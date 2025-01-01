Red Nose Company Pohjanmaan-kiertueella esityksellään Aleksis Kivi

Aleksis Kivi on komedia miehestä, josta tuli monumentti

Sydämellisessä ja älykkäässä kavalkadissa näyttelijäduo Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama ja harmonikkataiteilija Niko Kumpuvaara johdattavat katsojansa lennokkaalle retkelle läpi koko Aleksis Kiven elämän ja teosten. Vaasan kaupunginteatterissa muusikko Niko Kumpuvaaran rinnalla nähdään myös Kamariorkesteri Avanti!:n jousiduo.

Näyttämöllä nähdään tietenkin seitsemän veljestä ja Nummisuutarien Esko. Ansaitun paikkansa saavat myös Kiven vahvat naisroolit, kuten Lea, jonka nimeä kantavan näytelmän kantaesityksestä (1869) suomalaisen teatterin katsotaan alkaneen.

"Kiertueen tekeminen on mahdottoman hauskaa. Se edellyttää monenlaisia uusia ratkaisuja ja esityksen muuttamista erilaisille näyttämöille sopivaksi. Koska kyseessä on suomen kielen äärellä oleva teos, ovat murrekysymykset myös meille kiertueella kiinnostava aihe. Aleksis Kiven aikaanhan käytiin tiukkaa vääntöä siitä, luotaisiinko suomalainen kirjakieli itä- vai länsimurteiden pohjalle", kertoo näyttelijä Timo Ruuskanen.

Pohjanmaan esitykset

9.10.2025 klo 19.00 Vaasan kaupunginteatteri, Red Nose Company feat. Avanti! jousiduo: Aleksis Kivi.

10.10.2025 klo 18.00 Kulttuurikeskus Akustiikka, Red Nose Company feat. Niko Kumpuvaara: Aleksis Kivi

11.10.2025 klo 14.00 Kokkolan kaupunginteatteri, Red Nose Company feat. Niko Kumpuvaara: Aleksis Kivi

Palkitut tekijät ja 20-vuotisjuhlavuosi

Vuonna 2022 Opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsi Aleksis Kivi -esityksen tekijät Timo Ruuskasen, Tuukka Vasaman, Linda Wallgrenin ja Eva Buchwaldin Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla. Esityksen ohjaajat palkittiin myös Eino Kalima -palkinnolla 17.4.2024. Näyttelijät Ruuskanen ja Vasama saivat vuonna 2022 Helsingin kaupungin kulttuuripalkinnon. Red Nose Company valittiin Vuoden Teatteriksi maaliskuussa 2023.

Näyttelijät Ruuskanen ja Vasama tunnetaankin oivaltavista klassikkotulkinnoistaan ja saumattomasta yhteispelistään. Heillä on yhteisiä näytöksiä jo yli 800 kappaletta. Klovniduon esityksistä Juoksuhaudantie, Don Quijote, Punainen viiva, Keisarin uudet vaatteet ja Aleksis Kivi ovat saavuttaneet yli sadan esityksen merkkipaalun – Punainen viiva lähestyy jo kahta sataa!

Aleksis Kiven kevään 2025 kiertue on osa suurempaa teoksen juhlavuosikiertuetta, sillä Red Nose Company täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Red Nose Company on suomalaisen teatteriklovnerian uranuurtaja. Vuonna 2005 perustettu ryhmä toimii kiertueteatterina koko Suomen alueella sekä kansainvälisesti. Ryhmä tekee korkealaatuista ja persoonallista taidetta, joka tavoittaa ihmiset monenlaisista yhteiskuntaryhmistä. Esityksiä on vuosittain 100–180 ja katsojia 20 000–30 000.

Kuva Aleksis Kivi esityksestä, kuvassa etualalla näyttelijä Tuukka Vasama (Mike) ja taka-alalla näyttelijä Timo Ruuskanen (Zin) Kuva: Cata Portin Ei julkaisurajoituksia

Aleksis Kivi -esityksen tekijät

Näyttelijät Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama

Harmonikka, musiikin johto Niko Kumpuvaara

Jousiduo Kamariorkesteri Avanti!

Teksti ja dramaturgia Eva Buchwald, Timo Ruuskanen, Linda Wallgren ja Tuukka Vasama

Ohjaus Timo Ruuskanen, Linda Wallgren ja Tuukka Vasama

Dramaturgi Eva Buchwald

Lavastus ja pukusuunnittelu Tarja Simone

Valosuunnittelu Ville Virtanen

Valosuunnittelu kiertueella Jere Kolehmainen

Musiikin sovitus Marzi Nyman ja Niko Kumpuvaara

Alkuperäinen yhteistuotanto Red Nose Company, Kansallisteatteri, Turun, Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunginteatterit, Tampereen Työväen Teatteri, sekä Kamariorkesteri Avanti!

Esityskuvat Cata Portin