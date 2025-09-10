Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Kumppanuusavustusten täydennyshaku on nyt auki

Pohjanmaan hyvinvointialue etsii uusia kumppanuuksia yhdistyksistä ja järjestöistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Lähetä meille kumppanuusavustushakemus 10.9-30.9.2025 välisenä aikana.

Keväällä pidetyssä “Miten Pohjanmaa voi?” -seminaarissa rohkaistiin yhdistyksiä ja järjestöjä miettimään uusia ideoita väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Uusia ja innovatiivisia toimintamalleja etsitään erityisesti alla oleviin teemoihin:

Lapset, nuoret ja perheet:  

  • lasten, nuorten ja perheiden psyykkistä hyvinvointia, terveitä elintapoja ja päihteetöntä elämää tukevaa toimintaa
  • haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten tilannetta tukevaa toimintaa (esim. johtuen sairaudesta, erityistarpeesta, erilaiset vähemmistöt, sosiaalinen ulkopuolisuus) 
  • vanhemmuutta tukevaa toimintaa
  • lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevää toimintaa

Työikäiset:  

  • elämäntapaneuvontaa sisältävää toimintaa sekä eri tavoin työ- ja toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa
  • mielenterveyttä ja päihteiden väärinkäytön ehkäisemistä tukevaa toimintaa vertaistuella tai digitaalisilla työmenetelmillä
  • lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseen liittyviä toimintamalleja

Ikäihmiset:  

  • ikäihmisten henkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä tukevaa toimintaa
  • toimintaa, jolla vähennetään yksinäisyyttä ja turvattomuutta  
  • terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa ja elämäntapaohjausta

Täytä hakemus tästä linkistä.

Kumppanuusavustusten täydennyshaun kriteereihin voi tarkemmin tutustua täältä.

Lisätietoja järjestöyhteistyöstä löydät tästä.

