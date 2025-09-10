SDP:n Lotta Hamari ja Kokoomuksen Janne Jukkola: Liikkuvat veripankit vahvistaisivat huoltovarmuutta

Suomessa verihuolto perustuu kiinteisiin toimipisteisiin ja verenluovutustilaisuuksiin ja on asiankuuluvasti säänneltyä. Kansainvälisesti on kuitenkin kehitetty myös liikkuvia tai käveleviä veripankkeja, jotka voivat lisätä joustavuutta, vahvistaa huoltovarmuutta ja turvata verivalmisteiden saatavuutta myös poikkeusoloissa ja alueilla, joissa kiinteitä toimipisteitä ei ole.

– Liikkuva veripankki tarkoittaa mallia, jossa etukäteen soveltuvaksi todetut verenluovuttajat voidaan kutsua luovuttamaan verta mahdollisimman lähelle onnettomuuspaikkaa tilanteissa, joissa tavanomaisella verihuoltojärjestelmällä ei pystytä reagoimaan äkillisesti lisääntyneeseen veritarpeeseen, eduskunnan huoltovarmuusryhmässäkin vaikuttava Hamari avaa.

– Tämä olisi järkevä toimintamalli myös verivalmisteiden kylmäketju-, säilytys- ja kuljetusvaatimustenkin kannalta. Liikkuva tai kävelevä veripankki mahdollistaisi vakavasti loukkaantuneiden potilaiden vammanhallintaensihoidon sekä kirurgisen toiminnan verihuollon poikkeuksellisissa tilanteissa, hän jatkaa.

– Liikkuvat veripankit voisivat mahdollistaa nopeamman avun esimerkiksi onnettomuuksien, aseellisten konfliktien tai muiden kriisitilanteiden yhteydessä sekä mahdollisesti edistää uusien verenluovuttajien tavoittamista. Häiriötilanteiden lisäksi tämä voisi tulla kyseeseen myös haastavien logististen etäisyyksien helpottamiseksi. Näin ollen liikkuvat veripankit olisivat kansallinen huoltovarmuustekijä ja voivat säästää henkiä, summaa eduskunnan huoltovarmuusryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jukkola.

Liikkuvien veripankkien käyttöönottoa kannattaisi tarkastella ja siksi aiheesta on jätetty kysymys vastuuministerin vastattavaksi.