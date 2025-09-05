Famifarm Oy: Perinteisillä syysyrteillä loihditaan sesongin trendimaut

Rohkea ja ennakkoluuloton yrttien käyttäjä löytää uusia makuelämyksiä tutuista syysyrteistä.

Lipstikka on voimakas yrtti, josta löytyy muun muassa sellerin ja muiden juuresten aromeja. Se tuo syvyyttä liemiin, keittoihin sekä monenlaisiin kasvisruokiin, ja lipstikasta tehty lipstikkasuola on syystäkin keittiöiden klassikko. Perinteinen yrtti on vuosien kuluessa jäänyt trendikkäämpien maustekasvien varjoon, vaikka sillä on suuri potentiaali keittiöiden superapuriksi.

”Siihen nähden, mitä kaikkea lipstikka saa ruoissa aikaan, se on mielestäni alikäytetty. Lipstikka tuo täyteläisyyttä kasvisruokiin, saa liemien ja keittojen maut hehkumaan ja korvaa liemikuution. Näin lipstikan avulla voi myös vähentää suolan määrää ruoanlaitossa”, kertoo Famifarm Oy:n yrttien ja salaattien valikoimapäällikkö Henna Vainio-Roodt.

Olisitko uskonut? Lipstikka nostaa vaniljajäätelön uusiin sfääreihin! Herkullisen aromikkaan pikajälkiruoan valmistus on helppoa: ruukullinen hienonnettua lipstikkaa sekoitetaan pehmenneeseen vaniljajäätelöön esimerkiksi yleiskoneella ja nautitaan heti.

Jäätelöä ja Järvikylän Lipstikkaa Famifarm Oy

Salvian myynti kasvaa Vainio-Roodtin mukaan jopa yli 50% syyskaudella ja juhlasesongissa.

”Salvia on Suomessa osa ruoanlaittoa erityisesti silloin, kun ruokaan panostetaan. Siksi sen myynnissä näkyy kasvua aina juhlakausilla. Salvian supervoima on, että se taittaa rasvaisuutta, siksi se sopii hyvin possulle ja kaloista esimerkiksi myös lohelle. Lisäksi sienien kanssa salvia loistaa: se aateloi esimerkiksi sienipastan.”

Olisitko uskonut? Vahva, possuun liitetty salvia sopii erinomaisesti hapokkaiden syysomenoiden maustajaksi syksyisissä jälkiruoissa. Sen voi yhdistää omenaan esimerkiksi rapeassa crumblessa: https://jarvikyla.fi/reseptit/omenapaistos-salvia-crumblella/

Kirveli on klassinen ranskalaisen keittiön yrtti. Se eroaa vahvoista syysyrteistä hienostuneisuudellaan ja herkkyydellään, mutta ansaitsee paikkansa syyskeittiössä erityisesti sienten ja kasvisten makuparina. Kirvelin anikseen vivahtava maku on myös perinteinen munakkaan makupari.

”Suomalaiset voisivat hyvin käyttää kirveliä paljon runsaammin ja luovemmin kuin sitä tällä hetkellä käytetään. Herkkä, kaunis ja pitsisen näköinen kirveli sopii erinomaisesti sieniruokiin, esimerkiksi sienisalaattiin ja koristeeksi esimerkiksi sienikeiton päälle. Kirvelin aromi on parhaimmillaan, kun sitä ei kuumenna”, Vainio-Roodt vinkkaa.

Olisitko uskonut? Hienostunut, fines herbes-yrttiseokseen kuuluva yrtti on kotonaan kotoisissa makkararuoissa! Kokeile esimerkiksi makkarakeiton tai -gulassin ja arkisen uunimakkaran kanssa.

Kuvat liitteenä

kuva- ja tuotetiedustelut: mari.cadaut@podiva.fi, 0405878053

Famifarm Oy:n yrttien koko valikoima: https://jarvikyla.fi/kaikki-tuotteet/yrtit/