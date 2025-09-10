Veronika Honkasalo: Suomen ei tule tehdä puolustushankintoja maista, jotka polkevat ihmisoikeuksia

– Suomi tekee mittavia hankintoja Israelista, eli maasta, joka rikkoo toistuvasti ihmisoikeuksia ja jonka valtiojohtoa syytetään rikoksista ihmisyyttä vastaan. Toivon, että Suomi palaisi perinteiselle, uskottavalle linjalleen ja osoittaisi puolustavansa kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia myös silloin, kun kansallinen turvallisuus on kysymyksessä, hän sanoo.

Honkasalo piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta käsitteli kansalaisaloitetta puolustushankintojen sääntelystä. Aloitteen tavoitteena on, että Suomi huomioisi kansainväliset ihmisoikeussopimukset puolustushankinnoissa. Näin tehdään jo nyt puolustustarvikkeiden viennin osalta.

Kansalaisaloitteen mukaan nykyiset viennin käytännöt olisi siis tarkoitus ulottaa jatkossa myös tuontiin. Näin olisi mahdollista liittää asehankintoihin myös keskustelua kansainvälisen oikeuden rikkomuksista. Tällä hetkellä puolustushankintoja voidaan tehdä mistä tahansa maasta Suomen turvallisuuspolitiikkaan vedoten.

– On kestämätöntä, että satojen miljoonien eurojen puolustustarvikehankinnat voidaan kuitata puolustusministeriössä ilman avointa poliittista keskustelua. Esimerkiksi Daavidin lingon hankinnasta päätettiin ministeriössä ilman hallituksen sisäistä neuvottelua, ilman ihmisoikeusarviointia, ilman perusteellista ulko- ja turvallisuuspoliittista arviointia, Honkasalo sanoo.

Honkasalon mukaan vasemmistoliitto kannattaa tarpeellisia hankintoja ja investointeja Suomen puolustukseen. Suomen ei kuitenkaan pidä käydä asekauppaa ihmisoikeuksia loukkaavien maiden, kuten Israelin kanssa. Siksi asevientiä koskeva valvonta tulisi ulottaa myös aseiden tuontiin.

– Meille vasemmistoliitossa kyse on sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti herkästä ja siten perusteellisempaa arviointia vaativasta kysymyksestä. Meidän ensisijainen turvamme on sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän ja ihmisoikeuksien puolustamisessa. Eilinen isku Qatariin osoitti jälleen, ettei Israel tunnusta kansainvälisen oikeuden olemassaoloa lainkaan. Tästä huolimatta Suomi on hankkinut Israelilta aseita kohta yli miljardilla eurolla, Honkasalo sanoo.

Vasemmistoliiton johdonmukainen linja on ollut jo pitkään, että Suomen on lopetettava kaikki asekauppa Israelin kanssa. Kansanedustaja Anna Kontula teki vuonna 2021 lakialoitteen samasta asiasta.

– Asekauppojen kautta Suomi tukee Israelin toteuttamaa kansanmurhaa Gazassa ja Palestiinalaisalueiden laitonta miehitystä, Honkasalo toteaa.

Honkasalon mielestä ei ole turvallisuuspoliittisesti kestävää joutua riippuvaiseksi israelilaisesta aseteknologiasta. Asehankinnat Israelista eivät ole kertaostoja vaan jatkuvaa kumppanuutta, sillä järjestelmien ylläpito edellyttää lisätilauksia ja päivityksiä. Riippuvuus kasvaa jokaisen Israelista ostetun aseen tai tarvikkeen myötä.

Honkasalo haluaa myös kiittää suomalaista kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisaloitteen tekijöitä.

– Ilman teitä tätä keskustelua ei käytäisi eduskuntasalissa. Asehankintoja on säänneltävä tiukemmin, hän sanoo.



___

Veronika Honkasalon ryhmäpuhe 10.9.2025:

Arvoisa puhemies,

Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi 21. marraskuuta 2024 pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta. Rikostuomioistuimen pidätysmääräyksen syytekohta kuuluu seuraavasti:

Häntä syytetään sotarikoksista, jotka liittyvät nälän käyttämiseen sodankäynnin keinona sekä siviiliväestöön kohdistetusta tahallisesta hyökkäyksestä.

Lisäksi häntä syytetään rikoksista ihmisyyttä vastaan: murhasta, vainosta ja muista epäinhimillisistä teoista, jotka tapahtuivat vähintään 8. lokakuuta 2023 ja 20. toukokuuta 2024 välisenä aikana.

Tänään, 704 päivän systemaattisten pommitusten jälkeen, Gazan uhriluku on yli 64 000 surmattua ja 161 000 haavoittunutta palestiinalaista. Surmattuja tai haavoitettuja lapsia on yli 50 000. Todellisuudessa luvut ovat vielä suuremmat.

Äskettäin maailman johtava kansanmurhien tutkimiseen keskittynyt tutkijaryhmä IAGS on todennut kansalaisjärjestöjen ja YK:n erityiskomitean tavoin, että Israelin toimet Gazassa täyttävät kansainvälisen oikeuden määrittelemät kansanmurhan kriteerit.

Israelin valtion kansainvälisen oikeuden rikkomukset eivät rajoitu näihin kahteen vuoteen. Kansainvälinen tuomioistuin totesi 19. heinäkuuta 2024 neuvoa-antavassa lausunnossaan, että Israelin miehitys- ja siirtokuntapolitiikka ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Lausunnossa todettiin myös, että Israelin toimet rikkovat rotuerottelun ja apartheidin kieltävää kansainvälistä sopimusta.

