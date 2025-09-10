SDP:n ryhmäpuhe valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2026
SDP:n ryhmäpuhe valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2026. Ryhmäpuheen pitää kansanedustaja Paula Werning. 10.9.2025
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat,
Valtioneuvoston selonteko puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2026 on ajankohtainen ja tärkeä. Kyse on siitä, että Suomi osoittaa sitoutumisensa liittokunnan yhteiseen pelotteeseen ja puolustukseen aikana, jolloin Euroopan turvallisuusympäristö on Venäjän hyökkäyssodan seurauksena perustavanlaatuisesti ja pitkäkestoisesti muuttunut.
SDP:n eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että Suomi kantaa vastuunsa ja osallistuu yhteisiin tehtäviin. Naton perusajatus on selkeä: liittolaiset tukevat toisiaan, jotta rauha ja turvallisuus säilyvät koko alueella. Suomelle tämä tarkoittaa, että emme vain saa turvaa, vaan olemme myös valmiita sitä antamaan liittolaisillemme.
Arvoisa puhemies,
Vuonna 2026 Suomi osallistuu pysyvän laivasto-osaston ja miinantorjuntaosaston toimintaan Itämerellä, Pohjanmerellä ja Pohjois-Atlantilla. Tämä on perusteltua kolmesta syystä:
- Lähialueen turvallisuus – Itämeren alue on Suomelle strategisesti tärkeä, ja Venäjän vihamielinen toiminta, mukaan lukien hybridivaikuttaminen ja varjolaivaston käyttö, luo uusia uhkia. Suomen aktiivinen osallistuminen vahvistaa alueen vakautta.
- Nato-yhteensopivuus ja suorituskykyjen kehittäminen – osallistuminen merivoimien pysyviin osastoihin tuo arvokasta kokemusta yhteisistä operaatioista ja tiivistää liittolaissuhteita. Se tukee Suomen täysipainoista integroitumista Natoon.
- Taakanjako ja solidaarisuus – on oikein ja välttämätöntä, että Suomi osallistuu yhteisiin tehtäviin, eikä jää vain muiden panoksen varaan. Tämä vahvistaa transatlanttisia suhteita ja viestii yhtenäisyydestä, joka on liittokunnan tärkein pelote.
Arvoisa puhemies,
On hyvä, että Suomi keskittää maavoimiensa toiminnan kotimaan alueelle ja varautuu samalla Naton rakenteiden sijoittamiseen Suomeen. Ilmavoimien osallistumisen osalta on perusteltua odottaa F-35-kaluston käyttöönottoa ennen uusien kansainvälisten sitoumusten laajentamista.
Selonteossa arvioidaan, että toimintaan liittyvä suora sotilaallinen uhka on tällä hetkellä matala, mutta tilanne voi muuttua. SDP:n ryhmä korostaa, että osallistumisessa on aina säilytettävä mahdollisuus vetää suomalaiset joukot pois, mikäli kansallinen puolustus sitä edellyttää.
Arvoisa puhemies,
Selonteko osoittaa, että kustannukset ovat hallittavia: noin 3–5 miljoonaa euroa per osallistuminen riippuen osastosta ja kestosta. On tärkeää, että tähän tarkoitukseen varataan riittävä rahoitus puolustusbudjetista ilman, että kotimaisen puolustuksen kehittämisestä tingitään.
Samalla on huolehdittava, että osallistuminen ei heikennä varusmieskoulutuksen eikä kansallisen puolustuskyvyn resursseja. On myös tärkeää avoimesti viestiä kansalaisille, miksi osallistuminen on osa Suomen ja koko Euroopan turvallisuutta.
Arvoisa puhemies,
SDP:n eduskuntaryhmä suhtautuu myönteisesti selontekoon. Suomi on nyt Naton jäsen ja meillä on velvollisuutemme – mutta myös oikeutemme – olla mukana yhteisissä toimissa. Puolustusvoimien osallistuminen Naton rauhan ajan tehtäviin vuonna 2026 on harkittu ja perusteltu ratkaisu, joka lisää vakautta Itämerellä ja vahvistaa Suomen asemaa liittokunnassa.
Turvallisuutemme rakentuu jatkossakin vahvan kansallisen puolustuksen, luotettavien kansainvälisten kumppanuuksien ja kansalaisten keskinäisen luottamuksen varaan. Tämä selonteko tukee kaikkia näitä tavoitteita.
Kiitos.
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Johannes Koskinen: Suomen tuki Ukrainalle jatkuttava niin pitkään kuin tarpeellista10.9.2025 18:00:58 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen korosti eduskunnan täysistunnossa pitämässään ryhmäpuheenvuorossa, että Suomen tuki Ukrainalle on jatkuttava niin pitkään kuin tarpeellista.
Ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan sd-edustajat: Yhtenäisyys on paras pelote ja Suomen paras suoja10.9.2025 17:42:45 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustajat painottavat, että EU:n ja Suomen on vastattava nopeasti muuttuvan turvallisuusympäristön vaatimuksiin yhtenäisesti ja määrätietoisesti. Venäjän hyökkäyssota, uudet uhkat ja epävakaa tilanne korostavat vahvan puolustuksen, kansallisen huoltovarmuuden ja kansainvälisen yhteistyön merkitystä.
SDP:n Lotta Hamari ja Kokoomuksen Janne Jukkola: Liikkuvat veripankit vahvistaisivat huoltovarmuutta10.9.2025 15:09:18 EEST | Tiedote
Kansanedustajat Lotta Hamari (sd) ja Janne Jukkola (kok) haluavat varmistaa verivalmisteiden saatavuuden myös poikkeusoloissa ja vahvistaa huoltovarmuutta. Edustajat ottivat kantaa jättämällä kirjallisen kysymyksen liikkuvien veripankkien käyttöönotosta.
SDP:n Suhonen ja Viitala kysyvät: Aikooko hallitus vetää Suomen taksit pöntöstä alas?10.9.2025 11:11:05 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustajat Timo Suhonen ja Juha Viitala ovat tänään keskiviikkona jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen vastattavaksi taksilain uudistamiseen liittyvien kipupisteiden havaitsemiseksi. – Haluan alleviivata nyt huolellisuutta lain valmisteluun. Koko taksiala on veitsenterällä. Kolmatta kertaa taksilain korjaussarja ei voi epäonnistua. Siksi esiin nostetut epäkohdat on korjattava, perustelee Suhonen kysymyksensä taustoja.
SDP:n Kymäläinen: Kiinteistökauppojen lisäksi myös asunto-osakkeiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden kauppa saatava kuriin kansallisen turvallisuuden takaamiseksi10.9.2025 09:10:43 EEST | Tiedote
Hyökkäyssotaa käyvän Venäjän kansalaisten kiinteistöhankinnat Suomessa on lainsäädännön keinoin vihdoin saatu pysäytettyä. Asunto-osakkeiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden kauppa kuitenkin jatkuu entisenlaisena, koska niiden osalta ei ole käytettävissä rekisteriä, jonka kautta osakkeiden vaihdantaa voitaisiin riittävän tehokkaasti valvoa. Kansanedustaja Suna Kymäläinen on jättänyt eduskunnalle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee, mitä hallitus aikoo tehdä asialle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme