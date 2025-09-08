Kemin Prismakeskuksen Ravintolamaailma avautuu – asiakkaiden toiveisiin vastataan herkullisella kokonaisuudella

Ravintolamaailman sydämen muodostavat suositut Pizza & Buffa -ravintola sekä Presso-kahvila, jotka ovat jo vakiinnuttaneet asemansa Oulun, Rovaniemen ja Tornion lisäksi ympäri Suomea. Ravintolamaailmojen suosiosta kertoo myös se, että Arina avaa marraskuussa seuraavan yksikön Raaheen rakentuvaan uuteen Prismakeskukseen. Pizza & Buffa tarjoaa konstailematonta kotiruokaa, raikkaita salaatteja, maukkaita pizzoja sekä makeita jälkiruokia – niin lounaalle kuin koko perheen ruokailuhetkiin. Pressossa asiakkaat voivat nauttia laadukasta kahvia ja tuoreita ja herkullisia, paikan päällä leivottuja pullia, sämpylöitä ja pikkusyötäviä ostosten lomassa tai ottaa eväät mukaan.

– Kemin Ravintolamaailma on Arinan viides ja odotamme tiimin kanssa innoissamme kemiläisten vastaanottoa upealle kahvilalle ja ravintolalle. Ravintolamaailma tuo Prismakeskukseen kaivatun paikan rentoutua ja nauttia hyvästä kahvista, leivonnaisista ja ruoasta ostosten yhteydessä, kertoo Osuuskauppa Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupan ryhmäpäällikkö Milla Sointu.

– Meille tärkeintä on tyytyväinen ruokailija ja kahvila-asiakas. Haluamme olla asiakkaillemme se paikka, johon on helppo poiketa ostosten lomassa. Olipa kyse pienestä hetkestä itselle, perheen yhteisestä tauosta tai ystävien tapaamisesta, sanoo ravintolapäällikkö Elina Niemelä.

Ravintolamaailma tarjoaa työpaikan 11 henkilölle, joista yhdeksän on uusia arinalaisia. Asiakaspaikkoja kahvilasta ja ravintolasta löytyy 166 henkilölle.

Prismakeskus uudistuu kokonaisvaltaisesti

Ravintolamaailman lisäksi Prismakeskuksen palvelutarjonta on laajentunut. Verkkokaupan kasvu on ollut vahvaa myös Kemin alueella. Ruoan verkkokaupan palvelujen lisäksi asiakkaat ovat löytäneet Prisma.fi:n ja Sokos.fi:n laajat valikoimat.

– Asiakkaat ovat ottaneet loistavasti käyttöön Prismakeskuksesta löytyvät Prisma.fi-verkkokaupan lokerikot, joihin asiakkaat voivat tilata helposti, nopeasti ja ilman toimituskuluja ostoksensa sekä Sokoksen että Prisma.fi:n valikoimista. Verkkokaupan palvelut ovat olleet jopa niin suosittuja, että lisäsimme toimituslokerikkojen määrää Prismakeskuksessa. Vaikka meillä on Kemin Prismassa monipuoliset valikoimat, niin moni asiakas tilaa esimerkiksi viihde-elektroniikkaa, pukeutumisen tuotteita ja kosmetiikkaa Prisma.fi:n ja Sokos.fi:n laajemmista verkkokauppavalikoimista ja nouto onnistuu kätevästi Prismassa käynnin yhteydessä. Nopeimmillaan asiakas on saanut tuotteet alle tunnissa, ja keskimäärin toimitusaika on ollut noin kolme päivää. Näin verkkokauppa toimii kivijalkakaupan valikoimien loistavana täydentäjänä vastaten asiakkaidemme tarpeisiin, kertoo Prismajohtaja Katja Savilakso.

Aiemmin Prismakeskuksessa avattiin Silmäasema ja Musti & Mirri -myymälät. S-Pankki, Alko, Kultajousi, Mehiläinen, Sun Suutari, Pelaamo Veikkaus ja Nissen jatkavat toimintaansa entisillä paikoillaan. Tilamuutosten yhteydessä pystyttiin toteuttamaan myös asiakas-WC-tilojen uudistus, jossa tiloja saatiin laajennettua.

– Kemin Prismakeskus on elävä ja aktiivinen kauppapaikka. On hienoa, että pääsemme tarjoamaan asiakkaillemme uusia palveluita ja helpottamaan näin asiakkaidemme arkea entisestään, Savilakso toteaa.