Famifarm Oy: Perinteisillä syysyrteillä loihditaan sesongin trendimaut
Syksy tuo mukanaan syysruokien sesongin ja syksyn makuihin sopivat yrtit. Tämä näkyy myös Famifarm Oy:n tuotantomäärissä, kun kasvihuoneella kasvatetaan kesäsesonkia enemmän Järvikylän Salviaa, Kirveliä ja Lipstikkaa. Esimerkiksi salvian myynti kasvaa yli 50% syyssesongilla. Syksyn yrtit ovat yllättävän monikäyttöisiä - myös jälkiruoissa.
Rohkea ja ennakkoluuloton yrttien käyttäjä löytää uusia makuelämyksiä tutuista syysyrteistä.
Lipstikka on voimakas yrtti, josta löytyy muun muassa sellerin ja muiden juuresten aromeja. Se tuo syvyyttä liemiin, keittoihin sekä monenlaisiin kasvisruokiin, ja lipstikasta tehty lipstikkasuola on syystäkin keittiöiden klassikko. Perinteinen yrtti on vuosien kuluessa jäänyt trendikkäämpien maustekasvien varjoon, vaikka sillä on suuri potentiaali keittiöiden superapuriksi.
”Siihen nähden, mitä kaikkea lipstikka saa ruoissa aikaan, se on mielestäni alikäytetty. Lipstikka tuo täyteläisyyttä kasvisruokiin, saa liemien ja keittojen maut hehkumaan ja korvaa liemikuution. Näin lipstikan avulla voi myös vähentää suolan määrää ruoanlaitossa”, kertoo Famifarm Oy:n yrttien ja salaattien valikoimapäällikkö Henna Vainio-Roodt.
Olisitko uskonut? Lipstikka nostaa vaniljajäätelön uusiin sfääreihin! Herkullisen aromikkaan pikajälkiruoan valmistus on helppoa: ruukullinen hienonnettua lipstikkaa sekoitetaan pehmenneeseen vaniljajäätelöön esimerkiksi yleiskoneella ja nautitaan heti.
Salvian myynti kasvaa Vainio-Roodtin mukaan jopa yli 50% syyskaudella ja juhlasesongissa.
”Salvia on Suomessa osa ruoanlaittoa erityisesti silloin, kun ruokaan panostetaan. Siksi sen myynnissä näkyy kasvua aina juhlakausilla. Salvian supervoima on, että se taittaa rasvaisuutta, siksi se sopii hyvin possulle ja kaloista esimerkiksi myös lohelle. Lisäksi sienien kanssa salvia loistaa: se aateloi esimerkiksi sienipastan.”
Olisitko uskonut? Vahva, possuun liitetty salvia sopii erinomaisesti hapokkaiden syysomenoiden maustajaksi syksyisissä jälkiruoissa. Sen voi yhdistää omenaan esimerkiksi rapeassa crumblessa: https://jarvikyla.fi/reseptit/omenapaistos-salvia-crumblella/
Kirveli on klassinen ranskalaisen keittiön yrtti. Se eroaa vahvoista syysyrteistä hienostuneisuudellaan ja herkkyydellään, mutta ansaitsee paikkansa syyskeittiössä erityisesti sienten ja kasvisten makuparina. Kirvelin anikseen vivahtava maku on myös perinteinen munakkaan makupari.
”Suomalaiset voisivat hyvin käyttää kirveliä paljon runsaammin ja luovemmin kuin sitä tällä hetkellä käytetään. Herkkä, kaunis ja pitsisen näköinen kirveli sopii erinomaisesti sieniruokiin, esimerkiksi sienisalaattiin ja koristeeksi esimerkiksi sienikeiton päälle. Kirvelin aromi on parhaimmillaan, kun sitä ei kuumenna”, Vainio-Roodt vinkkaa.
Olisitko uskonut? Hienostunut, fines herbes-yrttiseokseen kuuluva yrtti on kotonaan kotoisissa makkararuoissa! Kokeile esimerkiksi makkarakeiton tai -gulassin ja arkisen uunimakkaran kanssa.
Kuvat liitteenä
kuva- ja tuotetiedustelut: mari.cadaut@podiva.fi, 0405878053
Famifarm Oy:n yrttien koko valikoima: https://jarvikyla.fi/kaikki-tuotteet/yrtit/
Yhteyshenkilöt
Henna Vainio-Roodtvalikoimapäällikkö, yrtit ja salaatitFamifarm OyPuh:017 470 4406henna.vainio-roodt@famifarm.fijarvikyla.fi
Kuvat
Famifarm Oy
Famifarm Oy perustettiin vuonna 1987, jolloin vuodesta 1674 samalle suvulle kuuluneen kartanon navetan vintille rakennettiin ensimmäinen kasvihuone. Tänä päivänä Järvikylä-tuotteiden parissa työskentelee kokoaikaisesti n. 150 henkilöä kasvihuoneilla Järvikylän kartanon mailla Joroisissa sekä vuonna 2023 perustetulla kerrosviljelylaitoksella Juvalla. Järvikylän perustajan Karl Grotenfeltin lapset Albert ja Caroline jatkavat aktiivisesti perheyrityksen toimintaa. Järvikylä tuottaa suomalaisia, vastuullisia, puhtaita ja tuoreita salaatteja, yrttejä ja salaattisekoituksia ympäri vuoden. Missionamme on tehdä herkullisen ja terveellisen ruoan syömisestä helppoa: vihreys parantaa jokaista ateriaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Podiva Oy
Bocuse d’Or Academy Finland ry:n toiminnanjohtajaksi Liisa Mäkelä5.9.2025 08:50:00 EEST | Tiedote
Bocuse d’Or Academy Finland ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Liisa Mäkelä. Pitkän linjan ruoka- ja juoma-alan ammattilainen sekä kansainvälisten projektien osaaja aloitti tehtävässään 1.9.2025.
Raikasta ja luonnollista hehkua iholle: uudet NIVEA LUMINOUS630® SKIN GLOW Instant Glow -seerumi ja NIVEA LUMINOUS630® SKIN GLOW Daily Liquid Exfoliant – kuoriva hoitoneste4.9.2025 13:49:12 EEST | Tiedote
NIVEA Luminous630® SKIN GLOW -kaksikko tekee ihosta kirkkaamman ja ihon sävystä tasaisemman. Ihoon tulee luonnollisen kaunis hehku! Seerumi tekee ihosta kaksin verroin säteilevämmän kahden viikon kuluessa*. Hoitoneste tasoittaa ihon sävyä viikossa, ja tekee ihosta kauniin pehmeän.
Kypsillä Hyvä Apaja kirjolohisuikaleilla kala vaivatta osaksi arkea3.9.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Hyvä Apaja tuo syyskuussa kauppoihin kypsät kirjolohisuikaleet helpottamaan kalan lisäämistä arkeen. Kirjolohisuikaleet ovat uudenlaisia heti valmiita kalasuikaleita, joita voi käyttää kinkkusuikaleiden tapaan. Uutuus on myynnissä savun ja texmexin makuisena.
PNM-Chipsters / De Cecco: Näin tunnistat laadukkaan pastan20.8.2025 15:00:00 EEST | Tiedote
De Ceccon italialaiset pastat täyttävät kaikki täydellisen pastan laatuvaatimukset. Huolella valmistettujen pastojen laaja valikoima spagetista tagliatelleen ja bugatinista casareccian kautta perunagnoccheihin on saatavilla K-ryhmän kaupoista.
Käännä ihosi kelloa ajassa taaksepäin12.8.2025 12:02:47 EEST | Tiedote
NIVEA Cellular Epigenetics Age Rewind Serum nuorentaa ihoa vain 2 viikossa epigenetiikan ja EPICELLINE®-ainesosan ansiosta. NIVEA lanseeraa syksyllä 2025 Cellular Epigenetics Age Rewind -seerumin, brändin ensimmäisen epigenetiikkaan* perustuvan seerumin. Seerumi on ensimmäinen päivittäistavarakauppaan myyntiin tuleva epigenetiikan tieteenalaa hyödyntävä tuote. Seerumi sisältää EPICELLINE®-ainesosan, joka löytyi Beiersdorfin tekemän 15 vuoden tutkimustyön tuloksena. Kyseessä on varsinainen läpimurto kosmetiikkateollisuuden tuote- ja aktiiviainetarjonnassa! EPICELLINE® uudelleenaktivoi ihosolujen nuoruusgeenit 2 viikon kuluessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme