Arjen sankarit esiin – Parisuhdeillat ja kyläyhdistys palkittiin KOHDE-kilpailussa

Kilpailussa oli kaksi kategoriaa: Pohjois-Pohjanmaan oivaltavin hyvinvointiteko lapsiperheiden hyväksi ja innostavin lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäjä. Voittajat julkistettiin hankkeen päätöswebinaarissa 4.9.2025. Kilpailuun saatiin yhteensä 17 ehdotusta ja äänestykseen osallistui yhteensä 214 henkilöä. KOHDE-kilpailu on osa Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) ja ODL Liikuntaklinikan toteuttamaa KOHDE-hanketta.

– Upeaa, että Pohjois-Pohjanmaalta löytyy näin monipuolisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja lapsiperheiden tukemiseen. KOHDE-kilpailu toi esiin arjen sankareita, jotka ansaitsevat tulla näkyväksi, sanoo hankkeen projektipäällikkö Louna Hakkarainen Diakista.

Oivaltavin hyvinvointiteko: Minä-Sinä-parisuhdeillat

Oulaisten seurakunta ja Oulaisten kaupunki järjestivät yhdessä Minä–Sinä-parisuhdeiltoja, jotka vastasivat vanhempien toiveeseen saada tukea parisuhteeseen ja vanhemmuuteen. Tilaisuudet olivat kaikille avoimia, ilmaisia ja matalan kynnyksen tapahtumia, joissa lastenhoito ja iltapala oli järjestetty.

Iltoja ohjasi kirkon perheasiainneuvottelukeskuksen jo eläköitynyt terapeutti Sirpa Järvelä yhdessä vapaaehtoisten ja seurakunnan työntekijöiden kanssa. Mukana olivat myös perhekerhon vanhemmat, lastenohjaajat, isoset ja tukioppilaat sekä paikalliset yritykset, jotka tukivat toimintaa tarjoiluilla.

Palautteen mukaan parisuhdeillat olivat tarpeellisia ja voimaannuttavia: vanhemmat saivat työkaluja arjen keskelle ja toivoivat toiminnalle jatkoa. Toimintamalli osoitti, miten seurakunta, kunta ja paikalliset toimijat voivat yhdessä luoda kustannustehokasta, helposti lähestyttävää tukea, jolla on suuri vaikutus koko perheen hyvinvointiin. Parisuhdeillat jatkuvat Oulaisissa syksyllä.

Innostavin lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäjä: Piipsjärven kyläyhdistys

Piipsjärven kyläyhdistys on tehnyt pitkäjänteistä työtä kylän ja sen perheiden hyväksi ja KOHDE-kilpailuun yhdistys tulikin ehdotetuksi kyläläisen aloitteesta. Yhdistys on tukenut paikallisen koulun toimintaa, järjestänyt lapsille ja perheille suunnattuja tapahtumia, toivottanut vastasyntyneet tervetulleiksi kylään pienellä lahjalla sekä edistänyt turvallisia koulumatkoja. Lisäksi yhdistys on työllistänyt kylän nuoria kesäkioskin kautta ja sitouttanut heitä tapahtumien järjestämiseen, mikä on osaltaan vahvistanut talkookulttuuria.

Piipsjärven kyläyhdistys palkittiin erityisesti siitä, että se on kyennyt luomaan yhteisöllistä, lapsiystävällistä ympäristöä ja sitouttamaan koko kylän, vauvasta vaariin, lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen.

KOHDE-kilpailun kaikkiin ehdokkaisiin voi tutustua hankkeen sivuilla (kohde.diak.fi).

KOHDE-hanketta toteuttivat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja ODL Liikuntaklinikka. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden osaamista lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.