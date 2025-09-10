Kumppanuusavustusten täydennyshaku on nyt auki
Pohjanmaan hyvinvointialue etsii uusia kumppanuuksia yhdistyksistä ja järjestöistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Lähetä meille kumppanuusavustushakemus 10.9-30.9.2025 välisenä aikana.
Keväällä pidetyssä “Miten Pohjanmaa voi?” -seminaarissa rohkaistiin yhdistyksiä ja järjestöjä miettimään uusia ideoita väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
Uusia ja innovatiivisia toimintamalleja etsitään erityisesti alla oleviin teemoihin:
Lapset, nuoret ja perheet:
- lasten, nuorten ja perheiden psyykkistä hyvinvointia, terveitä elintapoja ja päihteetöntä elämää tukevaa toimintaa
- haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten tilannetta tukevaa toimintaa (esim. johtuen sairaudesta, erityistarpeesta, erilaiset vähemmistöt, sosiaalinen ulkopuolisuus)
- vanhemmuutta tukevaa toimintaa
- lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevää toimintaa
Työikäiset:
- elämäntapaneuvontaa sisältävää toimintaa sekä eri tavoin työ- ja toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa
- mielenterveyttä ja päihteiden väärinkäytön ehkäisemistä tukevaa toimintaa vertaistuella tai digitaalisilla työmenetelmillä
- lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseen liittyviä toimintamalleja
Ikäihmiset:
- ikäihmisten henkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä tukevaa toimintaa
- toimintaa, jolla vähennetään yksinäisyyttä ja turvattomuutta
- terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa ja elämäntapaohjausta
Kumppanuusavustusten täydennyshaun kriteereihin voi tarkemmin tutustua täältä.
Yhteyshenkilöt
Mari PlukkaLaatujohtajaPuh:040 668 2212mari.plukka@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue
Kompletterande ansökan om partnerskapsbidrag är nu öppen10.9.2025 15:25:07 EEST | Pressmeddelande
Österbottens välfärdsområde söker nya partnerskap med föreningar och organisationer för att främja välmående och hälsa. Skicka in din ansökan om partnerskapsbidrag mellan 10.9–30.9.2025.
Österbottens välfärdsområde på turné för välmående och digitalt stöd i höst27.8.2025 10:00:42 EEST | Pressmeddelande
I september och oktober åker Österbottens välfärdsområdets yrkerspersoner ut på turné för att erbjuda invånarna stöd för välmående och användning av digitala tjänster. Man kan också komma och mäta sitt blodtryck och sin gripkraft och få reda på vad resultaten säger om ens hälsa.
Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvointi- ja digitukikiertue syksyllä27.8.2025 09:59:18 EEST | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialueen ammattilaiset lähtevät syys-lokakuussa kiertueelle, jolla tarjotaan asukkaille tukea hyvinvointiin ja digipalveluiden käyttöön. Paikan päällä voi myös mittauttaa verenpaineensa ja puristusvoimansa ja kuulla, mitä tulos kertoo terveydestä.
Ekonomin utvecklas i rätt riktning i Österbottens välfärdsområde25.8.2025 13:23:41 EEST | Pressmeddelande
Arbetet med att stävja kostnaderna i Österbottens välfärdsområde har gett resultat. Målet är att anpassa verksamheten till den statliga finansieringen och täcka de ackumulerade underskotten före utgången av år 2026. Även om ekonomin utvecklats i rätt riktning har inte alla sparåtgärder gett förväntat resultat.
Talouden kehityksen suunta on oikea Pohjanmaan hyvinvointialueella25.8.2025 13:23:08 EEST | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialueen kustannusten hillintä on tuottanut säästöjä. Tavoitteena on sopeuttaa toiminta valtionrahoituksen tasoon ja kattaa kertyneet alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä. Vaikka suunta on oikea, eivät kaikki säästötoimet ole tuottaneet odotettua tulosta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme