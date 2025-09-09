Aluevaltuuston kokous 15.9. – katso suoraa lähetystä verkossa
Aluevaltuusto käsittelee muun muassa osavuosikatsausta, vammaispoliittista ohjelmaa ja arviointikertomukseen laadittua vastausta kokouksessaan 15.9.2025 klo 17 alkaen. Kokous järjestetään etäyhteydellä, ja sitä voi seurata verkossa hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.
Ennen valtuuston kokousta järjestetään aluevaltuuston kyselytunti klo 16 - 16.45. Myös kyselytunti välitetään julkisesti verkossa.
Esityslistalla olevat asiat
- Osavuosikatsaus 1-6/2025
- IKI2035 -kehittämisohjelman raportti 1-6/2025
- Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.10.2025 alkaen
- Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaispoliittinen ohjelma
- Vastaus tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomukseen
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - liittyen vieraskielisen henkilökunnan puutteelliseen kielitaitoon
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - vaikuttavuusarviointien tekemisestä ennen lopullista hankintapäätöstä – Pohjois-Pirkanmaan alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta
- Aluevaltuuston kokousaikataulu 1.1. - 31.12.2026
- Aluevaltuuston ja aluehallituksen talouden toteuma 1-6/2025
- Aluevaltuutettujen valtuustoaloitteet
- Aluevaltuutetun vaihtuminen
Yhteyshenkilöt
Kinnunen ElinaViestintäjohtajaPuh:0505292003elina.kinnunen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Hatanpään sairaalaan avattiin Pirkanmaan kolmas kampuskuntoutusyksikkö9.9.2025 14:49:23 EEST | Tiedote
Uudistuneen V3-osaston avajaisia vietetään 4. syyskuuta. Kampuskuntoutusyksikkö on yleislääketieteen kuntoutusosasto, jossa hoidetaan jatkokuntoutusta vaativia neurologisia ja ortopedisiä potilaita.
Päivystykseen vai ei – tutkimus Taysissa etsii tekoälystä työkalua lasten hoidon tarpeen arviointiin9.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Milloin lapsen kanssa pitäisi lähteä päivystykseen ja milloin kotihoito riittää? Taysin lasten päivystyksessä on alkanut tutkimus, joka etsii tekoälystä apua kysymykseen, joka tuottaa päänvaivaa niin lasten vanhemmille kuin ammattilaisillekin.
Aluehallitus käynnisti kuntoutuksen organisaatiomuutoksen valmistelun8.9.2025 11:52:53 EEST | Tiedote
Aluehallitus käynnisti maanantaina kuntoutuspalveluiden yhdistämistä koskevat valmistelut. Tavoitteena on muodostaa yksi yhtenäinen kuntoutuksen toimialue, jonne siirtyisi henkilöstöä avopalvelujen ja sairaalapalvelujen kuntoutustoiminnasta. Aluehallitus käynnisti muutosta koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena ei ole vähentää henkilöstöä.
Kuntoutusta organisoidaan uudelleen3.9.2025 15:02:21 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella on tarkoituksena luoda yksi yhtenäinen kuntoutuksen toimialue, johon siirtyisi henkilöstöä avopalveluista ja sairaalapalveluista. Muutosta käsitellään aluehallituksessa 8. syyskuuta. Muutoksen toteuttaminen edellyttää yhteistoimintaneuvotteluita.
Kätilöiden pitämät synnytysvalmennukset Taysissa jatkuvat3.9.2025 12:55:14 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen synnytysvalmennuskokonaisuutta uudistetaan. Etävalmennusten ja virtuaalitutustumisten rinnalle palautetaan pitkään tauolla olleet synnytysyksikön kätilöiden pitämät synnytysvalmennukset Taysissa. Valmennukset on suunnattu erityisesti ensisynnyttäjille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme