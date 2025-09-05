Kutsu medialle: JLL:n Nordic Outlook -kiinteistöseminaari 18.9.2025

11.9.2025 08:20:00 EEST | JLL Finland | Kutsu

Jaa

Tervetuloa medialle avoimeen kiinteistöalan seminaariin, jossa kuullaan ajankohtaiset esitykset mm. datakeskusinvestoinneista ja kiinteistösijoitusmarkkinan näkymistä. Kiinteistöasiantuntija JLL järjestää seminaarin Musiikkitalon Paavo-salissa (Mannerheimintie 13 A,00100 Helsinki) TORSTAINA 18.9.2025 klo 8.30 - 10.30.

Ohjelma:

08.30 Aamiainen tarjolla

09.00 Seminaari alkaa

Talouden alhosta viennin vedolla kasvuun Elina Pylkkänen, Ekonomisti, Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri

Finnish data center investments - Long-lasting [boom] or bubble? Timo Pohjanpalo, Co-Founder of Hyperco

Velkamarkkina ei välitä epävarmuuksista Eemeli Lehto, Head of Debt & Financial Advisory

Sijoitusmarkkinoiden näkymät Pauliina Rantsi, Deputy Head of Capital Markets

Strategic retrofitting: unlocking opportunities in Europe’s tight office market Alex Colpaert, Head of Property Sectors Research, JLL EMEA

JLL Tutkimus 2025: Toimistolle paluu nähdään odotettua myönteisemmin - nyt tarvitaan rohkeita päätöksiä! Sofia Jakas, Director, Development & Design, JLL. Aiheeseen liittyvä TIEDOTE

10.30 Seminaari päättyy

Tilaisuus on avoin toimittajille. Asiantuntijoita pääsee haastattelemaan tilaisuuden jälkeen. 

Ilmoittautumiset Ida Kirveslahdelle (ida.kirveslahti@jll.com, 044 575 8210).

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta JLL Finland

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye