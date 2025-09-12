Lucina Hagman -palkinto 2025 kirjastopalveluille

Palkinto myönnetään koulutuksen tasa-arvon, sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen sekä kasvatuksen ja koulutuksen uudistamisen hyväksi tehdystä pedagogisesta työstä. Palkinnon saaja voi olla yksittäinen henkilö, pienryhmä tai yhteisö, joka on määrätietoisen ja pitkäaikaisen työn tai uuden innovaation avulla edistänyt näitä tavoitteita.

Tänä vuonna Lucian Hagman -palkinto myönnetään Kokkolan kirjastopalvelujen kirjavinkkareille ja varhaiskasvatusyhteistyötä tekeville kirjastovirkailijoille.

Lukutaidon edistäminen on merkittävä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teko. Jos lapsen tai nuoren lukutaito on puutteellinen, hän on helposti muita heikommassa asemassa, eikä pysty samalla tavalla hankkimaan tietoa ja arvioimaan tiedon paikkansapitävyyttä. Lisäksi kirjastoissa on kehitetty monia tapoja, joilla kannustetaan lukemaan.

Kirjavinkkarit ja kirjastovirkailijat vierailevat päiväkodeissa ja kouluissa, ja ottavat vastaan ryhmiä ja luokkia myös kirjastoissa. He kannustavat leikein, lauluin ja kirjavinkein lapsia ja nuoria lukemisen pariin ja tekevät myös tiivistä yhteistyötä opettajien ja päiväkodin ohjaajien kanssa.

Lukutaito on perustaito, joka mahdollistaa tasa-arvoisen koulutuksen taustasta riippumatta. Kirjasto mahdollistaa olemassaolollaan vapaan pääsyn erilaisten materiaalien pariin, yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Se tarjoaa myös tiloja ja elämyksiä. Kirjasto ja kirjavinkkarit kannustavat erilaisten aineistojen avulla tutustumaan erilaisiin teemoihin ja taustoihin, jotka lisäävät avarakatseisuutta ja suvaitsevaisuutta toisia kohtaan.

Lucina Hagman -palkinnon myöntää palkintoraati, joka sai yhteensä 25 esitystä palkinnonsaajaksi. Raadin puheenjohtajana on toiminut Marjaana Leivo, ja siihen kuuluvat Ronnie Djupsund, Sanna Kauppi, Lyydia Märsylä ja Leena Raitala.