Kutsu medialle: JLL:n Nordic Outlook -kiinteistöseminaari 18.9.2025

Tutkimus: Suomalaiset toivovat selkeitä ohjeita hybridityöhön 5.9.2025

Suomalaiset toimistotyöntekijät suhtautuvat ennakoitua myönteisemmin toimistolle paluuta koskeviin linjauksiin, käy ilmi kiinteistöasiantuntija JLL:n tutkimuksesta. Vastoin yleistä käsitystä suurin osa työntekijöistä ei kaipaa rajatonta vapautta tai 100-prosenttista etätyötä, vaan toivoo selkeitä linjauksia työnteon paikan ja ajan suhteen.