apetitin oma tuoteinnovaatio.
Pakastepurjolla väistät hävikin - Apetit tuo uuden kotimaisen pakastevihanneksen arjen helpotukseksi10.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Syksyllä pakastealtaasta löytyvät monikäyttöiset ja arkea helpottavat purjoviipaleet sekä raikas wok-uutuus, jonka pääroolissa ovat sokeriherne ja paprika. Runsastäytteisten pakastepizzojen ystäviä hemmotellaan mehevällä Superior Supreme -pizzalla. Apetitin kotimaisesta kalasta valmistetut kalapuikot uivat pussista kartonkirasiaan.
Apetit Oyj:n tammi-kesäkuun 2025 puolivuosikatsauksen julkistaminen 22. elokuuta 202515.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2025 julkistetaan perjantaina 22.8.2025 klo 8.30. Puolivuosikatsaus on luettavissa julkistamisen jälkeen yhtiön verkkosivuilla apetit.fi. Apetit järjestää tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä 22.8.2025 klo 10.00. Tiedotustilaisuutta voi seurata Apetitin verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen. Apetit Oyj
Publishing of Apetit Plc’s Half-Year Report for January-June 2025 on 22 August 202515.8.2025 08:00:00 EEST | Press release
Apetit Plc will publish its Half-Year Report for January-June 2025 on Friday, 22 August 2025 at 8:30 a.m. The report can be found on the company’s website at apetit.fi after its publishing. A news conference (in Finnish) will be held as a live webcast on 22 August 2025 at 10:00 a.m. The news conference can be followed at apetit.fi/sijoittajille. The presentation material and a recording of the webcast will be available on the company’s website after the news conference. Apetit Plc
Pakasteherneen puinti käynnistynyt18.7.2025 10:30:00 EEST | Tiedote
Apetitin sopimusviljelijät viljelevät pakastehernettä kuluvalla satokaudella ennätyssuurella pinta-alalla. Kotimaisen pakasteherneen puinti ja satokausituotanto ovat Apetitin pakastetehtaan intensiivisin kausi, sillä herneen tie pellolta pakkaseen kestää vain noin kaksi tuntia. Herne on tärkeä kotimainen palkokasvi. Ravitsemussuosituksissa kannustetaan lisäämään palkokasvien syömistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme