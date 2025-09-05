Kutsu medialle: JLL:n Nordic Outlook -kiinteistöseminaari 18.9.2025
Tervetuloa medialle avoimeen kiinteistöalan seminaariin, jossa kuullaan ajankohtaiset esitykset mm. datakeskusinvestoinneista ja kiinteistösijoitusmarkkinan näkymistä. Kiinteistöasiantuntija JLL järjestää seminaarin Musiikkitalon Paavo-salissa (Mannerheimintie 13 A,00100 Helsinki) TORSTAINA 18.9.2025 klo 8.30 - 10.30.
Ohjelma:
08.30 Aamiainen tarjolla
09.00 Seminaari alkaa
Talouden alhosta viennin vedolla kasvuun Elina Pylkkänen, Ekonomisti, Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri
Finnish data center investments - Long-lasting [boom] or bubble? Timo Pohjanpalo, Co-Founder of Hyperco
Velkamarkkina ei välitä epävarmuuksista Eemeli Lehto, Head of Debt & Financial Advisory
Sijoitusmarkkinoiden näkymät Pauliina Rantsi, Deputy Head of Capital Markets
Strategic retrofitting: unlocking opportunities in Europe’s tight office market Alex Colpaert, Head of Property Sectors Research, JLL EMEA
JLL Tutkimus 2025: Toimistolle paluu nähdään odotettua myönteisemmin - nyt tarvitaan rohkeita päätöksiä! Sofia Jakas, Director, Development & Design, JLL. Aiheeseen liittyvä TIEDOTE
10.30 Seminaari päättyy
Tilaisuus on avoin toimittajille. Asiantuntijoita pääsee haastattelemaan tilaisuuden jälkeen.
Ilmoittautumiset Ida Kirveslahdelle (ida.kirveslahti@jll.com, 044 575 8210).
Yhteyshenkilöt
Ida KirveslahtiMarketing specialist, mediayhteyshenkilöPuh:044 575 8210ida.kirveslahti@jll.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta JLL Finland
Tutkimus: Suomalaiset toivovat selkeitä ohjeita hybridityöhön5.9.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset toimistotyöntekijät suhtautuvat ennakoitua myönteisemmin toimistolle paluuta koskeviin linjauksiin, käy ilmi kiinteistöasiantuntija JLL:n tutkimuksesta. Vastoin yleistä käsitystä suurin osa työntekijöistä ei kaipaa rajatonta vapautta tai 100-prosenttista etätyötä, vaan toivoo selkeitä linjauksia työnteon paikan ja ajan suhteen.
JLL:n Markus Hagelstam: Helsingin hotellien liikevaihto palautuu vuoteen 2029 mennessä6.5.2025 08:35:00 EEST | Tiedote
Ylitarjonta on ongelma Helsingin hotellimarkkinassa, mutta JLL:n hotelliasiantuntija Markus Hagelstam näkee jo monia merkkejä liiketoiminnan elpymisestä. Huoneiden kysyntä on jo palautunut pandemiaa edeltäneelle tasolle. Helsinki vetää erityisesti amerikkalaisia matkailijoita.
JLL:n Eemeli Lehto: Velkavipu vauhdittaa eläkeyhtiöiden kiinteistösijoituksia3.4.2025 08:30:00 EEST | Blogi
Velkavivun käyttö on parantanut kiinteistösijoitusten tuottoja, kertoo JLL:n tutkimus. Suunnitteilla oleva lakiuudistus mahdollistaisi eläkeyhtiöille vivun hyödyntämisen kiinteistösijoituksissa nykyistä laajemmin, ja Eemeli Lehto uskoo yhtiöiden tarttuvan tähän mahdollisuuteen.
Kutsu: JLL:n Nordic Outlook -kiinteistöseminaari19.2.2025 08:15:00 EET | Kutsu
Kiinteistöasiantuntija JLL:n Nordic Outlook -seminaarissa Risto E.J. Penttilä kertoo, miten Suomen käy Trumpin toisella kaudella. JLL:n omat asiantuntijat kuvaavat tarkemmin kiinteistömarkkinan näkymiä 2025 Suomessa ja maailmalla. Toimittajille avoin seminaari järjestetään Musiikkitalon Paavo-salissa (Mannerheimintie 13A, Helsinki) torstaina 27.2. klo 8.30-10.30. Ohjelma alkaa kello 9.00.
Kuilu kasvaa: Johto ajaa toimistopakkoa, työntekijät toivovat joustoja4.11.2024 07:30:10 EET | Tiedote
Kiinteistökonsultti JLL:n kyselytutkimuksen mukaan työntekijöillä ja työnantajilla on lähes kahden päivän näkemysero mikä on sopiva määrä toimistopäiviä viikossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme