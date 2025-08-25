XZ on mukana Roosa nauha -keräyksessä
Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys käynnistyy 18.9.2025. XZ lahjoittaa jokaisesta kampanja-aikana myydystä normaalikokoisesta XZ-shampoosta ja Roosa nauha -tuotteista varoja syöpätutkimukseen.
XZ on mukana myös tänä vuonna tukemassa tärkeää Roosa nauha -keräystä suomalaisen syöpätutkimuksen, syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi. Keräyksen tuotot tukevat kaikkien syöpien tutkimusta Suomessa. Samalla kampanja lisää tietoa syövän ehkäisystä ja hoidosta.
Keräys alkaa 18.9. ja jatkuu 26.10.2025 asti. Kampanjan aikana jokaisesta myydystä normaalikokoisesta XZ-shampoosta ja Roosa nauha -tuotteesta lahjoitetaan 10 senttiä keräykseen.
Kampanjatuotteet XZ Purkkapallo-shampoo ja uutuus-hoitoaine keräyksen kunniaksi
Tänä vuonna XZ on kehittänyt kampanjaa varten luodun ja ihastusta jo viime vuonna herättäneen XZ Purkkapallo-shampoon rinnalle paljon toivotun XZ Purkkapallo-hoitoaineen. Rajoitetun ajan saatavilla olevat XZ:n Roosa nauha -tuotteet hurmaavat makealla tuoksullaan sekä hiuksia kosteuttavilla ja korjaavilla ominaisuuksillaan.
XZ Purkkapallo-shampoo vahvistaa hiuksia ja tekee niistä helpommin käsiteltävät. Se vähentää pörröisyyttä ja antaa hiuksille luonnollista kiiltoa. Hellän kosteuttava koostumus sisältää kotimaista betaiinia ja sopii erityisesti kuiville ja käsitellyille hiuksille.
Uusi XZ Purkkapallo-hoitoaine korjaa ja silottaa hiuksia tehden niistä pehmeät, eloisat ja helposti kammattavat. Hoitoaine saa hiukset näyttämään terveämmiltä ja antaa hiuksille kauniin, luonnollisen kiillon.
Jotta osallistuminen keräykseen olisi mahdollisimman vaivatonta, kampanjaan kuuluvat pinkkien Roosa nauha -tuotteiden lisäksi myös kaikki normaalikokoiset XZ-shampoot. Näin jokainen voi valita itselleen sopivan tuotteen ja samalla helposti tukea tärkeää tutkimustyötä.
Yhdessä päin elämää
XZ on vahvasti kotimainen ja sitoutunut suomalaisten hiusten hyvinvointiin – kaikenlaisissa elämäntilanteissa, myös silloin kun elämä yllättää.
”Kuljemme suurella sydämellä yhdessä päin elämää Roosa nauha -kumppanina tänäkin vuonna. Varojen kerääminen on meille konkreettinen ja merkityksellinen tapa vaikuttaa – ja mahdollisuus tehdä hyvää yhdessä asiakkaidemme kanssa,” kertoo Anna-Kaisa Tarjasalo, Bernerin XZ Brand Manager.
Saatavilla
Limited edition XZ Purkkapallo -shampoo ja hoitoaine ovat saatavilla hyvin varustetuista päivittäistavarakaupoista rajoitetun ajan.
Suositushinta
XZ Purkkapallo -shampoo, 250 ml, 3,30 EUR
XZ Purkkapallo -hoitoaine, 200 ml, 3,30 EUR
Tuotekuvat
https://www.bernerbrandbank.fi/l/gTBqjKSLRnHw
Lisätiedot
Anna-Kaisa Tarjasalo, Brand Manager, e-mail: anna-kaisa.tarjasalo@berner.fi, puh. +358 50 598 0759
Heidi Selin, Marketing Specialist, e-mail: heidi.selin@berner.fi, puh. +358 40 689 0422
Lue lisää tuotteista: www.xz.fi
Kuluttajatiedustelut: Berner Oy, puh. 0207 91 00