Tuomioistuin määräsi Israelin palauttamaan vuodesta 1967 takavarikoidut maa-alueet ja omaisuuden, purkamaan siirtokunnat sekä sallimaan karkotettujen palestiinalaisten paluun koteihinsa. Se korosti lisäksi, ettei mikään valtio saa myötävaikuttaa Israelin laittoman miehityksen ylläpitämiseen.

Arvoisa puhemies,

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta Israelin valtio on siis syyllistynyt laajaan joukkoon systemaattisia rikkomuksia. Näistä tosiasioista huolimatta Suomi on 2000-luvulla hankkinut aseita ja puolustustarvikkeita Israelista yli miljardin euron arvosta.

Hankinnat ovat kiihtyneet viime vuosina: keväällä 2023 puolustusministeriö päätti hankkia Daavidin Linko -ilmatorjuntajärjestelmän Israelin valtion omistamalta Rafael-yhtiöltä. Lisäksi Israelilta on hankittu viime vuosina yli 200 miljoonan euron edestä Spike-ohjusjärjestelmiä ja yli 160 miljoonan euron arvosta pintatorjuntaohjusjärjestelmiä.

Tukholman SIPRI-instituutin mukaan 2020-luvulla Israel on noussut Suomen merkittävimmäksi raskaiden aseiden toimittajaksi.

Nyt on syytä kysyä:

Miksi Suomi tekee näin mittavia hankintoja maasta, joka rikkoo systemaattisesti ihmisoikeuksia ja jonka valtionjohtoa syytetään rikoksista ihmisyyttä vastaan?

Arvoisa puhemies,

Vastaus löytyy tästä talosta: Lainsäädäntömme sallii satojen miljoonien eurojen puolustustarvikehankinnat ilman ihmisoikeusarviointia ja ilman avointa poliittista keskustelua.

Käytän edelleen Daavidin linkoa esimerkkinä.

Hankintapäätös tehtiin keväällä 2023 Puolustusministeriössä eikä hankinnasta käyty minkäänlaisia neuvotteluja hallituksen sisällä.

Kyseinen puolustusjärjestelmä on täysin liitoksissa Israelin kansainvälisen oikeuden vastaisiin toimiin palestiinalaisalueilla. Järjestelmän myy Israelin valtion omistama yritys, jonka tuotot rahoittavat vähintään epäsuorasti Israelin armeijaa – armeijaa, joka ylläpitää laitonta miehitystä ja suorittaa kansanmurhaa Gazassa.

Tutkijat ja asiantuntijat ovat vuosia varoittaneet, että Israelin myymiä aseita testataan palestiinalaisalueilla.

Arvioinnin puute koskee luonnollisesti myös muista maista kuin Israelista ostettuja puolustustarvikkeita.

Arvoisa puhemies,

Meille vasemmistoliitossa kyse on sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti herkästä ja siten perusteellisempaa arviointia vaativasta kysymyksestä. Ei ole turvallisuuspoliittisesti kestävää joutua riippuvaiseksi israelilaisesta aseteknologiasta.

Sen lisäksi, kyse on äärimmäisen tärkeästä moraalisesta kysymyksestä.

Hyväksymmekö todellakin sen, että Suomi tukee räikeitä ihmisoikeusloukkauksia asehankintojen kautta?

Huoli ei ole uusi. Jo vuonna 2021 vasemmistoliiton kansanedustajan Anna Kontulan tekemässä lakialoitteessa vaadittiin, että asetuontiin sovellettaisiin samoja periaatteita kuin asevientiin. Käytännössä se tarkoittaa, että myös asehankinnoissa on huomioitava ulkopoliittiset ja ihmisoikeusvaikutukset, kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä humanitaarisen oikeuden velvoitteet.

Puolustustarvikkeiden vientiä koskee tuontia avoimempi prosessi, jossa muun muassa ulkoministeriöllä on rooli arvioida ulko- ja turvallisuuspoliittisia seikkoja. Asetuonnista tämä puuttuu.

Arvoisa puhemies,

Kiitän kansalaisyhteiskuntaa ja Laki Särmään -aloitteen tekijöitä siitä, että tämä epäkohta on nyt nostettu eduskunnan käsittelyyn.

On oleellista huomata, että puolustustarvikehankintoihin olisi laskettava kaikki tarvikkeet – ei ainoastaan raskaat asejärjestelmät, vaan myös suojavarusteet, tiedusteluteknologia sekä muut järjestelmät ja komponentit, joita voidaan hyödyntää asevoimien toiminnassa.

Kansalaisaloitteen viesti on selkeä ja kannatettava: meidän on luotava lainsäädäntö, jossa kaikki puolustustarvikehankinnat arvioidaan ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden toteutumisen näkökulmasta.

Aloitteen edistäminen eduskunnassa on tärkeää tässä ajassa, kun kansainvälisen oikeuden puolustajia on yhä vähenevissä määrin.

Toivon, että Suomi palaisi vuosikymmeniä ulkopoliittisella areenalla arvostusta ja uskottavuutta tuoneelle linjalleen ja osoittaisi puolustavansa kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia ilman kaksoisstandardeja ja ilman valikointia.





