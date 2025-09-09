Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluevaltuuston kokous 15.9. – katso suoraa lähetystä verkossa

10.9.2025 13:59:35 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Aluevaltuusto käsittelee muun muassa osavuosikatsausta, vammaispoliittista ohjelmaa ja arviointikertomukseen laadittua vastausta kokouksessaan 15.9.2025 klo 17 alkaen. Kokous järjestetään etäyhteydellä, ja sitä voi seurata verkossa hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Ennen valtuuston kokousta järjestetään aluevaltuuston kyselytunti klo 16 - 16.45. Myös kyselytunti välitetään julkisesti verkossa.

Esityslistalla olevat asiat

  • Osavuosikatsaus 1-6/2025
  • IKI2035 -kehittämisohjelman raportti 1-6/2025
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.10.2025 alkaen
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaispoliittinen ohjelma
  • Vastaus tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomukseen
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - liittyen vieraskielisen henkilökunnan puutteelliseen kielitaitoon
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - vaikuttavuusarviointien tekemisestä ennen lopullista hankintapäätöstä – Pohjois-Pirkanmaan alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta
  • Aluevaltuuston kokousaikataulu 1.1. - 31.12.2026
  • Aluevaltuuston ja aluehallituksen talouden toteuma 1-6/2025
  • Aluevaltuutettujen valtuustoaloitteet
  • Aluevaltuutetun vaihtuminen


