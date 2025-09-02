Arjen sankarit esiin – Parisuhdeillat ja kyläyhdistys palkittiin KOHDE-kilpailussa
Oulaisten Minä-Sinä-parisuhdeillat ja Piipsjärven kyläyhdistys palkittiin Pohjois-Pohjanmaan lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisestä KOHDE-hankkeen kilpailussa.
Kilpailussa oli kaksi kategoriaa: Pohjois-Pohjanmaan oivaltavin hyvinvointiteko lapsiperheiden hyväksi ja innostavin lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäjä. Voittajat julkistettiin hankkeen päätöswebinaarissa 4.9.2025. Kilpailuun saatiin yhteensä 17 ehdotusta ja äänestykseen osallistui yhteensä 214 henkilöä. KOHDE-kilpailu on osa Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) ja ODL Liikuntaklinikan toteuttamaa KOHDE-hanketta.
– Upeaa, että Pohjois-Pohjanmaalta löytyy näin monipuolisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja lapsiperheiden tukemiseen. KOHDE-kilpailu toi esiin arjen sankareita, jotka ansaitsevat tulla näkyväksi, sanoo hankkeen projektipäällikkö Louna Hakkarainen Diakista.
Oivaltavin hyvinvointiteko: Minä-Sinä-parisuhdeillat
Oulaisten seurakunta ja Oulaisten kaupunki järjestivät yhdessä Minä–Sinä-parisuhdeiltoja, jotka vastasivat vanhempien toiveeseen saada tukea parisuhteeseen ja vanhemmuuteen. Tilaisuudet olivat kaikille avoimia, ilmaisia ja matalan kynnyksen tapahtumia, joissa lastenhoito ja iltapala oli järjestetty.
Iltoja ohjasi kirkon perheasiainneuvottelukeskuksen jo eläköitynyt terapeutti Sirpa Järvelä yhdessä vapaaehtoisten ja seurakunnan työntekijöiden kanssa. Mukana olivat myös perhekerhon vanhemmat, lastenohjaajat, isoset ja tukioppilaat sekä paikalliset yritykset, jotka tukivat toimintaa tarjoiluilla.
Palautteen mukaan parisuhdeillat olivat tarpeellisia ja voimaannuttavia: vanhemmat saivat työkaluja arjen keskelle ja toivoivat toiminnalle jatkoa. Toimintamalli osoitti, miten seurakunta, kunta ja paikalliset toimijat voivat yhdessä luoda kustannustehokasta, helposti lähestyttävää tukea, jolla on suuri vaikutus koko perheen hyvinvointiin. Parisuhdeillat jatkuvat Oulaisissa syksyllä.
Innostavin lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäjä: Piipsjärven kyläyhdistys
Piipsjärven kyläyhdistys on tehnyt pitkäjänteistä työtä kylän ja sen perheiden hyväksi ja KOHDE-kilpailuun yhdistys tulikin ehdotetuksi kyläläisen aloitteesta. Yhdistys on tukenut paikallisen koulun toimintaa, järjestänyt lapsille ja perheille suunnattuja tapahtumia, toivottanut vastasyntyneet tervetulleiksi kylään pienellä lahjalla sekä edistänyt turvallisia koulumatkoja. Lisäksi yhdistys on työllistänyt kylän nuoria kesäkioskin kautta ja sitouttanut heitä tapahtumien järjestämiseen, mikä on osaltaan vahvistanut talkookulttuuria.
Piipsjärven kyläyhdistys palkittiin erityisesti siitä, että se on kyennyt luomaan yhteisöllistä, lapsiystävällistä ympäristöä ja sitouttamaan koko kylän, vauvasta vaariin, lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen.
KOHDE-kilpailun kaikkiin ehdokkaisiin voi tutustua hankkeen sivuilla (kohde.diak.fi).
KOHDE-hanketta toteuttivat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja ODL Liikuntaklinikka. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden osaamista lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Louna HakkarainenProjektipäällikkö, KOHDE-hankeDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 3464 775louna.hakkarainen@diak.fi
Sirpa JärveläMinä-Sinä -parisuhdeillatPuh:045 870 4834sirpa.jarvela@oulainen.fi
Mari RautiolaPuheenjohtajaPiipsjärven kyläyhdistys ryPuh:044 500 5501piipsjarviset@gmail.com
Liisa VallinViestinnän asiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 321 9234liisa.vallin@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
