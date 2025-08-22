Plan International

Planin tyttöpalkinnon finalistit ovat Vammaiset tytöt, Millariikka Rytkönen ja Adina Nivukoski

11.9.2025 08:20:00 EEST | Plan International | Tiedote

Planin tyttöpalkinnon saa lokakuussa merkittävä tyttöjen oikeuksien ja tasa-arvon puolustaja. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Planin tyttöpalkintojuhlaan 9.10. klo 17.30 Helsingin kaupungintaloon.

Planin tyttöpalkinnon tunnus
Plan International palkitsee merkittävän tyttöjen oikeuksien puolustajan vuosittain Planin tyttöpalkinnolla.

Lastenoikeusjärjestö Plan International Suomi jakaa tänä syksynä toista kertaa Planin tyttöpalkinnon. Palkintojuhla nostaa esiin Suomessa toimivia ihmisiä ja yhteisöjä, jotka edistävät tyttöjen oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa.

Kuka tahansa on saanut ehdottaa kesän aikana palkinnon saajaksi henkilöä tai tahoa, joka tekee merkittävää työtä tyttöjen oikeuksien edistämiseksi. Ehdotuksia tuli yli sata ja eri ehdokkaita 64. Plan International Suomi on valinnut ehdokkaiden joukosta kolme finalistia.

Vammaiset tytöt

Vammaiset tytöt on vaikuttava ja voimauttava media, jossa vammaiset tytöt tuottavat sisältöä toisille vammaisille tytöille. Se luo vertaistuellisen yhteisön tytöille, jotka jäävät helposti vammansa vuoksi ulkopuolisiksi muista yhteisöistä. Rusetti ry:n alainen ja Kalevala Korun tukema toiminta lisää vammaisten tyttöjen näkyvyyttä yhteiskunnassa ja lisää luottamusta siihen, että jokainen on hyvä ja arvokas omana itsenään.

”Ennen Vammaisia tyttöjä on ollut täysin mahdotonta löytää toimivaa vertaistukea, jossa huomioidaan ihmisten moninaisuus ja turvataan oikeasti ympäristö niin, että uskaltaa olla ihan oma itsensä.”

  • Vammaisten tyttöjen äänestäjä

 
Millariikka Rytkönen

Millariikka Rytkönen on rohkea ja määrätietoinen johtaja, joka on omistautunut tasa-arvon edistämiselle. Suomen suurimman ammattiliiton Tehyn puheenjohtajana hän parantaa naisvaltaisen hoitoalan työntekijöiden oikeudenmukaista palkkausta ja arvostusta. Rytkönen puhuu sosiaalisen median kanavissaan pelottomasti esimerkiksi sukupuolten tasa-arvosta, seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, tyttöjen kehorauhasta, vähemmistöjen oikeuksista sekä humanitaarisista kysymyksistä.

”Tämän päivän taistelut työelämän oikeuksien ja tasa-arvon puolesta määrittävät tämän päivän tyttöjen tulevaisuuden.”

  • Millariikka Rytkösen äänestäjä

 
Adina Nivukoski

YK-nuorisodelegaatti Adina Nivukoski on edistänyt monipuolisesti ja pitkäjänteisesti tyttöjen ja nuorten oikeuksia niin luottamustehtävissään kuin mediassa. Nivukoski puolustaa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Hän nostaa julkiseen keskusteluun tyttöjen oikeutta koulutukseen sekä edistystä uhkaavia haasteita, kuten maailmanlaajuista tasa-arvon takapakkia, seksuaalista väkivaltaa ja globaaleja kriisejä.

”Hän on tehnyt pitkäjänteistä vaikuttamistyötä tasa-arvoisen koulutuksen ja tyttöjen ja naisten oikeuksien eteen.”

  • Adina Nivukosken äänestäjä


Tyttöpalkinnon voittajan valitsee tuomaristo, jonka jäsenet edistävät yhteiskunnan eri aloilla ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa. Tuomaristoa johtaa vuonna 2025 media- ja somepersoona sekä puhuja Sointu Borg.

Tuomaristoon kuuluvat SOK:n mediajohtaja Päivi Anttikoski, kansanedustaja ja Planin hallituksen jäsen Fatim Diarra (vihr.), kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen (kok.), Mimmit koodaa -ohjelman Milja Köpsi, seksologi ja somevaikuttaja Joonas Pesonen, professori Helena Ranta, aktivisti Katariina Räikkönen ja toimittaja-kirjailija Rauli Virtanen.

Planin tyttöpalkinnon voittaja julkistetaan torstaina 9.10. klo 17.30–19.30 Helsingin kaupungintalossa (Katariinankatu 2–4). Planin tyttöpalkintojuhlan juontaa Tuija Pehkonen. Finalistit ja tuomarit ovat haastateltavissa tilaisuudessa.

Lämpimästi tervetuloa! Ilmoittautumiset: iida.riekko@plan.fi 

