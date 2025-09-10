Lohikoski: Global Sumud Flotilla -laivueeseen tehdyt drooni-iskut tutkittava

– Drooni-iskuilla yritetään pelotella aktivisteja. Laivueen mukana on myös suomalaisia aktivisteja, joten Suomen on vaadittava iskujen tutkimista, ja laivueen turvallinen kulku on turvattava, Lohikoski sanoo.

Lohikoski muistutti, ettei kansainvälinen yhteisö ole tehnyt riittävästi 704 päivää jatkuneen kansanmurhan pysäyttämiseksi. Konkreettiset teot ovat jääneet puuttumaan käytännössä kokonaan. Hänen mukaansa liian paljon on jäänyt kansalaisyhteiskunnan harteille.

– Olen ollut syvästi vaikuttunut rohkeudesta, jota laivueeseen osallistuvat aktivistit ovat osoittaneet. He ovat vapaaehtoisia, jotka riskeeraavat henkensä, koska valtiot eivät tee velvollisuuttaan, Lohikoski sanoo.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli tänään uusia toimenpiteitä vastauksena Israelin toimille Gazassa ja Länsirannalla. Suomen tulee Lohikosken mukaan epäröimättä tukea komission esittämiä toimia.

– Suomen on asetuttava kansainvälisen oikeuden, humanitaaristen velvoitteiden ja ihmisarvon puolelle. Suomen tulee viivytyksettä sitoutua hyväksymään komission esittämät toimet, Lohikoski sanoo.

Pia Lohikosken puhe All eyes on Gaza -mielenosoituksessa 10.9.2025:

Hyvät ystävät,

Tänään eduskunnassa käsitellään Laki Särmään -kansalaisaloitetta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että ihmisoikeudet ja humanitaarinen oikeus huomioidaan myös Suomen asehankinnoissa.

Haluan aloittaa kiittämällä aloitteen tekijöitä ja kansalaisyhteiskuntaa siitä, mitä teette palestiinalaisten oikeuksien puolustamiseksi.

Suomen tulee ehdottomasti lopettaa asekaupat Israelin kanssa.

Israelin, joka toteuttaa Gazassa kansanmurhaa ja on tehnyt sotilaallisia kv-oikeuden vastaisia iskuja tänä vuonna myös Länsirannalle, sekä Libanoniin, Syyriaan, Iraniin, Jemeniin ja viimeisimpänä Qatariin.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli tänään uusia toimenpiteitä vastauksena Israelin toimille Gazassa ja Länsirannalla. Suomen tulee viivytyksettä sitoutua hyväksymään komission esittämät toimet.

Hyvät ystävät

Gazan kansanmurha on jatkunut 704 päivää. Seitsemänsataa neljä päivää olemme katsoneet suorana, kun Israel pommittaa lapsia, sairaaloita ja pakolaisleirejä.

Seitsemänsataa neljä päivää EU-maat, Suomi mukaan lukien, ovat kiemurrelleet tekemättä mitään konkreettista pelastaakseen palestiinalaisten henkiä ja pysäyttääkseen kansanmurhan.

Vasemmistoliitto on lokakuusta 2023 vaatinut niin eduskunnassa kuin Euroopan parlamentissa, että EU ja Suomi asettuvat historian oikealle puolelle. Mutta liian usein olemme saaneet vastaukseksi olankohautuksen. Liian paljon on jäänyt kansalaisyhteiskunnan harteille.

Ja te olette kantaneet sen vastuun. Olen ollut syvästi vaikuttunut rohkeudesta, jota ihmiset, mielenosoittajat ja aktivistit ympäri maailmaa osoittavat.

Hyvät ystävät

Yksi kirkkaimpia esimerkkejä tästä on Global Sumud Flotilla.

Laivue lähti Barcelonasta elokuun lopussa. Yli 50 alusta, aktivisteja 44 eri maasta. Heidän mukanaan ruokaa, lääkkeitä ja vauvoille maitoa – kaikkein perustavinta apua nälänhädässä kärsiville ihmisille Gazassa.

Vapaaehtoisia, jotka riskeeraavat henkensä, koska valtiot eivät tee velvollisuuttaan. Mukana on myös suomalaisia aktivisteja.

YK:n ihmisoikeusasiantuntijat Francesca Albanesen johdolla ovat antaneet tukensa flotillalle.

He ovat sanoneet selvästi: minkä tahansa yrityksen pysäyttää laivue on kansainvälisen oikeuden rikkomus ja humanitaaristen periaatteiden loukkaus.

He muistuttavat, että 17 vuotta Israelin jatkama Gazan saarto on itsessään kollektiivista rangaistusta, laitonta ja tuhoisaa.

Ja mitä tapahtuu juuri nyt? Flotillaa uhataan.

Toissayönä ja viimeyönä kahteen laivueen laivaan on isketty. Droonihyökkäysten aiheuttamat tulipalot eivät vahingoittaneet ketään, mutta on selvää että aktivisteja yritetään pelotella.

Näistä iskuista ei edes uutisoida. Niitä ei saa vaieta kuoliaaksi. Ne on tutkittava ja laivueen turvallinen kulku on turvattava.

Vetoan Suomen hallitukseen ja erityisesti ulkoministeri Valtoseen: laivueessa on mukana myös suomalaisia – puuttukaa asiaan ja vaatikaa laivueeseen tehtyjen drooni-iskujen tutkimista sekä niihin syyllistyneiden vastuuseen saattamista. Vaatikaa myös, että Israel päästää laivat turvallisesti Gazaan, jotta ne pääsevät toimittamaan humanitaarisen avun perille.

Hyvät ystävät,

Se, mitä flotilla tekee, olisi valtioiden velvollisuus. Valtioiden tulisi murtaa saarto, toimittaa apu ja pysäyttää kansanmurha, nälänhätä ja etninen puhdistus.

Mutta nyt sen tekevät vapaaehtoiset kansalaiset, jotka eivät hyväksy hiljaisuutta.

Meidän velvollisuutemme on olla heidän rinnallaan. Meidän on vaadittava, että Suomi ja muut valtiot asettuvat kansainvälisen oikeuden, humanitaaristen velvoitteiden ja ihmisarvon puolelle.

Että Israelin rikoksille ei anneta hiljaista hyväksyntää.

Global Sumud Flotilla ei saa jäädä yksin.

Gaza ei saa jäädä yksin.

Kiitos.